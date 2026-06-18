応募総数3,342句から厳選！『クロコダイル父の日川柳コンテスト』本日結果発表

ヤマト インターナショナル株式会社

ヤマト インターナショナル株式会社（本社：大阪市中央区、東京都大田区／取締役社長：盤若智基／東証スタンダード市場：コード番号8127）が運営する「クロコダイル」は、「父の日」をテーマに募集した『クロコダイル父の日川柳コンテスト』の入選作品を本日発表いたします。

特設ページ：https://lp.crocodile.co.jp/cm_260618_fathersday

■ 応募総数3,342句！大盛況につき特設賞を追加

当初は「最優秀賞」、「優秀賞」、「特別賞」、「佳作」の選定を予定しておりましたが、皆様から寄せられた深いブランド愛と熱量にお応えするため、急遽入選枠を追加。新たに、ブランドへの愛着を詠んだ「クロコ推しで賞」、世相を反映した「トレンド賞」の入選作品を決定いたしました。

クスッと笑えて時に泣ける、令和のお父さん像を描いた傑作の数々をどうぞお楽しみください。

■ 各賞の選考経緯および総評

【最優秀賞】

雅号：コウシ 『ありがとう 言えずに父の サイズ聞く』

感謝を直接伝える照れくささを「洋服のサイズを聞く」という具体的な行動で表現した、アパレルブランドの視点からも深く心を打たれる名作です。言葉にせずともプレゼント選びににじむ家族の想いや、会話そのものが最高の贈り物であることを感じさせてくれる親子の絆に、選考委員一同深く感動いたしました。

【優秀賞・特別賞・佳作】

父の日の素敵な想いと情景を詠んだ句から、スポーツ界でも注目される「二刀流」など今っぽさを感じるワードを取り入れた句まで幅広く選定。お父さんの気遣いと毎年恒例となったやりとりを表現した句には「家族の絆賞」を、世代を超えてブランドを愛していただいていることが伝わる句には「クロコダイル賞」を授与いたしました。また、「ペアルック」といった服を通じたコミュニケーションから、Z世代のトレンドワード「ビジュイイじゃん」まで、「父の日」をテーマに各家庭のリアルなメッセージが投影されています。

【新設：クロコ推しで賞】

句の中に「クロコダイル」や「ワニ」など、ブランドをダイレクトに連想させるワードが盛り込まれた作品を選出。まるで昨今の“推し活”さながらの熱量で表現された、皆様からの深いブランド愛を感じる作品を厳選いたしました。

【新設：トレンド賞】

世の中への急速な浸透を見せる「生成AI」や、ニュースでも頻繁に報道されている「ナフサ」、限られたリソースを効率良く使う価値観の定着を象徴する「タイパ・コスパ」、そして現代の防犯意識を映し出す「詐欺電話対策」など、応募作品の中でも上位を占めたキーワードに着目。2026年の世相や時節柄をユーモラスに捉え、メディアや生活者の間でも話題性を呼ぶ傑作を厳選いたしました。

※ご入選者名はすべて雅号（敬称略）となります。

※川柳・雅号は、すべて応募者の表記にしたがい掲載しています。

※作品の著作権は、すべてヤマト インターナショナル株式会社に帰属しています。無断での転載、使用はご遠慮ください。

本コンテストを通じて、皆様の深いブランド愛を感じることができました。たくさんのご応募、そして日頃よりクロコダイルをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。

なお、賞品の発送は2026年7月頃を予定しております。

■クロコダイル ブランドストーリー

「クロコダイル」は、“大人のTPO”をスマートに演出するブランドです。

上質なカジュアルスタイルをベースにした“自分らしいオン”と“きちんとオフ”という、

大人が心地よく過ごすための社会性と時代へのフィット感を大切に考えています。

ワニのワンポイントが印象的な「クロコダイル」の歴史は古く、

1952 年にシンガポールで誕生し、1963年日本上陸。

ブリティッシュトラッドを基調としたメンズカジュアルファッションの先駆けとして人気を博し、

ポロシャツやハウンドブルゾンがブランドのアイコンとして親しまれています。

また、2023年のブランド設立60周年を記念した「クロコダイルタータン」は、

由緒あるスコットランドタータン登記所に登録されています。

わたしたち、「クロコダイル」がこれから目指すのは着ているだけで自信が持てる服。

現在「クロコダイル」「スウィッチモーション クロコダイル」「クロコダイル コード」と広がり、

ファッションを通じてお客様と共に心豊かな毎日を創ります。

・公式WEBサイト：https://www.crocodile.co.jp/

・Instagram ：https://www.instagram.com/crocodile_jp/

・iOS（App Store） ：https://apps.apple.com/jp/app/id1504029293

・Android（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app8D8A0356&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app8D8A0356&pli=1)