【コラボ予告】信じるか信じないかはあなた次第！2026年7月2日（木）よりテラビットにて「Mr.都市伝説 関暁夫」コラボ開催決定！

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サイバーステップホールディングス株式会社


サイバーステップ株式会社は、みんなでつくるサンドボックスゲーム『テラビット』にて、「Mr.都市伝説 関暁夫（せき あきお）」さんとのコラボイベントが2026年7月2日（木）より開催することをお知らせします。



2026年7月2日（木）より実施するコラボイベント『Mr.都市伝説 関暁夫と宇宙の神秘に迫る夏2026』では、「宇宙の神秘」をテーマに、クリエイターズグランプリ、コラボワールド、ミニゲームなど様々な企画を用意しています。


ぜひ開催を楽しみにお待ちください！



またコラボに先立ち、「あなたが考える宇宙人」をテーマにしたデザインコンテストを本日2026年6月18日（木）より開始することもあわせてお知らせします。



詳細はこちら :
https://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/21574

コラボ開催決定！ 「Mr.都市伝説 関暁夫」と一緒に宇宙の神秘に迫るコラボイベントを2026年7月2日（木）より実施！

2026年7月2日（木）より、『信じるか信じないかはあなた次第です！』の決めゼリフでおなじみの「Mr.都市伝説 関暁夫」とのコラボイベントを実施します。



『Mr.都市伝説 関暁夫と宇宙の神秘に迫る』と題して、オリジナルのコラボワールドやミニゲームなどのイベントに加え「宇宙の神秘」をテーマにしたクリエイターズグランプリを開催します！



コラボが開始される2026年7月2日（木）を楽しみにお待ちください！


コラボに先立ち特別コンテストを開催！ 「あなたが考える宇宙人」のデザインを大募集！



特別コラボイベント『Mr.都市伝説 関暁夫と宇宙の神秘に迫る夏2026』の先行企画として、ユーザーの皆様から「あなたが考える宇宙人」をテーマにしたデザインを募集するデザインコンテストを、2026年6月18日（木）より開催します。



今回のコンテストは、デザイン部門とスキン部門のふたつの部門を用意しており、とても参加しやすい内容となっています！



さらに最優秀賞作品は、Mr.都市伝説 関暁夫さん自らが選出していただけますので、是非あなたが考える宇宙人をデザインして応募してくださいね！


◆募集テーマ

『あなたが考える宇宙人』



◆応募部門

【デザイン部門】


イラストや設定画など、自由な形式でオリジナルの宇宙人デザインを応募してください。


＜最優秀賞＞


・受賞作品を後日『テラビット』のゲーム内モンスターとして実装予定


・ゲーム内通貨10,000ジュエル（約10,000円相当）



【スキン部門】


宇宙人をテーマにしたオリジナルスキンをボクセルで制作し応募してください。


＜最優秀賞＞


・ゲーム内通貨10,000ジュエル（約10,000円相当）



◆応募期間


2026/06/18/(木)～2026/08/13/(木)10:00



◆応募方法


それぞれの部門で応募方法が異なりますので、詳細は是非公式サイトをご覧ください。


詳細はこちら :
https://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/21575
Mr.都市伝説 関暁夫とは


1975年6月21日生まれ、東京都出身。


人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。



自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。


店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。



最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！



オフィシャルWEBサイト：http://www.sekielberg.jp/


公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCo7QD2F0sVgkHSDV1TfAV7A


公式X：https://x.com/SEKIELBERG


公式Instagram：https://www.instagram.com/sekielberg_cafe/


『テラビット』について


『テラビット』は基本プレイ無料のみんなで作るサンドボックスゲームです。


本作は、様々なブロックを組み上げてオリジナルのボクセルのワールドを制作できるだけでなく、ワールドにゲーム要素を加えることで誰でもゲームクリエイターになれるという体験を楽しむことができます。



◆サービス概要


タイトル：テラビット / TERAVIT


ジャンル：みんなで作るサンドボックスゲーム（マルチプレイ対応）


販売：基本プレイ無料（アイテム販売）


対応OS：Windows(R) 8.1 / 10 / 11、スマートフォン（iOS / Android）、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5



公式サイト：https://teravit.app/


公式X：https://x.com/teravit_jp



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