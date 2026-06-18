第6回 全国ぐっと！うまいもの博 in 山形 開催のお知らせ

株式会社PROJECT963

全国各地の美味しいグルメが山形に大集結！「第6回 全国ぐっと！うまいもの博 in 山形」を、2026年6月26日（金）から6月29日（月）までの4日間、道の駅やまがた蔵王にて開催いたします。全国44店舗の“うまいもの”が集まり、入場無料で楽しめるグルメイベントです。

■ 開催概要

イベント名：第6回 全国ぐっと！うまいもの博 in 山形

主催：道の駅やまがた蔵王

運営：株式会社PROJECT963

開催日時：2026年6月26日（金）10:00～18:00

2026年6月27日（土）10:00～18:00

2026年6月28日（日）10:00～18:00

2026年6月29日（月）10:00～17:00

会場：道の駅やまがた蔵王 樹氷ホール・屋外イベントスペース

所在地：〒990-2307 山形県山形市表蔵王79-1

入場料：無料

出店数：44店舗

■ 全国44店舗の“うまいもの”が集結

会場には、道の駅やまがた蔵王 樹氷ホールを中心に、屋内34店舗・屋外10店舗、合計44店舗が出店します。肉料理、海鮮、揚げ物、スイーツ、ご当地グルメなど、全国各地の多彩なグルメを一度に楽しめる4日間です。

■ 初出店店舗にも注目

今回の「第6回 全国ぐっと！うまいもの博 in 山形」では、これまでの人気店舗に加え、初出店店舗も登場します。定番の人気グルメと新たな顔ぶれがそろい、リピーターの方にも新しい発見を楽しんでいただけます。

【初出店店舗・商品 一例】

北guni（青森）／北guniのほたて唐揚げ

沖縄ブルーシールアイス（沖縄）／ブルーシールアイス

とりかわ お市（福岡）／とりかわぐるまき たまり醤油

蛸りごと（福岡）／イイダコ焼き

栗吉（京都）／やきぐり

YES!!カツサンド（東京）／熟成豚サーロインカツサンド

■ 出店グルメ

会場には、肉料理、海鮮、揚げ物、スイーツ、ご当地グルメなど、全国各地から多彩なグルメが集結します。できたてを味わえる実演販売をはじめ、お土産として楽しめる商品まで、幅広い“うまいもの”をお楽しみいただけます。

■ アクセス

会場：道の駅やまがた蔵王

所在地：〒990-2307 山形県山形市表蔵王79-1

イベント詳細ページ：https://project963.com/events/yamagata-umaimono/

■ 一般のお問い合わせ

道の駅やまがた蔵王

TEL：023-676-6868（受付時間 9:00～17:30）

お問い合わせフォーム：https://business.form-mailer.jp/fms/1e9ffdde346301