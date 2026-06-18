「おでかけ子ザメ×アクアワールド・大洗」好評開催中【子ザメちゃんがアクアワールド・大洗にやってくる！】

公益財団法人いばらき文化振興財団

「サメの飼育種類数日本一」(※)のアクアワールド茨城県大洗水族館（アクアワールド・大洗）では、“さぁ、新世海！”をタグラインに掲げ、水族館の新たな一面をお客様にお見せするために様々な取り組みを行っております。このたび、5月14日(木)から開催中のイベント「おでかけ子ザメ×アクアワールド・大洗」において、子ザメちゃんグリーティングを開催します。

(※)国内水族館団体加盟施設対象（当館調べ/2025年12月時点）

詳細を見る :https://www.aquaworld-oarai.com/odekake2026/

子ザメちゃんがアクアワールド・大洗にやってくる！子ザメちゃんグリーティング

「おでかけ子ザメ×アクアワールド・大洗」にて、7月11日(土)に子ザメちゃんと一緒に写真が撮れる記念撮影会（要整理券）を開催します。楽しい思い出となること間違いなしの特別イベントです。

開催日：2026年7月11日(土)

時 間：１.11:00～11:20 ２.12:00～12:20 ３.14:00～14:20 ４.15:00～15:20

定 員：各回 30組

場 所：3階 シャークダディズルーム

当日朝9時より、3階シャークダディズルームで整理券を配布いたします。

ご希望の時間帯整理券をご取得のうえ、会場へお越しください。

【写真撮影会参加方法および注意事項】

※1組につき1カットの撮影です。撮影係にお手持ちのスマートフォン・カメラをお渡しください。

※整理券配布は先着順のため、ご希望の時間帯がすでに配布終了となっている場合もございます。

予めご了承ください。

※整理券配布列へは混雑を避けるため、代表者1名様のみお並びください。

※より多くの方にお楽しみいただけるよう、撮影会への参加は1組様につき1日1回までとさせていただきます。

※混雑状況により場所や内容が変更となる場合がございます。

「おでかけ子ザメ×アクアワールド・大洗」 好評開催中

「おでかけ子ザメ×アクアワールド・大洗」は7月13日(月)まで開催中です。新たなプログラムとして当館限定オリジナル動画「子ザメちゃんと学ぶ!サメのこと」を6月18日(木)より放映いたします。子ザメちゃんと一緒に、サメについて楽しく学ぶことができる動画となっておりますので、スタンプラリーとともにぜひお楽しみください。

『おでかけ子ザメ』とは？

Ｘのフォロワー数42万人（2026年4月現在）の人気クリエイター・ペンギンボックスが描く大人気漫画。2026年4月よりアニメシーズン2がスタート！

「今日はどんな楽しい日になるのかな？」子ザメちゃんのやさしい冒険とおでかけが、また始まる！

アニメ「おでかけ子ザメ」公式サイト：https://odekake-kozame.com/

アニメ「おでかけ子ザメ」公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCj5n8eLbvEGyK_bSYu51KCQ

運営：公益財団法人いばらき文化振興財団