海外進出前の初期検証を支援する「海外市場検証プラン」を提供開始～市場調査と広告配信を2カ月で実施～
アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）は、AIマーケティング*、グローバルマーケティング**などのマーケティング事業を展開しています。
この度、海外展開を検討する企業向けの新サービス「海外市場検証プラン」の提供を開始いたしました。
* AIO（AI最適化：AIO×SEO）［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/solutions/aio/］
** 国内外向けSEO（検索エンジン最適化）、国内外向け広告［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/service/］
■提供背景
近年、為替変動や各国市場の変化、マーケティング手法の多様化などにより、企業の海外展開を取り巻く環境は変化しています。一方で、海外市場では国・地域ごとに市場環境、競合状況、消費者ニーズ、広告媒体の特性が異なるため、事前検証を行わないまま本格的な投資を進めることは、企業にとって大きなリスクとなります。
こうした状況の中、当社には、海外展開を検討する企業から、「どの国に需要があるのか分からない」、「自社の商品・サービスが現地で受け入れられるか判断できない」、「本格的な広告投資の前に、小規模で市場の反応を確認したい」といった相談が寄せられています。
また、本格的な海外マーケティング施策には、調査費や広告費など一定の投資が必要となるため、初期段階では投資判断が難しい場合があります。
こうした背景を受け、当社では、本格展開前に市場の反応を小規模に確認し、対象国や広告媒体、訴求軸の検討に活用できる「海外市場検証プラン」の提供を開始いたしました。
■海外市場検証プランとは
海外市場検証プランは、海外進出を検討する企業向けに、市場調査と広告配信を組み合わせ、対象国における市場性を検証するサービスです。
当社では、これまで海外広告運用や海外SEOなどのマーケティング支援を通じて、企業の海外展開を支援してまいりました。本プランでは、これまで培った知見を活かし、市場調査から広告配信、検証結果の分析までを一貫して支援します。
海外市場検証プラン「検索需要調査」のイメージ
【サービス概要】
・提供開始日：2026年6月19日（金）
・実施期間：2カ月
・費用：20万円（税抜）
・対応範囲：最大2カ国／合計2媒体まで
・対象企業：
- 海外展開を検討している企業
- 初めて海外マーケティングを実施する企業
- 市場調査段階の企業
- 本格投資前に市場性を確認したい企業
■実施内容
【フェーズ1：調査・戦略設計】
・検索需要調査
・競合出稿調査
・競合ランディングページ（LP）調査
・広告媒体の選定
・ターゲット分析
【フェーズ2：広告配信・検証】
・小規模広告配信
・配信設定の初期調整
・広告反応分析
・レポート提出
・本格展開に向けた判断材料の提供
■本サービスの特徴
- 低コスト・短期間で海外市場を初期検証本格的な海外マーケティング施策を実施する前に、20万円・2カ月という小規模な投資で市場性を確認できます。初期投資を抑えながら、データに基づいた意思決定を支援します。
- 国・媒体・訴求軸ごとの反応を整理検索需要や競合状況の調査に加え、実際の広告配信を通じて、対象国、広告媒体、訴求軸ごとの反応を確認します。
- 本格展開に向けた判断材料を提供配信結果やユーザーの反応を分析し、対象国の選定や広告投資の方向性など、本格展開に向けた検討を支援します。※
※調査・広告配信の結果は、対象国、商材、配信条件などにより異なり、成果を保証するものではありません。
■お問い合わせ
海外市場検証プランに関するご相談は、当社お問い合わせフォームよりご連絡ください。
アウンコンサルティングでは、海外マーケティング戦略の立案から広告運用まで、一貫した支援を提供しております。
お問い合わせフォーム :
https://www.auncon.co.jp/contact/
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