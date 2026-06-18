【コラボ予告】信じるか信じないかはあなた次第！2026年7月2日（木）よりテラビットにて「Mr.都市伝説 関暁夫」コラボ開催決定！
サイバーステップ株式会社は、みんなでつくるサンドボックスゲーム『テラビット』にて、「Mr.都市伝説 関暁夫（せき あきお）」さんとのコラボイベントが2026年7月2日（木）より開催することをお知らせします。
2026年7月2日（木）より実施するコラボイベント『Mr.都市伝説 関暁夫と宇宙の神秘に迫る夏2026』では、「宇宙の神秘」をテーマに、クリエイターズグランプリ、コラボワールド、ミニゲームなど様々な企画を用意しています。
ぜひ開催を楽しみにお待ちください！
またコラボに先立ち、「あなたが考える宇宙人」をテーマにしたデザインコンテストを本日2026年6月18日（木）より開始することもあわせてお知らせします。
詳細はこちら :
https://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/21574
コラボ開催決定！ 「Mr.都市伝説 関暁夫」と一緒に宇宙の神秘に迫るコラボイベントを2026年7月2日（木）より実施！
2026年7月2日（木）より、『信じるか信じないかはあなた次第です！』の決めゼリフでおなじみの「Mr.都市伝説 関暁夫」とのコラボイベントを実施します。
『Mr.都市伝説 関暁夫と宇宙の神秘に迫る』と題して、オリジナルのコラボワールドやミニゲームなどのイベントに加え「宇宙の神秘」をテーマにしたクリエイターズグランプリを開催します！
コラボが開始される2026年7月2日（木）を楽しみにお待ちください！
コラボに先立ち特別コンテストを開催！ 「あなたが考える宇宙人」のデザインを大募集！
特別コラボイベント『Mr.都市伝説 関暁夫と宇宙の神秘に迫る夏2026』の先行企画として、ユーザーの皆様から「あなたが考える宇宙人」をテーマにしたデザインを募集するデザインコンテストを、2026年6月18日（木）より開催します。
今回のコンテストは、デザイン部門とスキン部門のふたつの部門を用意しており、とても参加しやすい内容となっています！
さらに最優秀賞作品は、Mr.都市伝説 関暁夫さん自らが選出していただけますので、是非あなたが考える宇宙人をデザインして応募してくださいね！
◆募集テーマ
『あなたが考える宇宙人』
◆応募部門
【デザイン部門】
イラストや設定画など、自由な形式でオリジナルの宇宙人デザインを応募してください。
＜最優秀賞＞
・受賞作品を後日『テラビット』のゲーム内モンスターとして実装予定
・ゲーム内通貨10,000ジュエル（約10,000円相当）
【スキン部門】
宇宙人をテーマにしたオリジナルスキンをボクセルで制作し応募してください。
＜最優秀賞＞
・ゲーム内通貨10,000ジュエル（約10,000円相当）
◆応募期間
2026/06/18/(木)～2026/08/13/(木)10:00
◆応募方法
それぞれの部門で応募方法が異なりますので、詳細は是非公式サイトをご覧ください。
詳細はこちら :
https://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/21575
Mr.都市伝説 関暁夫とは
1975年6月21日生まれ、東京都出身。
人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。
自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。
店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。
最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！
オフィシャルWEBサイト：http://www.sekielberg.jp/
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCo7QD2F0sVgkHSDV1TfAV7A
公式X：https://x.com/SEKIELBERG
公式Instagram：https://www.instagram.com/sekielberg_cafe/
『テラビット』について
『テラビット』は基本プレイ無料のみんなで作るサンドボックスゲームです。
本作は、様々なブロックを組み上げてオリジナルのボクセルのワールドを制作できるだけでなく、ワールドにゲーム要素を加えることで誰でもゲームクリエイターになれるという体験を楽しむことができます。
◆サービス概要
タイトル：テラビット / TERAVIT
ジャンル：みんなで作るサンドボックスゲーム（マルチプレイ対応）
販売：基本プレイ無料（アイテム販売）
対応OS：Windows(R) 8.1 / 10 / 11、スマートフォン（iOS / Android）、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5
公式サイト：https://teravit.app/
公式X：https://x.com/teravit_jp
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