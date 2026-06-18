バイセル、2026年6月に買取店5店舗を新規オープン―全国167店舗へ

株式会社BuySell Technologies

リユースサービス「バイセル」を展開する株式会社BuySell Technologiesは、2026年6月に買取専門店5店舗を新規にオープンいたします。これにより屋号「バイセル」の買取店舗は、6月30日時点で全国累計167店舗となります（フランチャイズ店舗を含む）。

ゆめモール五日市

■新規店舗一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18121/table/238_1_a3c6a10e77c57de351dc1c225354c1c4.jpg?v=202606180452 ]

紙屋町シャレオ店ニットーモール熊谷店ザ・モール仙台長町店

今後も全国各地への出店を拡大し、安心して利用できるリユースサービスをお届けします。

■リユースサービス「バイセル」

「バイセル」は、中古品の買取・販売を通じて循環型社会の実現を推進するリユースサービスです。全国で着物や切手、ブランド品など、家に眠るさまざまな品物を買い取り、次に必要とする方へとつないでいます。

買取事業では、業界随一の規模を誇る出張買取に加え、アクセスに優れた立地の店舗買取、時間を気にせず利用できる宅配買取など、お客様に合わせた複数の買取方法を提供しています。

販売事業では、リユース着物を扱うECサイト「バイセルオンラインストア」や、ブランド品・時計などを扱うECサイト「バイセルブランシェ」をはじめ、実店舗や卸販売を通じて国内外へ販売しています。

・買取サービス「バイセル」｜https://buysell-kaitori.com/

・リユース着物ECサイト「バイセルオンラインストア」｜https://www.buysellonline.jp

・ブランド品・ジュエリーECサイト「バイセルブランシェ」｜https://brandchee.com/

■会社概要

会社名：株式会社BuySell Technologies

代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/