「Shadowverse Fes 2026」にDFMがブースを初出展シャドバ部門の選手がブースに登場！

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）は、シャドウバースファンのためのオフラインイベント「Shadowverse Fes 2026」にブースを出展いたします。

■ DFMブース出展内容

DFMブースでは、まもなく開幕を迎える「Shadowverse Premier Series」（以下「プレミアシリーズ」）に向けて、DFMを応援するための公式グッズを多数取り揃えております。さらに、所属選手と交流できる特別な企画をご用意して皆さまをお待ちしております。

1.DFM公式グッズの販売

「'26 PRO JERSEY SHADOWVERSE DIV.」や「DFM BASEBALL SHIRT」をはじめ、キーチェーンやステッカーなど、バリエーション豊かなグッズをラインナップ。プレミアシリーズの応援に欠かせないアイテムを販売いたします。

2.DFM所属プロ選手との対戦会

対象アパレルをご購入いただいた方に、先着でDFM所属のプロ選手との対戦をお楽しみいただける「対戦会チケット」を配布いたします（※）。 対戦にご参加いただいた方には、勝敗の結果に応じた「サイン入りオリジナルステッカー」をプレゼントいたします。

※参加希望者多数の場合、予定枚数に達し次第、配布を終了いたします。

また「Shadowverse Fes 2026」の2日目には、プレミアシリーズのDFM 4人目のメンバーを決める、最終ドラフト会議の実施も予定されております。

シャドウバースファンの皆さまは、ぜひ幕張メッセならびにDFMブースまで足をお運びください。

■ Shadowverse Fesとは

「Shadowverse Fes」は株式会社Cygamesが開発・運営を行う「Shadowverse」シリーズファンのためのオフラインイベントです。

千葉県の幕張メッセにて6月20日（土）、21日（日）の2日間で開催される今回のフェスは「Shadowverse」10周年かつ、最新タイトル「Shadowverse: Worlds Beyond」1周年となる節目の回となっています。

イベント名：Shadowverse Fes 2026

出展日時：2026年6月20日（土）、21日（日）

9:00～18:00

イベント会場：幕張メッセ9・10ホール

千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１

出演選手：ミル、ユーリ、かなで

イベント詳細：Shadowverse Fes 2026 特別ウェブサイト(https://fes.shadowverse-wb.com/)

株式会社DetonatioN

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。50名以上の選手、ストリーマー、スタッフを擁し、「世界の舞台での勝利」を理念に掲げています。

2025年に創設14周年を迎えた、日本で最も長い歴史を持つプロeスポーツチームの一つであり、日本・韓国・台湾の三拠点から国際リーグに参戦しています。

また、Esports World Cup 2025では、日本のチームとして唯一、クラブチャンピオンシップランキングで14位を獲得し、国際的な評価も高いチームです。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

DetonatioN FocusMe 第五人格 YouTube： https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV



■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。