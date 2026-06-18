「GiGO EXPO 2026」に「コベルコ建機株式会社」が初協賛！建設現場で使用される重機を遠隔操作する「K‑DIVE」シミュレーターを出展

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区、代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、コベルコ建機株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 明、以下「コベルコ建機」)が、2026年6月20日(土)・21日(日)にベルサール秋葉原で開催される「GiGO EXPO 2026」に協賛企業として初参加することをお知らせいたします。

本件の概要

当社は、アミューズメント施設を国内外で約430店舗運営しており、「ASOBIで世界を熱くする」をビジョンに掲げ、「好き」を起点にリアルエンターテイメントを追求し、五感をゆさぶる熱狂体験を創造し続けています。特に“クレーン”ゲームは当社の代表的コンテンツとして、多くのお客様に親しまれています。

一方、コベルコ建機は建設機械のリーディングカンパニーとして、建設現場の安全性・生産性向上を目的としたDXソリューションを展開しており、建設重機の「ショベルカー・クレーン」などの機械を国内外で提供しています。

今回、重機にも搭載される“クレーン”をキーワードに両社の強みが重なり、初めてのタッグとして「GiGO EXPO 2026」のブース出展とステージイベントで協業が実現しました。

「GiGO EXPO 2026」プレスリリース：

第一弾情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001137.000034930.html

第二弾情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001139.000034930.html

第三弾情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001145.000034930.html

ステージプログラム詳細：https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo/stage-program

連携の内容

本協賛を通じ、「コベルコ建機」の先端技術と「GiGO」のエンターテイメント空間を掛け合わせ、来場者に新たな体験価値を提供します。主な取り組みは以下の通りです。

●技術体験の場としてのイベント活用：

「GiGO EXPO 2026」を、コベルコ建機のDXソリューション体験の場として活用。

●共同企画：

コベルコ建機の技術力と、当社のイベント運営ノウハウを組み合わせた体験型展示・ステージ企画を実施。

●マーケティング：

両社の顧客基盤を活かし、建機ファン・テックファン・エンタメファンなど新規層へのアプローチを推進。

6/20(土)・6/21(日)ベルサール秋葉原「GiGO EXPO 2026」出展ブース紹介：コベルコ建機「K‑DIVE」体験

コベルコ建機は、遠隔操作ソリューション「K‑DIVE」を出展します。

離れた場所から重機を操作できる、コベルコ建機の遠隔操作ソリューション「K‑DIVE」。人・重機・現場をつなぎ、安全性と生産性を両立する“現場DX”の未来像を、シミュレーターで体験できます。ぜひ触ってみてください！※先着順

K‑DIVE紹介ページ：https://www.kobelco-kenki.co.jp/dx/kdive.html

ベルサール秋葉原「GiGO EXPO 2026」・1Fミニステージ紹介 ◆「コベルコ」と遠隔で“本物の重機”を動かす。K-DIVEライブデモ

■6/20(土)11:30～11:50・15:00～15:20

■6/21(日)13:00～13:20・15:20～15:40

【MC】：6/20結、木瀬ちひろ・6/21関あつし(漫才師/母心)、木瀬ちひろ

秋葉原の会場から500km離れた神戸にある重機を、コベルコ建機社員がステージ上でリアルタイム操作。重機メーカー・コベルコ建機の遠隔操作システム「K-DIVE」による、迫力の遠隔重機操作デモンストレーションを披露します。

ステージプログラムは、「どれに入っているかゲーム」。遠隔地に置かれた並べた帽子に入っている中身を、会場のお客様と推理。「K‑DIVE」で重機の“クレーン”を操作して帽子の中を確認。正解すると、素敵なプレゼントがもらえる、リアルな「オンライン”クレーン“のゲーム」です。会場にてぜひご参加ください。

コベルコ建機株式会社の概要

名称：コベルコ建機株式会社

所在地：東京都品川区北品川5丁目5番15号 大崎ブライトコア5F

代表者：代表取締役社長 山本明

設立年月：1999年10月1日

事業内容：建設機械、運搬機械の製造、販売並びにサービス

URL：https://www.kobelcocm-global.com/jp/

「GiGO EXPO 2026」概要

●イベント名：「GiGO EXPO 2026」

●主催：株式会社GENDA GiGO Entertainment

●後援：株式会社フクヤ

●会場：ベルサール秋葉原

1F/約275坪・B1F/約179坪・合計/約454坪

東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル

●アクセス：

「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分(JR線)

「末広町駅」1または3番出口徒歩4分(銀座線)

●開催日時：

6月20日(土)10:00～18:00 ※B1Fのみ～30:00

6月21日(日)10:00～18:30

●実施内容：ステージイベント、企画展示、グループ・取引先企業出展ブース、物販

●イベント公式サイトURL：https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。