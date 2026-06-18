エンタメプリントに『トリッカル・もちもちほっペ大作戦』の公式シールが登場！ キャンペーン開催に合わせ、人気キャラクターのランダムシールを販売開始

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、BILIBILI HK LIMITEDが提供するスマートフォン向けゲーム『トリッカル・もちもちほっペ大作戦』の公式ランダムシールおよび塗り絵を、2026年6月18日（木）より販売開始いたします。

■エンタメプリントについて

エンタメプリントは、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から、アニメ、ゲーム、声優などのブロマイドをはじめとした様々なジャンルのコンテンツを購入・プリントいただけるサービスです。

※対象店舗：ファミリーマート、ローソン、ミニストップ （一部の店舗ではご利用いただけません）

今回は、6月18日からスタートする『トリッカル・もちもちほっペ大作戦』のイベントの開催に合わせ、本作品に登場するキャラクターのランダムシールを販売いたします。

絵柄は全13種類のランダム方式で、今年1月に実施された「トリッカル」キャラクター人気投票でも上位にランクインした人気キャラクター・ヨミやスピッキー、エルフィンなども登場します。うち1種はまだ公開されていないシークレット絵柄となっており、実際に印刷してみてのお楽しみです。

また、本作のかわいらしいキャラクターをじっくり楽しめる塗り絵も同時販売いたします。自分だけのオリジナルカラーで、『トリッカル・もちもちほっペ大作戦』の世界をお楽しみください。

■商品情報

『トリッカル もちもちほっペ大作戦』ランダムシール

販売開始：2026年6月18日（木）12:00

販売終了：2026年9月30日（水）23:59

用紙／サイズ：L判 シール

種類：全13種（ランダム）

販売価格（税込）：300円

コンテンツ番号：RM5CWBQ2X6

『トリッカル もちもちほっペ大作戦』塗り絵

販売開始：2026年6月18日（木）12:00

販売終了：2026年9月30日（水）23:59

用紙／サイズ：普通紙／A4

種類：全1種

販売価格（税込）：100円

コンテンツ番号：85Z56UCPRJ

■購入方法

１．ファミリーマート/ローソン/ミニストップ店舗に設置されているマルチコピー機を操作し、メニュー画面から「全てのコンテンツ」を選択します。

２．サービス一覧から「エンタメプリント」を選択し、規約に同意いただいた上で欲しい商品のコンテンツ番号をマルチコピー機にご入力ください。

３．内容を確認し、問題がなければプリントいただけます。

【ご利用ガイド（受取方法）】はこちら

https://entame-print.jp/how-to-order

■『トリッカル もちもちほっペ大作戦』とは？

『トリッカル・もちもちほっペ大作戦』は、BILIBILI HK LIMITEDが提供するスマートフォン向けタッチセラピー系カードRPGです。もちもちのほっぺを持つ個性豊かなキャラクターたちが暮らす世界「エーリアス」を舞台に、直感的なタッチ操作でキャラクターをぷにぷにと触れる新感覚体験と、カード収集・育成・ターン制カードバトルが気軽に楽しめます。コミカルでかわいらしい世界観と直感的な操作性を両立したグローバル展開タイトルとして、2025年10月9日に正式リリースされました。

公式サイト：https://trickcal.biligames.com/jp/

公式X：https://x.com/trickcal_jp

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル85におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：城

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



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〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/