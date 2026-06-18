COACHTOPIAとDEPOPが提携し、ファッションを完全な循環へ

タペストリー・ジャパン合同会社

創造性、コミュニティ、そしてサーキュラーファッションに根ざした Coachtopia は Depop と提携し、Depop 上に Coachtopia の公式 ショップを立ち上げ、そのローンチを記念したBag Bazaarと題した没入型の2日間のポップアップを6月13日と14日、ニューヨーク・ ソーホーにて開催しました。本ポップアップではスクラップ素材、ヴィンテージ、そしてプレラブドバッグのユニークな個性を一つのフィジカルな 空間で祝福し、創造性とコミュニティに満ちた週末の幕開けを飾りました。

Coachtopia の公式ショップでは、 "Tabby（タビー）" や "Brooklyn（ブルックリン）" といったアイコニックなコーチのバッグを製造する 工程で発生し、再利用されなければ廃棄処分されてしまう運命にあったレザースクラップを使った “Alter/Ego (オルター/エゴ)” を含む Coachtopia のバッグを展開します。さらに、初のリストアされた Coachtopiaのバッグおよび Y2K 時代のヴィンテージコーチ商品を展開します。

既に存在するものを再解釈し、廃棄物の中に美しさを見出すという共通の信念に導かれた本コラボレーションは、新品、ヴィンテージ、そして再制作されたスタイルを一つの場に集め、ファッションのライフサイクルを可視化するとともに、新しい世代が自分のスタイルを発見 する方法としてリセールを重要な要素として位置付けています。

「Coachtopia と Depop は、この世代の消費者にとって個性やユニークなパーソナルスタイルがいかに重要かを理解している点で、自然な相性でした」と、Coach Strategy & Consumer Insights, Collaborations and Coachtopia 担当SVPである Jen Yue は述べます。「予期しない発見のスリルと、Coach を定義する品質とクラフトマンシップが出会う空間を創りたいという考えに、私たちは 魅力を感じました。」

「Depop 上で Coachtopia 公式ショップをローンチするにあたり、パートナーになれることを嬉しく思います」と、Depop の Brand & Creative シニアディレクターである Steve Dool は述べています。「既存素材を再解釈し、製品寿命を延ばすという Coachtopia の アプローチは、私たちのコミュニティと深く共鳴しています。そして Bag Bazaar は、ファッション、創造性、発見を通じてコミュニティとつながる、Depop体験をリアルの場へと広げるもう一つの刺激的な機会を提供します。」

ポップアップでは、Coachtopiaの Alter/Ego バッグのパターンを反映した彫刻的なパッチワークブースが登場し、循環型製品の流れ全体からキュレーションされたセレクションをそれぞれ紹介しました。ショッピングに加え、Bag Bazaar ではカスタマイズ、再発明、パーソナルスタイルに着想を得た一連のアクティベーションを実施、Iris Law（アイリス・ロウ）が主催するクローゼットセールも開催され ました。

Bag Bazaar はニューヨーク・ソーホーのGrand Street 45番地にて開催され、来場者はSynergy Lifeによるオーラリーディング、Yoonie Kim によるライブパッチワークインスタレーション、DRESSX によるデジタルトライオンミラー体験、The Dotcakes によるデザート、そしてDJ L3Niによる音楽を楽しみました。さらに購入特典として、Depop セラーJuliana NYC とのコラボレーションにより、アップサイクル素材を使用したバッグチャーム作りを体験しました。

Coachtopia (コーチトピア) について

Coachtopia は、私たちが暮らす地球のより良い未来に向かって構築する、コミュニティ主導型のサーキュラークラフト (循環型ものづくり) の世界です。Coachtopia では、80 年以上にわたるコーチのレザーに関する優れたノウハウを生かし、Made Circular(TM) のデザイン 哲学に従って永く愛される美しいものづくりを行っています。これは、廃棄物を貴重な原材料として再認識し、逆の発想で製造を行い、 リサイクル・再利用・再生が可能な素材から製品を作り、回収・再利用・リサイクルのための明確な経路を定めることで何度も生まれ 変われるようデザインしています。

Coachtopia Instagram 公式アカウントは下記URLからご覧いただけます。

https://www.instagram.com/coachtopia/

Depopについて

Depop は、コミュニティ主導型の循環型ファッションマーケットプレイスであり、人々が魅力的で手頃な価格のセカンドハンドファッションを売買・発見できる場です。約 5,600 万人の登録ユーザーからなるコミュニティとともに、Depop はファッションを循環型にすることをミッションに掲げ、より多くの人が古着を選び、衣服の寿命を延ばすことを促しながら、ファッションの消費のあり方を再定義しています。

コーチについて ：

コーチは1941 年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢（インクルーシブ）、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場 しています。