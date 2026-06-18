「男性が追う時代」から「女性も動く時代」へ。成婚女性は“自発的アプローチ数”が2倍に

株式会社IBJ

日本で最も多くの成婚を創出する*¹ 株式会社IBJ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：土谷健次郎）が運営する「IBJ結婚みらい研究所」は、結婚相談所で活動および成婚した女性33,925名のデータをもとに、成婚に至る行動プロセスの分析調査を実施いたしました 。その結果、成婚した女性は成婚しなかった女性に比べ、行動量が2倍以上にのぼることが判明いたしました。

「男性がリードする」という従来の価値観や、「男性は女性を追いかけたい傾向がある」といった恋愛観が語られることがありますが、本調査では、成婚した女性の活動プロセスから見えてきた「自発的な行動量（アプローチ数）」と成婚の相関関係について、最新の独自データを公開いたします。

成婚スピードに男女差。女性の約6割が9ヶ月未満で成婚

図１：男女別、結婚相談所における成婚までの活動期間。女性の約6割は9ヶ月未満で成婚。

成婚に至るまでの在籍期間の構成比を男女別で比較したところ、『9ヶ月未満』で成婚退会した割合は女性が60.2%となり、男性の50.3%を9.9ポイント上回る結果となりました。 特に女性においては、『6ヶ月未満（31.9%）』および『9ヶ月未満（24.0%）』のゾーンにボリュームが集中しており、全体の半数以上が1年を待たずにパートナーを見つけて退会（成婚）している実態が浮き彫りとなっています。この結果から、現代の結婚相談所における活動において、特に女性は『目標期間を明確に定めた、効率的かつ主体的な意思決定（タイパ志向の婚活）』が行われている傾向が読み取れます。

20代女性への男性からのアプローチ数は月48件、40代でも月25件

図２：成婚女性における、1ヶ月あたりに男性から受けるお見合い申込数の年代別推移（中央値）。20代は40代よりも2倍多い。

成婚にいたった女性会員が、1ヶ月あたりに男性から受けるお見合いの申込数（以下、申受数※中央値）を年代別に比較したところ、年代ごとに特徴的な傾向が見られました。20代女性の申受数は月48.5件と最も多く、40代女性（月24.8件）の約2倍のペースとなっており、若い世代ほど多くのお見合いオファーを受ける傾向にあります。一方で、40代女性においても月24.8件、50代女性でも月13.8件の申受数に達しており、年齢層を問わずお見合いの機会が安定して創出されていることが分かります。

※結婚相談所における「申込数」はマッチング成立後に必ずお見合いに進む仕組みのため、実際の出会いに直結する指標となります。

成婚した女性は、成婚しなかった女性よりも「2倍積極的に動いている」

図３：成婚した女性と成婚しなかった女性における「行動量」の比較（中央値）。成婚した女性の申込数は26件、お見合い数11回。

成婚した女性は、成婚しなかった女性と比べて、申込数は約2.0倍(26件)、お見合い数は約2.2倍(11回 )と、自発的なアプローチを多く行っている実態が明らかになりました。成婚した女性は、自分からの申込数（行動量）の増加に伴い、お見合い数（出会いの数）も高い水準で推移しています。能動的なアクションがお見合いの機会獲得に深く関わっており、「自ら出会いの機会を創出しにいく主体的な姿勢」こそが、成婚の可能性を高める重要な要素の一つであると考えられます。

成婚者19,112名を分析した「最新データ」を毎週公開

今後は「年上女性との結婚が多い都道府県ランキング」や「飲酒する人のほうが成婚しやすい実態」などの最新データを順次発表してまいります。

▼「IBJ結婚みらい研究所」記事一覧はこちらよりご覧ください。

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IBJグループについて

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

*¹ 日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数