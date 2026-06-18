ラフォーレ原宿を彩る夏のPOP UP SHOPが続々オープン　セパレート浴衣「Furifu」や一点物作品「MIKI SAKURA」など新しい着物の楽しみ方を提案する「浴衣 IN LAFORET」を開催

森ビル株式会社

ラフォーレ原宿では、この夏も注目の期間限定ショップが続々と登場します。

7月には、創業25周年を迎えた月影屋が例年以上に華やかで遊び心あふれるアイテムとともに登場。また、浴衣初心者でも楽しめるセパレート浴衣を展開する「Furifu」や、一点物の作家作品も多数取り揃える「MIKI SAKURA」など着物の新しい楽しみ方を提案する期間限定ショップが集結し、自分らしい一着との出会いや、新たな和装の魅力を発見できる機会をお届けします。

さらに、2025年に誕生45周年を迎えたスイス生まれの人気キャラクター「ピングー」と、同じく2025年に結成5周年を迎えた「はぴだんぶい」によるコラボレーションイベント「ピングー×はぴだんぶいPOP UP STORE -KAKIGORI PARTY-」を、6月24日（水）から7月6日（月）まで開催します。本イベントでは、ピングーとはぴだんぶいのコラボグッズが初登場するほか、各キャラクターのマスコットも先行販売。ピングーとはぴだんぶいの魅力をたっぷり詰め込んだ、ファン必見の企画をお届けします。

「愛と狂気のマーケット」入口には、新作インスタレーション「鏡耀の松」が登場。アーティストyooolkによる光と反射、盆栽をモチーフにした作品が、訪れる人を作品の一部へと引き込みます。

ラフォーレ原宿の初夏の提案をお楽しみください。

POP UP SHOPS

7月9日（木）～7月21日（火）

<1F ENTRANCE SPACE>月影屋 (ツキカゲヤ)

■創業25周年を迎え、“ギラギラ数奇屋袋”など新作アイテムも登場

創業四半世紀を迎えた月影屋が、POP UP SHOPを開催。伊勢型紙、注染、バット1色染め、手縫い仕立てなど、職人による伝統技法に裏打ちされた高いクオリティと、和服の世界では類を見ない唯一無二のスタイルで、国内外の著名人やファッションアイコン、歌舞伎役者、祇園の女将など幅広い層から支持を獲得。今回のPOP UP SHOPでは、帯と揃いで楽しめる“クリスタルがギラギラ輝く数奇屋袋”も新登場。創業25周年を迎えた今年、例年以上に華やかで遊び心あふれるラインアップを展開いたします。

6月24日（水）～7月6日（月）

＜5F MAKE THE STAGE＞ピングー×はぴだんぶい

POP UP STORE -KAKIGORI PARTY-

■ピングー×はぴだんぶい 夏のかき氷POP UP開催

2025年に誕生45周年を迎えたスイス生まれの人気キャラクター「ピングー」と、同じく2025年に結成5周年を迎えた「はぴだんぶい」によるコラボレーションが実現。“かき氷”をテーマにした夏らしいアートを展開し、ラフォーレ原宿にてPOP UP STOREを開催します。会場ではコラボグッズやマスコットを先行発売するほか、税込2,200円以上の購入でホログラムステッカーをプレゼントします。

■2F MILK MILK MILK!でピングーコラボメニューを発売

「ピングー×はぴだんぶい POP UP STORE」開催に合わせ、2F MILK MILK MILK!では「ピングーのごきげんミルクボトル」「ピングーのひんやりスムージー」「ピンガのトリプルポップサンデー」を限定販売します。MILK MILK MILK!限定グッズも発売します。メニュー・グッズを対象に税込1,500 円以上のご利用で限定ポストカード1 枚をプレゼントいたします。

浴衣 IN LAFORET

7月4日（土）～21日（火）の期間、2F CONTAINERにて、ラフォーレ原宿の夏の定番「浴衣 IN LAFORET」を開催。唯一無二の世界観を提案し続けるファッション着物ブランド「Furifu」や、レース着物や人気作家による 一点物アイテムが集結する「MIKI SAKURA」など、個性豊かな着物ブランドや人気作家による期間限定ショップが6店舗オープンします。

7月4日（土）～7月12日（日）

<2F CONTAINER>

iroca (イロカ) ※オンリーショップ

■新作浴衣と、「PieniSieni」の立体刺繍作品を展開

着物デザイナー石川成俊が手掛けるブランド「iroca」が期間限定ショップをオープン。「サイケデリック」をテーマに、花と深海という二つの世界観を表現した新作浴衣や新作帯を展開するほか、約20柄のオリジナルデザイン浴衣を販売。ゲストブランドとして立体刺繍作家「PieniSieni」も参加し、花をモチーフにしたアクセサリーなど、夏の装いを彩るアイテムを取り揃えます。

Furifu (フリフ)

■着物ブランド「Furifu」の浴衣専門ショップがオープン

「すぐに変われる魔法がある」をコンセプトに、唯一無二の世界観を提案し続けるファッション着物ブランド「Furifu」が、期間限定の浴衣ショップをオープン。「WANDER LUST」をテーマにしたオリジナル浴衣コレクションをはじめ、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」とコラボレーションした数量限定浴衣など、幅広いラインナップをご用意。レディース・メンズともに、個性派からトレンド感のあるデザインまで、夏を彩る浴衣を豊富に取り揃えます。

さらに、着付けやお手入れが簡単で、今話題を集めている「セパレート浴衣」も展開。浴衣初心者の方にも気軽に楽しんでいただける、浴衣専門ショップです。

京都 手描き友禅 碧(キョウト テガキユウゼン アオ)

■京都ぬれ描き友禅作家が手掛ける一点ものの浴衣を展開

京都ぬれ描き友禅作家による手描き浴衣を展開。作家が一枚一枚手染め・手描きで仕上げるため、同じ柄でもそれぞれ異なる表情を持つ一点ものの浴衣です。会期中は作家本人によるカスタムオーダーも承り、お客様のご要望に合わせたオリジナル浴衣の制作が可能です。染めと手描きにこだわった、世界に一枚だけの浴衣との出会いをお楽しみいただけます。

7月14日（火）～7月21日（火）

<2F CONTAINER>

MIKI SAKURA (ミキ サクラ)

■レース着物や人気作家による一点物アイテムが集結

レース着物をはじめ、“美しいkaoriに包まれた凛とした女性”をコンセプトに、心ときめくフェミニンなアイテムを提案するブランド「MIKI SAKURA」が、期間限定ショップをオープンいたします。店頭では、レース着物や帯を多数取り揃えるほか、ヘッドドレス・かんざし・カチューシャ・裾除けなど、ファンの多い人気作家によるアイテムも展開。店舗を持たないブランドや作家が集まる、この期間限定ならではの特別なショップです。

また、簡単に華やかな着こなしを楽しめる「ふわふわ帯（作り帯）」「楽帯」「バッスル帯」「ドレッシー帯」なども豊富にラインナップ。一点物の作家作品も多数取り揃え、特別感のある和装スタイルをご提案いたします。

ひみつの百貨店 (ヒミツノヒャッカテン)

■4ブランドによる新感覚の浴衣コーディネートを提案

「せっかく着物を買うなら、一回しか着ないのはもったいない！」をコンセプトに、“ゆかた着ておいしいものを食べ行こ！”をテーマとした期間限定ショップをオープンいたします。洋服と浴衣を組み合わせたスタイリングで、“日常のちょっと特別な日”を演出。自称「世界で一番地球と人に優しい縫製工場」が古着から生み出す一点物のパッチワーク浴衣ブランド「ひみつのきもの」をはじめ、「ROSE ROUGE」「Mother’s made」「FISH BORN CHIPS」の4ブランドが集結し、これまでにない自由で楽しい浴衣コーディネートをご提案します。浴衣をもっと身近に、もっと自由に楽しめるショップです。

KIMONO ADORE (キモノ アドレ) ※オンリーショップ

■作家に直接オーダーできるオンリーワンの着物と小物

作家の感性と技術が光る、一点物の着物や帯が集結。作品を手に取れるだけでなく、着物好きの作家へ直接オーダーできる販売会です。着物や帯は好きな色やサイズで仕立てることができ、自分だけの一着を実現。カジュアルからフォーマルまで、世界にひとつだけの着物スタイルをご提案します。

B0.5F 愛と狂気のマーケット

愛と狂気のマーケット ファサード (アイトキョウキノマーケット ファサード)

「愛と狂気のマーケット」の入口空間を舞台に、Blue Marble企画・ディレクションによるアーティスト公募企画「Blue Marble クリエイターマッチングプログラム」を実施。公募により選出されたアーティスト／映像作家 yooolk による新作インスタレーション《鏡耀の松（きょうようのまつ）／Bonsai of Reflected Light》を、約2年間にわたり展示します。

本作は、原宿の自由で華やかな空気感を背景に、盆栽をモチーフとした立体的なファサード空間を展開。ミラー素材やアクリル、照明を組み合わせ、光と反射による多層的な表現を生み出します。

限られた空間の中で自分らしい姿を形づくる盆栽のあり方と、都市の中で自分らしく生きる人々の姿を重ね合わせた作品です。訪れる人や周囲の光を取り込みながら、日々表情を変える新たなファサード空間を創出します。

【概要】

作品名：鏡耀の松（きょうようのまつ） / Bonsai of Reflected Light

アーティスト：yooolk

展示期間：2026年6月～約2年間（予定）

会場：ラフォーレ原宿「愛と狂気のマーケット」入口ファサード

企画・ディレクション：Blue Marble

【アーティストプロフィール】

yooolk

https://yooolk.com/

アーティスト／映像作家／アートディレクター。

多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。クリエイティブチーム「AC部」での活動を経て、yooolk名義で活動。20年以上にわたり、アニメーションを中心とした映像制作に携わる一方、2019年頃よりペイント作品をはじめとするアート制作を開始。現在は映像、絵画、オブジェクト、光を組み合わせた空間表現を展開している。日常の中に現れる光や反射、透過の現象に着目し、鑑賞者が作品の中へ入り込むような体験を探求している。