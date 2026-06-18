【名古屋タカシマヤ】暑い夏に食べたいひんやりスウィーツや知られざるご当地グルメが盛りだくさん「第13回 四国・瀬戸内・山陰 味めぐり」を開催

株式会社 ジェイアール東海高島屋

温暖な気候で育った全9県の美味が集まる毎年人気の催事。今回は「フレッシュ」をテーマに、東海地区初登場のひんやりスウィーツや旬の柑橘を使った暑さを吹き飛ばす限定グルメをご用意。また、隠れた名物や特産品を味わえる弁当など魅力あふれるラインアップで展開します。

【全38店、東海地区初出店3店／同時開催「四国・瀬戸内・山陰 モノめぐり」】

暑さを乗り切る柑橘を使ったさっぱりグルメ

■愛媛県北宇和郡＜甘味霧中＞

愛媛県産ブラッドオレンジシロップとカシスのピューレをしのばせたかき氷

かき氷好きの聖地とも呼ばれる、年中営業する専門店。地元農家から直接仕入れた果実を中心に作る、季節替わりの自家製シロップが自慢。

※東海地区初出店 ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※実演

ブラッドオレンジとカシスみるくのかき氷（1杯） 1,870円 ※各日50食限り

■愛媛県松山市＜Akatsuki Blue＞

フランスで学んだシェフの技が光る愛媛レモン香る限定パフェや人気のシュー

ピスタチオ、愛媛県産レモンのシューにピスタチオソフトを巻き、愛媛県産レモンのソースをかけた限定パフェ。

※東海地区初出店 ※右はジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※実演

左からシューピスタチオ（1個） 721円、シューシトロン（1個） 701円、プロフィットロール（1個） 1,251円 ※各日200食限り

■愛媛県四国中央市＜YOSHIO ICE CREAM＞

愛媛県産の牛乳・卵・レモンを使用 地元素材にこだわるクラフトアイス

オーナーの祖父が営んでいたアイス屋を継承し、地元の豊かな素材をアイスを通して発信。

※東海地区初出店 ※１.はジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売 ※実演

クラフトアイスクリーム（1カップ/ダブル/１.ビターレモン・キャラメル２.いちごクリーム）760円

■広島県三原市＜Dewon（デュウォン）＞

フルーツプリン専門店ならでは プリン仕立てのクリームを絞った生ドーナツ

※１.はジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※実演

１.プディングクリームドーナツ・レモンキャラメル（1個） 621円 ２.プディングクリームドーナツ （1個） 551円 ３.広島レモングレース・ドーナツ（1個） 501円 ※１.は各日午前10時～、午後3時～の販売 ※各回100個限り

■香川県高松市＜骨付鳥 蘭丸＞

高松名物「骨付鳥」を特製ダレと瀬戸内レモンでアレンジ

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※実演

骨付鳥 ひな フレッシュレモンを添えて（1本） 1,296円

■鳥取県鳥取市＜鳥取からあげ こてつ家＞

鳥取県産「大山どり」の唐揚げに瀬戸内レモンをトッピング

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※実演

瀬戸内レモンからあげ（100gあたり） 540円

地元民に愛される隠れた名物

■愛媛県松山市＜あたたみ＞

愛媛県の郷土料理鯛めし2種の味比べ定食

※イートイン ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

宇和島鯛めしと松山鯛めしと五色そうめんの食べ比べ（1人前） 2,200円

■香川県坂出市＜日の出製麺所＞

昼の1時間しか営業しないうどん屋の裏メニュー「カレーうどん」が初登場

※イートイン ※いずれもジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売

えび天カレーうどん（1人前） 1,681円 ※各日50食限りさぬき満喫うどん（1人前）1,681円 ※各日100食限り

■愛媛県今治市＜白楽天 今治本店＞

中華料理店の賄いが発祥 今治市のB級グルメ進化版

※実演

焼豚玉子飯 麻辣（1人前） 1,481円

■鳥取県米子市＜山陰やおよろず本舗＞

鳥取県の学校給食定番 鶏ミンチ入りピリ辛納豆

スタミナ納豆の素（1袋/170g）734円 ※100袋限り

地元で獲れた自慢の食材を贅沢にのせた限定弁当

■高知県高知市＜サウスブリーズホテル高知海月＞

年間600頭ほどしか出荷されない「土佐あかうし」のステーキ弁当

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※実演

土佐あかうしステーキ食べ比べ＆ハンバーグ＆牛飯 欲張り重（1箱） 4,536円 ※各日10折限り

■山口県周南市＜ふく処 快＞

取扱量No.1を誇る「マフグ」を唐揚げや炊き込みで味わう一折

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※実演

天然ふぐの海苔弁当（1折） 1,566円 ※各日40折限り

■広島県福山市＜広島牡蠣専門店 千両屋＞

広島の海で育った牡蠣をかきめしや煮・焼・フライで

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※実演

広島牡蠣と煮穴子の贅沢弁当（1折）2,484円

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。