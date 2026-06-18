新しい昼のショー『Ke Aloha』が7月4日（土）より開演～　新人フラガール62期生4名＆シバオラ新メンバーが待望のステージデビュー～

常磐興産株式会社

常磐興産株式会社（本社：福島県いわき市）が運営するスパリゾートハワイアンズは、昼のショーを一新し、「ポリネシアン・サンライトカーニバル『Ke Aloha』（ケ アロハ）」を2026年7月4日（土）から公演します。

また同公演にて、今年入社した新人フラガール62期生4名と、ファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」の新メンバー1名がステージデビューすることが決定いたしました。

ポリネシアン・サンライトカーニバル『Ke Aloha』

新しいショーのタイトル「Ke Aloha」は、ハワイ語で愛や友情など「大切な存在」を意味する言葉です。フラやポリネシアンダンスを通して“人と人をつなぐアロハの心”を表現し、友情と愛情を明るく描く、ハワイアンズらしい温かさと笑顔あふれるショーとなっています。ご覧になるお客さまが「自分の大切な人」を思い浮かべられるように、との思いを込めました。

新人フラガール4名とシバオラの新メンバーは、2026年4月に常磐興産株式会社に入社。新人フラガールは同時に専属ダンサー養成学校である常磐音楽舞踊学院に62期生として入学し、日々レッスンを重ねてきました。

シバオラ新メンバーは、新しい昼のショーのフラ、サモアパートでダンスデビューを果たし、さらに7月18日（土）にリニューアルするシバオラ単独ショーにて、ファイヤーナイフダンスのデビューを予定しています。

また、彼女たちの同期であり、衣装室に配属された新入社員スタッフが、新人フラガールが登場する7演目中3演目の衣装制作に携わりました。同期ならではの絆が詰まった衣装にもご注目ください。

◆新人ダンサーデビュー公演

＜公演名＞ ポリネシアン・サンライトカーニバル『Ke Aloha』

＜日 時＞ 2026年7月4日（土）13：30～14：15

＜場 所＞ ウォーターパーク「ビーチシアター」

＜セレモニー＞ ポリネシアン・サンライトカーニバル終了後

・激励のメッセージ

・花束贈呈

・新人フラガール、シバオラ新メンバーの5名による抱負の発表

◆新人フラガール（常磐音楽舞踊学院第62期生）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18649/table/341_1_4ce69ab9d3f28bd46551b7bb9b870d3f.jpg?v=202606180552 ]左からMANAMI、JURI、KONOKA、AMANE◆シバオラ新メンバー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18649/table/341_2_4ea0870862c8dca50cf101d3a9df44db.jpg?v=202606180552 ]KAZUAKI

新卒でのシバオラメンバー採用は、2016年のバル憂弥、ムア史弥の兄弟ダンサー以来、10年ぶり。

KAZUAKIは、ポリネシアン・サンライトカーニバルでデビューする当日の7月4日（土）22時から開催する結成10周年の節目となる「シバオラ生誕祭2026」でお客さまに紹介する予定です。