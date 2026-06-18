【石井食品】にんにくのイメージを覆す、甘みとまろやかなコク 「和歌山由良町の生にんにくを使ったハンバーグ トマトソース」6月21日（日）より全国発売

石井食品株式会社

無添加調理※1で商品づくりを進める石井食品株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長執行役員：石井智康、以下「石井食品」）は、生産者と食卓をつなぎ、“真（ほんとう）においしいもの”を届ける『地域と旬』シリーズより、新商品「和歌山由良町の生にんにくを使ったハンバーグ トマトソース」を発売いたします。本商品は2026年5月より関西エリアにて先行発売を行っており 、6月21日（日）より全国の取扱店にて順次発売を開始いたします。

※1 当社での製造過程においては、食品添加物を使用しておりません。

■開発背景と「由良にんにくプロジェクト」のVision

和歌山県日高郡由良町は、温暖な黒潮気候と水分を保ちやすい粘土質の農地に恵まれた、和歌山県内最古級のにんにく産地です。最盛期には年間約350トンもの収穫量を誇る西日本屈指の生産地でしたが、にんにく栽培の手間と単価が見合わなくなったことによる離農や深刻な高齢化により、今では生産量が20～30トンにまで落ち込んでいました。また、由良町全体としても人口が約5,000人※2の海沿いの小さな町であり、過疎化に加えて、南海トラフ巨大地震や近年の大型台風といった深刻な自然災害リスクという、地域課題に直面しています。こうした状況を打破するため、生産者、由良町、そして石井食品が手を取り合い、単なる商品の枠を超えた「由良にんにくプロジェクト」を立ち上げました。本プロジェクトでは、以下の3つの明確なVisionを掲げています。

※2 由良町HP 由良人口ビジョン(http://www.town.yura.wakayama.jp/docs/2026031000022/files/jinkouvisionr712.pdf) 参照

【３つのVision】

１．にんにくで町全体が稼げる「基幹産業」を創る

にんにくを町の新たな基幹産業へと育て、生産量を上げ、商品化を進めることで、地域経済を活性化させます。

2．農業を通して「子供たちが学べる環境」を創る

町内に暮らす子供たちが、農業を通じてこの地でしか得られない経験を積み、将来も由良町でいきいきと働ける環境を提供します。

3．獲得した資源で「防災と被災後の町の維持」に向き合う

産業の活性化で得た資金を防災インフラに投資します。万が一の被災時に備えて、あらかじめ強固な地域コミュニティを形成します。

■商品設計・開発担当 大阪営業所 増田 香織のコメント

由良町位置由良町 白崎海洋公園

『地域と旬』シリーズにおいて、これまで和歌山県になかった“関西の旬の食材”を探していたことが、由良町との出会いのきっかけでした。春から初夏（4～7月頃）にかけて収穫される食材を探す中で、和歌山県内で最も収穫が早い由良町の「早生にんにく（生にんにく）」に着目しました。現地を訪れた際には、町役場や生産者の皆様から「一緒に地域を盛り上げたい」という熱い想いを伺い、この魅力をより多くの方に届けたいと考えました。そこで、生にんにくならではのおいしさを活かしながら、子どもから大人まで幅広い世代に親しんでいただけるハンバーグとして商品化しました。本商品を通じて、由良町産生にんにくのおいしさだけでなく、その背景にある地域の取り組みや人々の想いにも触れていただければ幸いです。今後も地域の皆様と連携しながら、生にんにくにとどまらない地域資源の活用や商品開発に取り組み、地域の魅力発信と持続的な活性化につなげてまいります。

■『和歌山由良町の生にんにくを使ったハンバーグ トマトソース』の特長

石井食品 増田 香織由良町での商品お渡し会 （左:石井食品 増田 右:由良町長 山名 実さま）試食の様子

1．収穫後に乾燥させない“生にんにく”ならではの素材本来の甘み

スーパーで一年中手に入るにんにくは長期保存のために乾燥処理が施されていますが、由良の生にんにくは収穫後に乾燥させず、みずみずしい水分をたっぷり含んだまま出荷されます。この豊富な水分が辛味成分をマイルドに保ち、素材本来の圧倒的な糖度の高さを前に押し出します。

2．子供から大人まで、食べた人のにんにくのイメージを変えるまろやかな旨み

にんにく独特の刺激を抑えたまろやかな旨みが特長です。実際に「にんにく入りのハンバーグを子どもが美味しいって食べてくれた」という声も届いており、大人向けのスタミナ食材というイメージを覆し、家族みんなの食卓で楽しめる仕上がりになっています。

■和歌山県由良町産にんにくの特長

盛り付けイメージ

由良町は、海沿いの小さな町です。粘土質の農地は水はけが悪く、雨の後に水が溜まると根腐れや病気が広がりやすいため、畝（うね）を高くして水を流すなど、自然と正直に向き合う徹底した管理が行われています。こうした厳しい環境を乗り越えて育つ由良の生にんにくは糖度が非常に高く、発酵・熟成させた「黒にんにく」作りにも最適です。香り高く甘みのある卓越した品質は、毎年1年分をまとめて購入していく熱心なファンがいるほど高く愛されています。

■商品概要

JAわかやま 日高北部にんにく部会 部会長 濱野さま和歌山県由良町産にんにく- ・商品名：和歌山由良町の生にんにくを使ったハンバーグ トマトソース- ・内容量 152g(固形量90g)- ・希望小売価格：240円 (税抜)- ・全国発売：2026年5月15日より「松源」にて先行発売開始、2026年6月21日より全国にて順次発売開始- （※数量限定、無くなり次第販売終了）- 販売店：・松源・イオンリテール西日本（イオンモール和歌山店、イオンモールりんくう泉南店）・オークワ（オークワ ロマンシティ御坊店、スーパーセンターオークワ 有田川店、スーパーセンターオークワ 海南店、スーパーセンターオークワ セントラルシティ和歌山店、スーパーセンターオークワ パームシティ和歌山店、スーパーセンターオークワ 橋本店、スーパーセンターオークワ 和泉納花店、オークワ 和泉小田店、オークワ 貝塚三ツ松店）・Aコープ※3・エバグリーン※3・わかやま紀州館（首都圏アンテナショップ）・関東圏量販店各社※3（いなげや、せんどう、オギノ、山梨さえき、イオンリテール北関東）※3一部店舗を除く- 販売計画数：55,000個商品パッケージ

【石井食品について】

石井食品は1945年に創業し、翌年食品会社として佃煮製造を開始しました。「真（ほんとう）においしいものをつくる～身体にも心にも未来にも～」を企業理念に、無添加調理（※）・国産素材を中心とした加工食品の製造販売を行っています。2025年に創業80周年を迎え、当時から変わらない“誠実なものづくり”を基軸に、さらなる地域共創型商品の展開を目指し、これからも、おいしさはもちろんのこと、安心・安全にもこだわった商品をお届けすることで、お客さまに笑顔をお届けしてまいります。※当社での製造過程においては食品添加物を使用しておりません。

(会社概要)

■名称 :石井食品株式会社（法人番号7040001016687）

■所在地 :〒273-8601 千葉県船橋市本町 2-7-17

■代表者 :代表取締役社長執行役員 石井智康

■設立 :1945 年(昭和 20 年)5 月

■資本金 : 9億1,960万円

(関連リンク)

■石井食品公式ホームページ :https://www.ishiifood.co.jp/

■石井食品公式 X :https://x.com/ishii_official

■石井食品公式 Facebook :https://www.facebook.com/ishiifood.co.jp

■石井食品公式 Instagram :https://www.instagram.com/ishii_official/

■石井食品公式 YouTube :https://www.youtube.com/c/ishiifood_official

■石井食品公式 無添加調理専門店「イシイのオンラインストア」:https://shop.directishii.net/