山陰の澄んだ夜空から着想を得て生まれた彩雲堂の夏の羊羹「満天」。 星取県（鳥取県）限定包装が登場

株式会社 彩雲堂夏の夜空を描いた和菓子「満天」

創業1874年、島根県松江市に本店を構える和菓子店、株式会社 彩雲堂（本社所在地：島根県松江市 代表取締役社長：山口周平）が夏の限定羊羹『満天』を今年も販売いたします。

七夕の夜空をそのまま映したような、美しい羊羹『満天』。彩雲堂が、毎年お届けする夏の定番和菓子です。

今年は、星取県としても親しまれる鳥取県内限定の特別包装もご用意しました。

■星取県（鳥取）の特別仕様の包装について

彩雲堂では、2026年春よりJR鳥取駅、鳥取砂丘コナン空港、米子鬼太郎空港など、鳥取県内の主要な交通拠点にて商品の販売を開始し、鳥取エリアでの販路を拡大しております。

こうした展開を背景に、夏の代表銘菓「満天」と、“星取県”として知られる鳥取県の魅力を掛け合わせた、鳥取限定包装を企画いたしました。

鳥取を象徴する鳥取砂丘に星が降り注ぐイメージした包装紙

パッケージには、鳥取砂丘と星が降り注ぐような夜空をデザイン。

澄んだ夜空に星がきらめく情景を、職人の手仕事で丁寧に描いた“食べる夜空”として表現した和菓子と合うようにデザインしています。涼しげな見た目と繊細な味わいで、夏のひとときをやさしく彩ります。

鳥取県内では、6月19日（金）より限定包装で販売いたします。

星取県限定包装 販売場所

＜販売場所＞

・イオン鳥取北店

・イオン日吉津店

・JR鳥取駅「おみやげ楽市 シャミネ鳥取店」

・鳥取砂丘コナン空港 「鳥取エアポートマルシェ きんさい屋」

・鳥取市 丸由百貨店 彩雲堂



・JU米子タカシマヤ

・JR米子駅「おみやげ楽市 シャミネ米子店」

・米子鬼太郎空港 「ANA FESTA」

・米子市 彩雲堂米子東山店

■商品の特徴

北海道産小豆を使用したなめらかなこし餡の羊羹と、寒天を青く色付けた錦玉羹を重ね、その上に金銀の星を散らして天の川を描いています。

錦玉羹には、島根県・三瓶山の地層で長い歳月をかけて濾過された天然水「さひめの泉」を使用。地下70メートルから汲み上げられるこの水は、まろやかな口当たりをもたらすとともに、「シリカ」を多く含み、清らかさを引き立てます。



冷やしていただくと、ひんやりとした涼味が際立ちます。

お好みの大きさに切って夏のひとときをお楽しみください。

七夕の時期に食卓を彩る夏の和菓子「満天」を、ぜひご堪能ください。

透明感のある甘さと、シリカを含む天然水のやさしさ。「満天」は、美しさを味わう和菓子です。

■背景 「満天」は、ふと見上げた夜空から生まれました。

『満天』は、ある職人が出張先から戻った夜、ふと見上げた夜空にインスピレーションを得て誕生しました。

その夜空には、都会では決して見ることのできない、澄んだ空気の中でひときわ輝く星々が広がっていました。その美しさに心を動かされた職人が、「この風景を和菓子で表現したい」と感じたことが、開発のきっかけです。

当時、青色の食品は一般的ではなく、特に和菓子においては使用が敬遠されていましたが、試作を重ね、2005年に夏季限定の羊羹『満天』として販売を開始。以来、毎年多くのお客様にご好評をいただき、夏の定番商品として親しまれてきました。

夏の夜空を職人がひとつひとつ描いています■意匠 デザインへの職人のこだわり

当初は星のきらめく銀河をイメージしていた白い模様も、次第に雲のような表現へとなりがちでした。気づけば、「満天の星空」というより「雲のかかった空」のような印象になっていきました。職人の手作りであるがゆえに、描かれる空には、ばらつきが生じていたのです。

その後、鉄道会社さまとのコラボレーションをきっかけに、営業部と製造部が連携し、「夜空の美しさを和菓子で表現する」という原点の想いを再認識しました。以降、デザインと味わいの改良に取り組み、20年の歳月をかけて、現在の「満天」が完成したのです。

カットする前は一幅の絵画のようです（スマホ撮影）瑠璃色の空に星々がきらめく 立体的な技法

瑠璃色の夜空に、大小の星がきらめく意匠。その中で職人が特にこだわったのが、夜空に流れる雲の表現です。錦玉が固まりきらないわずかな時間のなかで、白く流れるような雲を描き、立体的に描く技法には、職人の深いこだわりが込められています。

満天の製造風景下から流れるような雲を描き立体的に見せています。

■商品情報

＜商品名＞ 夏季限定羊羹『満天』

＜販売期間＞ 直営店舗：先行販売 2025年5月30日（土）～8月中旬予定

オンラインショップ 2025年6月3日（火）～8月中旬予定

＜販売価格＞ 1箱（通常サイズ）1,728円（税込）、ミニ棹（ミニサイズ）972円（税込）

＜販売場所＞ 彩雲堂 各直営店舗、オンラインショップ、百貨店催事ほか

満天1箱（通常サイズ） 満天ミニ棹（ミニサイズ）

【彩雲堂について】

2024年に創業150年を迎え、島根県松江市に本店を構える和菓子店です。

代表銘菓「若草」は、大名茶人不昧公として知られる松江藩松平家7代藩主・松平治郷公の茶席菓子です。数々の銘菓や季節の生菓子、洋菓子素材を取り入れた和菓子なども販売しております。

また、職人の技術研鑽にも力を入れており、全国和菓子協会が主催する「選・和菓子職」の合格者や「現代の名工」も輩出しております。（2025年現在、選・和菓子職7名、うち現代の名工1名在籍）

満天ショップサイト https://netshop.saiundo.co.jp/view/category/ct58

彩雲堂150年のあゆみ https://prtimes.jp/story/detail/bDz517TLJjx

公式ウェブサイト：https://www.saiundo.co.jp/

ウェブショップ：https://netshop.saiundo.co.jp/

メール：info@siaundo.co.jp

X（Twitter）：https://twitter.com/saiundo

Instagram：https://www.instagram.com/saiundo1874/

YouTube：https://www.youtube.com/@saiundo1874

Facebook：https://www.facebook.com/saiundo/?locale=ja_JP

お好きな飲み物と一緒に

■満天 おすすめギフト

一口サイズの琥珀糖・氷彩（ひいろ）琥珀糖・氷彩（ひいろ）

食べる宝石と話題の琥珀糖。

彩雲堂では5つの色合いと味をご用意しました。

外はカリッと中はゼリーのように柔らかい口当たりです。

天然着色料を用い、いちご・ラムネ・レモン・ぶどう・梅の5つの味が楽しめます。

1箱 994円（税込）

「満天」と「氷彩」のセット夏のギフト「銀河」

「満天」と「氷彩」のセットです。

ギフトやお中元にも使い勝手の良いセットです。

2,884円（税込）