「かっぱ寿司×トミカ」の、あのコラボがかえってくる！おいしいお寿司の裏側を支えるくるまをテーマにした、かっぱ寿司でしか手に入らない、オリジナルミニカー*再び登場
カッパ・クリエイト株式会社
■トミカについて
■ かっぱ寿司 公式SNS /ホームページについて
コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト株式会社 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）とのコラボキャンペーンを近日、開催することをお知らせいたします。
昨年好評いただいた、「かっぱ寿司 キャンペーントミカ“あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」が再び登場します。
今回もおいしいお寿司の裏側を支えるくるまをテーマに、ここでしか手に入らない、かっぱ寿司オリジナルのミニカー*が登場。第1弾・第2弾で各１種ずつご用意しています。プレゼントキャンペーンの詳細は、近日発表予定です。
今回はどんな海の仲間たちを運ぶミニカー*が登場するのか、ぜひ続報にご期待ください。
■トミカについて
『トミカ』（発売元：株式会社タカラトミー）は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。今では3世代にわたり愛されています。現在までに国内外累計10,000種以上の車種が発売され、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えています。
公式サイト：www.takaratomy.co.jp/products/tomica
■ かっぱ寿司 公式SNS /ホームページについて
・かっぱ寿司 公式 X アカウント：https://ｘ.com/kappasushi_jp(https://%EF%BD%98.com/kappasushi_jp)
・かっぱ寿司 公式 ホームページ：https://www.kappasushi.jp/
*今回ご提供するミニカーはABS製です