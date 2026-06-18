カスミ　わくわく大抽選会開催のお知らせ

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社カスミ(本社：茨城県つくば市、社長：折本 文孝)は、1961年6月16日に設立し、地域のお客さまに支えられ、おかげさまで65周年を迎えました。これを記念してカスミ全店（一部店舗を除く）において、わくわく大抽選会を開催いたします。

カスミは設立以来、「すべてはお客さまのために」という理念を大切にしてまいりました。これまで、多くの皆さまに支えられながら、「あなたがうれしいと、私もうれしい。」そんな想いを胸に、地域とともに歩んでまいりました。

カスミはこれからも商品やサービスを通じて、皆さまの暮らしをより豊かにすることを目標に、お客さまに寄り添いながら、新たな価値の提供に努め、より良い暮らしを応援してまいります。

概要

対象期間 6月19日（金）～６月29日（月）

※ 最終日は17:00までのレシートが対象

抽 選 会 6月28日（日）・29日（月）の2日間 10:00～18:00

対象期間のお買い上げレシート3,000円（税込）ごとに1枚くじを引くことができます。

※ レシート合算可能。

対象店舗 カスミ全店

※抽選会未開催店舗：BL∧NDE各店、南町店、阿見よしわら店、筑波大学店、

プルシェつくばキュート店、ファミリーマートプラス各店

内 容 カスミ商品券10,000円分、カスミ商品券1,000円分、お肉のカタログギフト、

ガソリンのギフト券、季節のフルーツなど、多数賞品をご用意。ハズレなし！

詳しくは店頭に掲示の告知ポスターをご覧ください。