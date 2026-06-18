ラージトマト日本一が決定！越冬トマト「株式会社曽我農園/新潟県新潟市」が最高金賞を受賞！

フードディスカバリー株式会社

一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会（東京都渋谷区、代表理事：福井栄治、以下当協会）は、2026年６月17日（水）に、農産物のさらなる価値向上を目指す青果物の品評会イベントとして「第5回全国トマト（ラージ）選手権」（以下、本選手権）を開催しました。全国から集まったおいしさ自慢のラージトマト全31品の中から、評価員である野菜ソムリエが産地や品種、生産者などの情報をすべて伏せて食味。そのおいしさを審査し、もっともおいしい「トマト」を決定しました。審査の結果、「第5回全国トマト（ラージ）選手権」の最高金賞には新潟県新潟市の株式会社曽我農園が出品した『越冬トマト』が輝きました。

結果一覧（受賞内容／販売時の商品名／出品農家・団体名／生産地）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110263/table/168_1_190487e4d24fef9c1c5b3090f839a2a6.jpg?v=202606180851 ]



他、入賞に関しては結果一覧をご覧ください

https://prtimes.jp/a/?f=d110263-168-0a819a543399bf4513975a30e916ccea.pdf

≪最高金賞≫越冬トマト／株式会社曽我農園（新潟県新潟市）

≪最高金賞≫越冬トマト／株式会社曽我農園（新潟県新潟市）

＜評価員のコメント＞

・噛んだ瞬間濃厚なうま味が、口いっぱいに広がる。ほんのりとした酸味、ゼリー部分がみずみずしくてジューシー。印象に残るトマト

・ゼリーの緑色が美しく、ゼリーの量も豊富で味わいの楽しめるトマト。ほどよい甘味と濃いうま味が一気におしよせてきます。おすすめしたいトマトの一つ

・色は濃く、熟れている。果肉はやわらかい。噛むとさくっと歯触りがよく歯切れもよい。甘さのニュアンスが強く酸味はおだやか。うまみもあり、味が濃い印象

＜生産者のこだわりポイント＞

新潟の厳しい冬と節水で鍛えた大きめのフルーツトマトです。

＜お問い合わせ＞

https://sogafarm.jp/

≪金賞≫トマけんのフルーツトマト／トマけん農園（宮崎県東臼杵郡門川町）

≪金賞≫トマけんのフルーツトマト／トマけん農園（宮崎県東臼杵郡門川町）

＜評価員のコメント＞

・シャキシャキとした食感が楽しい、華やかな甘味のあるトマト

・ヘタの立ち上がり、果皮のつややかさなど見た目も美しかった。一口かじると驚きの味わい。香りと甘みのバランスがすばらしいです

＜生産者のこだわりポイント＞

トマけん農園では、糖度と美味しさにこだわったフルーツトマトを水耕栽培で丁寧に栽培しています。1段・2段栽培で1株から3～6玉しか実をつけず、甘味と酸味のバランスが良く、旨味成分も豊富で、いつまでも食べ続けられるトマトの美味しさをぜひご賞味ください。

＜お問い合わせ＞

https://www.instagram.com/tomaken_nouen/

≪金賞≫ごほうびとまと／株式会社アベーズキッチンファーム（宮城県大崎市）

≪金賞≫ごほうびとまと／株式会社アベーズキッチンファーム（宮城県大崎市）

＜評価員のコメント＞

・初めに夏らしいさわやかな酸味が広がり、その後に濃い甘味がでてきて、二面性のあるおいしいトマトでした！味わいに意外性があり、楽しみながら食べられると感じました

・サラッとした歯触り、歯切れがよい。酸味と甘さのバランスとうま味の塩梅が絶妙

＜生産者のこだわりポイント＞

土作りからこだわり、水耕と違い土耕にこだわりぬいたとまとになります！

＜お問い合わせ＞

https://www.instagram.com/no63residenza_/

≪銀賞≫長寿の源／花井トマトファーム（三重県木曽岬町）

≪銀賞≫長寿の源／花井トマトファーム（三重県木曽岬町）

＜評価員のコメント＞

・果汁が濃く、フルーティで食べやすいトマト

・華やかではちみつのようなコクのある甘みを感じた。果汁にもしっかりと味がのっていて、後味に旨みが残る

＜生産者のこだわりポイント＞

独自ブレンドした堆肥をビニールハウスに搬入して土作りにもこだわってます。

食べた時にトマトの種があるのが嫌だから受粉に蜂は使いません。これから暑くなる季節にはバッチリな爽やかな甘みがあり冷やし中華に添えて食べると美味しいですよ！

＜お問い合わせ＞

https://www.hanai-tomato.jp/

≪銀賞≫ぜいたくトマト／とまとや中村阮（兵庫県加古郡稲美町）

≪銀賞≫ぜいたくトマト／とまとや中村阮（兵庫県加古郡稲美町）

＜評価員のコメント＞

・トマトを口に入れた途端、噛まなくても甘い香りが立ってくる。甘いトマトだがくどくはなく、サッパリとした味わい

・爽やかな甘味と優しい酸味。皮のパリッと食感も良いアクセントになっている。果肉の旨味をしっかり感じる

＜生産者のこだわりポイント＞

「とまとな中村阮」のトマトは甘いだけじゃない、ほど良い酸味があり、味が濃厚... トマト好きが笑顔になれるトマト...そんな風に言われるトマトを創り続けたい。

＜お問い合わせ＞

https://tomatoyanakamura.com/

≪特別賞≫

特別賞として「ベストバランス」「食卓の主役」の２つを増設しました。

評価員である野菜ソムリエが選び、票がもっとも多く集まったトマトへ贈られます。

＜ベストバランス＞ごほうびとまと／株式会社アベーズキッチンファーム（宮城県大崎市）＜ベストバランス＞

ごほうびとまと／株式会社アベーズキッチンファーム（宮城県大崎市）

＜食卓の主役＞芝尾さんちのトマト(桃太郎ファイト)／芝尾農園株式会社（大阪府堺市）＜食卓の主役＞

芝尾さんちのトマト(桃太郎ファイト)／芝尾農園株式会社（大阪府堺市）

＜食卓の主役＞トマけんのフルーツトマト／トマけん農園（宮崎県東臼杵郡門川町）＜食卓の主役＞

トマけんのフルーツトマト／トマけん農園（宮崎県東臼杵郡門川町）

＜食卓の主役＞糖九郎／原田農園（群馬県みどり市）＜食卓の主役＞

糖九郎／原田農園（群馬県みどり市）

＜食卓の主役＞越冬トマト／株式会社曽我農園（新潟県新潟市）＜食卓の主役＞

越冬トマト／株式会社曽我農園（新潟県新潟市）

評価を努めた評価員の声

●野菜ソムリエプロ 安住 裕美さん

「最高金賞を一番おいしいトマトに選んだ理由」

・皮の色鮮やかさがそのまま味に繋がっている。噛んだ瞬間の濃厚でコクのあるうま味。爽やかな酸味と調和し、極上のトマトになっている

「今年の全国トマト（ラージ）選手権の傾向（総評）」

・トマトそれぞれに個性があり、味、食感、みずみずしさ、バランス、似ているようで少しずつ違う。生産者さんの思いも伝わってくるような気がしました

●野菜ソムリエ 藤原 由香さん

「最高金賞を一番おいしいトマトに選んだ理由」

・甘くてうま味が強く、食感も良く、バランスの良いトマトでした。そのままで毎日食べたいと思える感動の味です

「今年の全国トマト（ラージ）選手権の傾向（総評）」

・見た目が真っ赤でつややかで美しいトマトが多かったです。酸味がひかえめで甘味の感じられるものや、甘味と酸味の調和が取れているものなど様々でした。果肉とゼリーのバランスの良いものが多かったです

審査概要

■主 催：一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

■開催日：2026年６月17日（水）

■時 間：11時00分～13時00分

■会 場：

学校法人 後藤学園 武蔵野調理師専門学校（東京都豊島区南池袋3-12-5）

https://www.musashino-chouri.ac.jp/access/access.html

■審査員：野菜ソムリエ資格保持者30名

■審査方法：商品情報非公開での食味評価

■表彰内容：最高金賞1品／金賞2品 ／銀賞2品／銅賞3品／入賞5品／特別賞5品

■エントリー規格：

ミディアムトマト/ラージトマトは以下の基準となります。（協会基準）

ミディアムトマト：31g～99g ラージトマト：100g以上

■「第5回全国トマト選手権」特設ホームページ

https://www.vege-fru.com/event/summit/2026/apr_2/

第5回全国トマト（ラージ）選手権 評価風景第5回全国トマト（ラージ）選手権 評価風景第5回全国トマト（ラージ）選手権 会場【全国青果物選手権とは】

全国青果物選手権は、野菜・果物のプロである「野菜ソムリエ」が最もおいしい野菜・果物を選ぶ品評会です。価値あるおいしい青果物を評価し、広く世の中に発信することで、生産者を応援し、日本の農業の活性化に寄与することを目的としています。受賞することで、認知度が上がり販路拡大や売上UP売上につながります。評価員である野菜ソムリエからのフィードバックが届き、今後の開発などに生かすことができます。

次回は、東京会場にて７月３日（金）「第2回全国夏いちご選手権」、８月５日（水）「第5回全国えだまめ選手権」、大坂会場にて７月31日（金）「第5回全国桃選手権」を開催予定。

URL：https://www.vege-fru.com/event/seika/

「野菜ソムリエ」とは

野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に生かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。（累計受講生数72,685名※2026年3月末時点）

【運営団体】 一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

創立：2001年8月7日

代表理事：福井 栄治

所在地：東京都渋谷区南平台町15-10 MAC渋谷ビル６F

事業：野菜ソムリエの資格提供と育成、各種講座やコンテンツの企画開発・提供

ホームページ：https://www.vege-fru.com

お問い合わせ：summit@vege-fru.com