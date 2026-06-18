『ディズニー ピクセルRPG』新キャラクター「特別宇宙防衛隊員 スティッチ EX」登場！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社スティッチと遊ぼう！ :http://goe.bz/20260617prpgpt01

「iOS」および「Android(TM)」端末向けに好評配信中のスマートフォン向けRPG『ディズニー ピクセルRPG』にて、新キャラクター「特別宇宙防衛隊員 スティッチ EX」がラインナップされた期間限定ガチャが、2026年6月17日（水）より登場いたしました。

新キャラクター「特別宇宙防衛隊員 スティッチ EX」登場！

https://x.com/PixelRPG_jp/status/2067442743740383444(https://x.com/PixelRPG_jp/status/2067442743740383444)

新キャラクター「特別宇宙防衛隊員 スティッチ EX」がラインナップされた期間限定ガチャが登場中です。「特別宇宙防衛隊員 スティッチ EX」は、バトル中の特別な演出などが追加された「EXキャラクター」となります。この機会にぜひ仲間にして、お気に入りのキャラクターたちと一緒に冒険へ出かけましょう。

あわせて、「期間限定ガチャチケット（特別宇宙防衛隊員 スティッチ EX）」や「ブルークリスタル」などの豪華報酬が獲得できる、エネミー討伐イベント「BATTLE CHALLENGE MINI Vol.13」も開催いたします。

「お尋ね者 フリン・ライダー」を仲間にできる『塔の上のラプンツェル』の期間限定イベントが復刻開催決定！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2128_1_d39d421ad190668234b9fa20848c255d.jpg?v=202606180452 ]「Rescue Signal REVIVAL：ラプンツェルと空を舞う希望の灯り」

2026年6月24日（水）より、ポイント交換で「お尋ね者 フリン・ライダー」を仲間にできる「Rescue Signal REVIVAL：ラプンツェルと空を舞う希望の灯り」を開催いたします。

前回開催時に「お尋ね者 フリン・ライダー」を仲間にできなかった方も、期間限定で仲間にできるチャンスです。

ディズニーキャラクターたちと力を合わせて、すべてのステージの踏破を目指しましょう。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2128_2_2b1e32d9298c93a692c568179e48fe41.jpg?v=202606180452 ]

※本イベントは2025年に開催された「Rescue Signal：ラプンツェルと空を舞う希望の灯り」の復刻開催となり、復刻にあたり一部調整が行われております。

この他、ストーリー4章「ポケットアドベンチャー ミッキーマウス」への難易度「VERY HARD」（後半）の追加や、過去に販売した『塔の上のラプンツェル』モチーフのアバターアイテムも再登場いたします。こちらもぜひ、お見逃しなく。

各種詳細はゲーム内にてご確認ください。

ストーリー4章に「VERY HARD」（後半）が登場！『ディズニー ピクセルRPG』をプレイ！ :http://goe.bz/20260617prpgpt01『ディズニー ピクセルRPG』基本情報

タイトル： ディズニー ピクセルRPG

ジャンル： RPG

対応機種： iOS 17.0以降 / Android 9.0以降

※必要メモリ：4.0GB以上

対応言語： 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、

スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）

配信地域： 日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、

カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、

イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、

フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア

その他31の国と地域にて配信中

アプリアイコン

配信開始日： 2024年10月7日（月）

価格： 基本プレイ無料 （ゲーム内課金あり）

公式サイト： https://d-rpg.com/

運営： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

コピーライト表記：

(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Published by GungHo Online Entertainment, Inc.

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