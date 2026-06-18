電子鼻市場は2032年に18億4000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsは電子鼻市場を分析・予測した市場調査報告書「電子鼻市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測 - E-Nose Market - Global Forecast to 2032」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に4億2000万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）28.0%で成長し、2032年までに18億4000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「電子鼻市場 - 用途（品質管理、品質保証）、検査タイプ（インライン、ラボ）、センサータイプ（MOSセンサー、ポリマーセンサー、光学センサー、QCMセンサー、SQWセンサー）、および最終用途産業別 - 2032年までの世界市場予測 - E-nose Market by Application (Quality Control, Quality Assurance), Inspection Type (Inline, Laboratory), Sensor Type (MOS Sensors, Polymer Sensors, Optical Sensors, QCM Sensors, SQW Sensors), and End Use Industry - Global Forecast to 2032」は電子鼻（e-Nose）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
検査の種類別電子鼻市場（2031年までの市場規模と予測 - 百万米ドル）
● インライン検査システム
● 実験室検査システム
センサのタイプ別電子鼻市場（2031年までの市場規模と予測 - 百万米ドル）
● 金属酸化物半導体（MOS）センサー
● ポリマーセンサー
● 水晶振動子マイクロバランス（QCM）センサー
● 表面弾性波（SAW）センサー
● 光センサー
● その他の先進センサー
用途別電子鼻市場（2031年までの市場規模と予測 - 百万米ドル）
● 品質管理（品質マネジメント）
● 品質保証
最終用途産業別電子鼻市場（2031年までの市場規模と予測 - 百万米ドル）
食品産業
● 食肉
● 家禽
● 水産物
● 乳製品
● ベーカリー
● 菓子類
● ケータリング
● 調理済み食品
● その他
医薬品産業
化学産業
● 化粧品
● 化学品
地域別電子鼻市場（2031年までの市場規模と予測 - 百万米ドル）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● スペイン
● イタリア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● オーストラリア＆ニュージーランド
● その他のアジア太平洋地域
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
その他の地域（RoW）
● 中東
● アフリカ
調査対象企業
● SmartNanotubes Technologies GmbH (ドイツ )
● NOZE (カナダ)
● Alpha MOS (フランス)
● The eNose Company (オランダ)
● AIRSENSE Analytics GmbH (ドイツ)
● Aryballe Technologies (フランス)
● Owlstone Medical Ltd (英国)
● Scentroid (カナダ)
● Sensigent LLC (米国)
● RoboScientific (英国)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352906/images/bodyimage1】
E-nose Market worth $1.84 billion by 2032
レポート概要
電子鼻市場 - 用途（品質管理、品質保証）、検査タイプ（インライン、ラボ）、センサータイプ（MOSセンサー、ポリマーセンサー、光学センサー、QCMセンサー、SQWセンサー）、および最終用途産業別 - 2032年までの世界市場予測
E-nose Market by Application (Quality Control, Quality Assurance), Inspection Type (Inline, Laboratory), Sensor Type (MOS Sensors, Polymer Sensors, Optical Sensors, QCM Sensors, SQW Sensors), and End Use Industry - Global Forecast to 2032
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/mnmse10537/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
検査の種類別電子鼻市場（2031年までの市場規模と予測 - 百万米ドル）
● インライン検査システム
● 実験室検査システム
センサのタイプ別電子鼻市場（2031年までの市場規模と予測 - 百万米ドル）
● 金属酸化物半導体（MOS）センサー
● ポリマーセンサー
● 水晶振動子マイクロバランス（QCM）センサー
● 表面弾性波（SAW）センサー
● 光センサー
● その他の先進センサー
用途別電子鼻市場（2031年までの市場規模と予測 - 百万米ドル）
● 品質管理（品質マネジメント）
● 品質保証
最終用途産業別電子鼻市場（2031年までの市場規模と予測 - 百万米ドル）
食品産業
● 食肉
● 家禽
● 水産物
● 乳製品
● ベーカリー
● 菓子類
● ケータリング
● 調理済み食品
● その他
医薬品産業
化学産業
● 化粧品
● 化学品
地域別電子鼻市場（2031年までの市場規模と予測 - 百万米ドル）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● スペイン
● イタリア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● オーストラリア＆ニュージーランド
● その他のアジア太平洋地域
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
その他の地域（RoW）
● 中東
● アフリカ
調査対象企業
● SmartNanotubes Technologies GmbH (ドイツ )
● NOZE (カナダ)
● Alpha MOS (フランス)
● The eNose Company (オランダ)
● AIRSENSE Analytics GmbH (ドイツ)
● Aryballe Technologies (フランス)
● Owlstone Medical Ltd (英国)
● Scentroid (カナダ)
● Sensigent LLC (米国)
● RoboScientific (英国)
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E-nose Market worth $1.84 billion by 2032
レポート概要
電子鼻市場 - 用途（品質管理、品質保証）、検査タイプ（インライン、ラボ）、センサータイプ（MOSセンサー、ポリマーセンサー、光学センサー、QCMセンサー、SQWセンサー）、および最終用途産業別 - 2032年までの世界市場予測
E-nose Market by Application (Quality Control, Quality Assurance), Inspection Type (Inline, Laboratory), Sensor Type (MOS Sensors, Polymer Sensors, Optical Sensors, QCM Sensors, SQW Sensors), and End Use Industry - Global Forecast to 2032
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年06月
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