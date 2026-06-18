お部屋もオフィスも、床から印象をアップデート。『AP LAB』PVCフロアタイルを発売

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸啓明、株式会社オークファン100％子会社）が展開するプライベートブランド「AP LAB（エーピーラボ）」は、貼るだけで空間の印象を変えられる「フロアタイル」を発売いたしました。本製品は、裏面シートを剥がして床に貼るだけで設置できるDIYフロアタイルです。防水性・抗菌性に優れた素材を採用し、リビングや水回り、オフィスなど幅広い場所でご使用いただけます。

商品ページ：https://amzn.asia/d/017pTUGq

商品の特徴

1. 貼るだけで簡単に設置

裏面シートを剥がして床に貼るだけで設置可能。接着剤や特別な工具は不要で、DIY初心者でも取り入れやすい仕様です。お部屋の模様替えや、床の印象を変えたいときに手軽に活用できます。

2. 水や汚れに強く、お手入れしやすい

耐久性・耐水性・防汚性に優れたPVC素材を採用。キッチン、洗面所、トイレなど水回りにも使いやすく、汚れてもサッと拭き取るだけでお手入れできます。

また、抗菌加工に加え、第三者検査機関による検査も実施しています。清潔さを保ちたい空間にも取り入れやすい仕様です。

3. お部屋からオフィスまで幅広く対応

大理石柄・木目調の全12色を展開。リビング、寝室、玄関、廊下、洗面所、トイレ、オフィスなど、住宅・事業用空間を問わず幅広い場所で使用できます。空間の雰囲気や用途に合わせて選べます。

商品概要

・商品名：フロアタイル

・ブランド：AP LAB

・素材：PVC素材

・カラー：大理石柄、木目調など全12色展開

・厚さ：約2mm

・仕様：抗菌加工、耐久性、耐摩耗性

・販売チャネル：Amazon

・商品ページ：https://amzn.asia/d/017pTUGq

※サイズ・内容量は種類により異なります。詳細は商品ページをご確認ください。

「AP LAB」について

―本質を捉え、期待を超える。―

AP LABは、市場データやお客様の声、そして生産背景を一つの「価値」として結びつけるブランドです。

数字やトレンドの先にある、使われ方や本当に求められていることを丁寧に見つめ、商品づくりに反映しています。

海外現地の工場と直接連携することで高いコスト効率を実現し、品質に妥協しないものづくりを行っています。今後も流通の最適化を進め、消費者にとって新しい価値ある選択肢を提供してまいります。

AP LAB（エーピーラボ）ショップページ：https://www.amazon.co.jp/stores/AppriciateProductLAB/page/2680004F-2223-4CB2-B559-219511CED0F0

オークファングループについて

オークファングループは、データとテクノロジーを活用し、国内外の流通市場において供給者と需要者をつなぐ流通プラットフォームを展開しています。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」およびBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を運営し、安定的な収益基盤を構築しています。

これらの基盤を活かし、現在は成長ドライバーとして、自社ブランドおよびライブコマース事業「NETSEA MallLive」を推進しています。商品企画から販売までを一気通貫で支援する「D2X（Direct to X）コマース」を軸に、新たな流通モデルの確立に取り組んでいます。

今後も既存基盤の強化と成長領域の拡張を両輪で進め、事業構造の高度化を図ってまいります。

■株式会社SynaBiz 会社概要

・代表者：代表取締役 石丸 啓明

・設立 : 2015年7月

・資本金：2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資

・所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://synabiz.co.jp/