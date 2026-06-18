アシックス、2026年パリ「VivaTech」でRebuilderAIとともにAI駆動の次世代シューズ設計・製造シミュレーション技術を披露

RebuilderAI Inc

グローバルスポーツブランドのアシックス（ASICS）が、AIデザイン・生産自動化ソリューション企業RebuilderAI（代表：キム・ジョンヒョン）と共同で、2026年6月17日から20日にかけてフランス・パリで開催される欧州最大級のテクノロジーイベント「VivaTech 2026」にて、AI駆動の次世代シューズ設計・製造シミュレーション技術を披露します。アシックスの子会社であるアシックス・ベンチャーズはRebuilderAIへ出資しており、今回の協業は投資関係から一歩踏み込み、研究開発の新しいプロセスの可能性を展示しています。両社はAIをこのプロセスに用いた一例として、研究開発におけるコンセプトデザインも会場で公開します。

今年で10周年を迎えるVivaTechは、毎年約18万人の来場者と1万4千を超えるスタートアップ、数千人のグローバル投資家が集結する国際的な舞台です。今年のテーマは「AI: Impact, Not Illusion」。華やかなデモにとどまらず、産業の現場で実際に機能するAIに焦点が当てられています。

こうしたテーマのもと、本展示では、AIを研究開発に取り入れた新たなプロセスを紹介しています。これは、従来の商品開発の概念を変える可能性のある取り組みであり、RebuilderAIとアシックスのスポーツ工学研究所（ISS：Institute of Sport Science）がこれまで共同で進めてきたものです。この協業が掲げるメッセージは「アートとサイエンス、そしてAIの融合でプロダクトイノベーションを牽引する」というものです。ISSは、「ヒューマンセントリックサイエンス（人間中心の科学」を研究ポリシーとしてきましました。「ヒト」を常に中心に据えた科学的なアプローチから、心と身体の動きの特徴をあらゆる観点から詳細に分析し、世界の人々の可能性を最大限に引き出す新しい価値の提供を目指しています。今回の協業では、ISSのデータとノウハウが、AIが生成するデザインを評価・検証するための基準として機能し、RebuilderAIはAI技術による2Dのスケッチから3Dデータ構築までを担っています。両社の出会いは、CESでアシックスがRebuilderAIの技術デモに接したことが契機となりました。アシックス・ベンチャーズは、デザインから検証のスピードを大幅に短縮し得るこの技術の戦略的価値を高く評価し、出資を決定しました。

本イベントブースでは、ひとつのシューズデザインコンセプトが、AIを用いて精密な3Dデータ、製造用CADデータ、シミュレーションへとつながる研究開発プロセスを公開します。このプロセスを経て創出されたシューズデザインコンセプトは、研究開発の一例として公開された今回の展示の最大の見どころのひとつです。

技術の核心は、デザイナーの描いたスケッチとそのコンセプト意図はそのまま活かしつつ、AIが精密な3Dデータへ変換することにあります。変換されたデータはCAE・FEA解析にそのまま投入できるシミュレーションレディの状態で生成されます。

この全プロセスを担うのが、RebuilderAIのAIデザイン・生産統合プラットフォーム「VRING:ON」です。将来的 にVRING:ONは、デザインから3D・CAD生成、シミュレーション連携、生産自動化までをひとつのワークフローに統合し、アイディアから検証済みのデザイン、評価、製品化までの時間と手間を大幅に削減することを目指します。

今回の協業は、ISSの研究開発手法そのものを拡張する試みでもあります。クリエイティブなデザインアイディアが即座に3Dデータとして出力され、シミュレーションにより直ちに検証できることで、同じ研究開発の時間内で、これまでよりもはるかに幅広いデザインバリエーションからよりスピーディに適した構造を見出すことができます。ユーザーにとっては、「ヒューマンセントリックサイエンス（人間中心の科学）」をベースにした設計が、より短いサイクルで、より多様な製品に反映されたシューズに出会える未来につながることを意味します。AIという新たなツールの導入により、アシックスはスポーツサイエンスとデジタルイノベーションの双方をリードするブランドとしての地位をさらに強固なものにしています。

ISSの関係者は「AIは従来のデザイン開発フローに置き換わるものではなく、ISSが積み重ねてきた研究と、これから切り拓いていく可能性を、より早く、より広く届けるための新たなパートナーだ」とし、「AIが精密な3Dデータを自動的に生成し、そのデータがそのままシミュレーションへとつながるのを目にしたとき、デザインから検証の間にあった距離が一気に縮まるのを実感しました。この挑戦は、まだ始まったばかりだ」と述べました。

アシックスとRebuilderAIは、今回のVivaTechを皮切りに「ヒューマンセントリックサイエンス（人間中心の科学）」とAI駆動の設計・検証技術を融合した協業を本格化させます。両社はデザインから検証、製造へとつながる開発プロセスの革新を共同で推進し、その成果については、今回の展示で提示するコンセプトを一例として、次世代の製品開発への展開を視野に入れています。