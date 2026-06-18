2026年夏休み（7月15日～8月31日）JTB人気方面ランキング

株式会社JTB

JTBは、夏休み期間（2026年7月15日～8月31日）の予約状況による海外・国内人気方面ランキングをまとめました。

● 海外旅行は、ハワイやシンガポールといった定番方面に加え、MLB(TM)観戦で注目されるアメリカも根強い人気。添乗員付きプランではヨーロッパも注目される。

● 国内旅行は、沖縄・北海道の不動の人気。添乗員付きツアーでは夏祭りを巡る東北の注目度が高い。

● 出発日のピークは、海外旅行はお盆休み直前。国内旅行は海の日3連休の7月18日（土）と、添乗員付きツアーでは夏祭りシーズンが人気。

1．海外旅行

海外旅行（添乗員なし）では、昨年に引き続きハワイが1位となりました。

根強い人気を誇るハワイは、世代を問わず楽しめる豊富なアクティビティやショッピングが魅力で、夏休みの王道の旅行先として確固たる地位を築いています。

2位には昨年4位から順位を上げたシンガポールがランクインしました。時差が少なく、多彩な食文化や最先端の観光施設が充実していることから、特にファミリー層からの支持を集めています。

3位は、フライト時間が短く、短期間で気軽に楽しめるリゾートとして人気のグアムが入りました。

4位の韓国は、グルメやショッピング、K-POPカルチャーなどを目的に、女性グループなどを中心に安定した人気を維持しています。近距離から中長距離まで、多様な旅行スタイルに応じた需要が見られました。



注目すべきは5位にランクインしたアメリカです。方面別では西海岸の人気が高く、参加形態を見ると「夫婦」が約2割と多いのが特徴です。日本人選手の活躍もありMLB(TM)観戦を目的とした旅行が人気となっています。

人気の出発日（海外旅行・添乗員無し）

人気の出発日は、8月9日（日）が最も多く、次いで8月8日（土）、8月11日（火・祝）となりました。お盆休み本番を前にした週末に出発が集中しており、8月11日（火・祝）の「山の日」も組み合わせた大型連休で海外旅行を計画される方が多い傾向がうかがえます。近距離リゾートと欧州方面の双方で需要が見られ、旅行スタイルの多様化が進んでいます。

一方で、添乗員付き商品では欧州方面が人気を集めており、海外旅行（添乗員あり）では、イタリアが昨年に続き1位となりました。イタリアを目的地とした旅行のうち「新婚」が約30%を占めており、安心して効率的に観光したいハネムーン層から支持を得ています。

2位も昨年同様にスペイン・ポルトガルが続き、ヨーロッパ周遊の定番コースとして根強い人気を維持しています。スペインにあるサクラダ・ファミリアは、アントニ・ガウディ没後100年にあたる 2026年にメインタワー「イエス・キリストの塔」が完成し注目となっています。3位には、昨年から順位を上げたスイスがランクインしました。参加形態では「家族」「夫婦」の合計で約8割と、壮大なアルプスの大自然をゆったりとベストシーズンである夏に満喫したい層に選ばれています。

人気の出発日（海外旅行・添乗員あり）

海外旅行（添乗員あり）で人気の出発日は、1位が8月9日（日）、次いで2位が8月7日（金）となりました。お盆休み本番を前にした週末に出発が集中しており、金曜の夜から、あるいは日曜に出発して、効率的に休暇をスタートさせる旅行スタイルが主流となっている傾向がうかがえます。

2．国内旅行

国内旅行（添乗員なし）の全方面合計では、昨年に続き沖縄が1位となりました。美しいビーチはもちろん、豊富なホテルのラインナップや多彩な現地観光プランが揃っていることから、根強い人気を誇っています。2位の北海道は、夏の涼しい気候と雄大な自然、そして多彩なグルメが魅力で、避暑地としても選ばれています。3位には関東がランクインしました。方面別全体の参加形態別に見ると、「家族」での旅行が全体の約80%を占めており、夏休みを利用し家族で楽しむ旅行が人気です。

出発日は、7月18日（土）が1位となり、海の日の3連休を利用した旅行が最も人気を集めています。次いで、お盆休みや山の日の祝日を利用した8月9日（日）、11日（火・祝）が出発のピークとなっています。

国内旅行（添乗員あり）の全方面合計では、昨年に続き東北が1位となりました。「青森ねぶた祭」や「秋田竿燈まつり」など東北各地の夏祭りを巡るツアーが人気を牽引しています。個人では手配が難しい観覧席が確保されている点や、効率よく複数の祭りを巡れる点が支持される理由です。

出発日は8月上旬の2日（日）から4日（火）に集中しており、これは東北の夏祭りの開催時期に合わせた動きと考えられます。お盆期間の混雑を避けつつ、この時期ならではのイベントを楽しみたいという意向がうかがえます。

＜関連URL＞

JTB公式ホームページ 飛び出せ！夏旅キャンペーン

https://www.jtb.co.jp/myjtb/campaign/natsutabi/

JTB公式ホームページ 海外添乗員同行・現地係員ツアー

https://www.jtb.co.jp/escort/

JTB公式ホームページ 旅物語

https://www.jtb.co.jp/med/

【調査方法】

調査実施日 ：2026年6月5日(金)

調査対象 ：対象出発日のJTB商品をお申し込みの方（海外旅行：人員、国内旅行：販売額）

対象出発日 ：2026年7月15日（水）～8月31日（月）

対象商品 ：ダイナミックパッケージJTBMySTYLE、ルックJTB、旅物語の国内・海外募集型企画旅行商品

※JTBMySTYLEは株式会社JTBの登録商標です。