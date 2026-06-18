いつもの料理がほんのひと手間でグッと美味しく！『料理人の夫がうなった！究極のラクうまレシピ手帖』が発売

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）で活躍する、「家族が喜ぶ、おいしいごはんを作りたい！」と奮闘する人々に寄り添うレシピが絶大な支持を集めている、SNS総フォロワー数40万人超のNadia Artistのまいのごはん。さんの初のレシピ本『TJMOOK料理人の夫がうなった！究極のラクうまレシピ手帖』（宝島社、1,210円（税込））が出版されました。

特別な食材は一切なし！料理人の夫もうなったラクうまの極意

まいのごはん。さんは、中学生の年子姉妹と、料理人の夫の4人家族。もともとイタリアンレストランの厨房で働き、その後、保育園の調理師を経て、現在は料理研究家としてテレビやメディアなど多方面で大活躍しています。

料理を好きになったきっかけは、幼い頃の祖母の手伝いだそう。今では時間を忘れて没頭するほどになり、「料理には人を元気にする力がある」と信じて活動を続けています。発信したレシピで世界の誰かが「明日からまたがんばろう」と思えたならこれほどうれしいことはない。そんな思いが、多くの人を惹きつけるラクうまレシピの根底に流れています。

本書に登場するのは、スーパーで誰もが自然と手に取るような、ごく普通の食材や身近な調味料ばかり。しかし、そんな「いつもの素材」が、少しの工夫で劇的に生まれ変わります。「食材は手でちぎる」「オイルと調味料をしっかり乳化させる」そんな、ほんのひと手間で、誰でも失敗なく、まるでお店のようなひと皿に仕上がります。

普段は無口な料理人の夫が思わず「うまい！」と唸ったレシピを、試作を重ねて作りやすさと美味しさをとことん追求し、一冊に凝縮しました。食材別に分かりやすく紹介し、メインや副菜はもちろん、スープ、鍋、スイーツまで網羅。台所に置いて気軽に何度も開いてほしい、忙しい日でも作れそうと感じてもらいたい。そんな温かい願いが込められた本書は、まさに手帖のように親しみやすい工夫が満載です。

まいのごはん。さんの工夫が凝縮！本書の注目パートをご紹介

本書の最大の特徴は、冷蔵庫にあるものですぐに作れる「食材別」の便利な構成。頼れる定番おかずから、あと一品に困ったときの救世主まで、毎日のごはん作りをラクに、美味しくする4つの注目パートをご紹介します。

圧倒的なバリエーション！部位ごとに探せる「肉おかず」

みんなが大好きな肉おかずのページでは、豚肉、鶏肉、牛肉、ひき肉まで、さまざまな種類別に紹介。家にある調味料だけで天才的なおいしさになる「豚こまと玉ねぎのバタポン炒め」など、ごはんがすすむメニューがずらり。お肉をパサつかせず、しっとりやわらかく仕上げるコツも丁寧に解説されています。

忙しい日やサッとすませたいランチに「パスタ・麺類」

手軽に作れるのに、ひと口食べればこだわりが伝わる主食メニューのパートです。あっさりだけどガツンとうま味を感じる「ねぎ塩焼きそば」や、お疲れの日でも即作れて濃厚スープが激うまの「担々風そうめん」など、満足感のあるスピードレシピが揃っています。

定番から意外な組み合わせまで！「野菜レシピ」

野菜パートは、野菜を「あいうえお順」で分かりやすく紹介。食感や香りを生かした定番のサラダから、じっくり火を通して素材本来の甘さを引き出す揚げ物まで、毎日の食卓に役立つアイデアが満載。「いつも同じ味付けになってしまう」という悩みを、すっきり解消してくれます。

SNSで大バズり！和洋中韓「スープレシピ」

SNSでも大反響を呼んだ「毎日食べたいごちそうスープ」を、和洋中韓のバリエーションでご紹介。レタスのシャキシャキ感がクセになる「レタスと豚バラのうま塩とろみスープ」や、うどんを入れればお手軽ランチにもなる「濃厚担々風スープ」など、お腹も心も満たされるスープが並びます。

電子レンジだけでパパッと！ストック冷凍うどんレシピ3選

このプレスリリースでは、本書に掲載された全175レシピの中でも、特に手軽な「冷凍うどん」のアレンジをピックアップしてご紹介します。電子レンジだけで完結し、調理時間はすべて10分以内と、火を使わず作れるので、毎日の夕食作りがグッと楽になるのはもちろん、夏休みのランチ対策にも心強い味方になってくれること間違いなしです。

濃厚クリーミー！冷やし豚キムチ豆乳うどん

まろやかでコクのある豆乳つゆに、ピリ辛キムチとジューシーな豚バラ肉のうま味が相性抜群。まろやかさと辛味のバランスが絶妙で、お箸が止まらない美味しさです。お好みでラー油や黒こしょうを振れば、さらに風味豊かに仕上がります。

▶【天才的に旨い(ハート)レンジで完成！冷やし豚キムチ豆乳うどん】簡単(https://oceans-nadia.com/user/386014/recipe/508949)

とろ～り卵黄が絡む！肉味噌うどん

甘辛くジューシーな肉味噌に、まろやかで濃厚な卵黄がとろりと絡み合い、口いっぱいに深いコクが広がります。そこへシャキシャキとしたきゅうりが絶妙なアクセントをプラス。飽きのこないボリューム満点のガッツリごちそう麺です。

▶【レンジだけ！肉味噌冷やしうどん】火を使わない！簡単レシピ(https://oceans-nadia.com/user/386014/recipe/502967)

包丁・まな板なし！鶏のうま味が染み出す極上塩うどん

鶏もも肉のジューシーな脂と、長ねぎの甘みがスープにたっぷり溶け込んだうどんです。仕上げの香ばしいごま油と黒こしょうがピリッと効いて、最後の一滴までスープを飲み干したくなる美味しさです。

▶【レンジだけ！鶏肉とネギの旨塩うどん】包丁もまな板も無し(ハート)(https://oceans-nadia.com/user/386014/recipe/496024)

「毎日のごはん作りが驚くほどラクになった」「家族が笑顔で完食した」と、SNSでも多くの反響を呼んでいるリアルな家庭の味。日々の料理に悩む多くの読者から大きな共感を集めている、まいのごはん。さんの最新レシピ本を、ぜひ手に取ってみてください。

商品概要

『TJMOOK 料理人の夫がうなった！究極のラクうまレシピ手帖』

定価：1,210円（税込）

発売日：2026年6月17日

出版社：宝島社

全国の書店、もしくはネット書店にてぜひお買い求めください。

▶Amazonはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/4299079523)

▶楽天ブックスはこちら(https://books.rakuten.co.jp/rb/18611772/)

＜まいのごはん。・プロフィール＞

中3・中2の食べ盛りな年子姉妹を育てるワーキングママ。イタリアンシェフや保育園調理師の経歴を持ち、現在は料理研究家、食生活アドバイザーとしてレシピ開発や料理教室などで活躍。SNS総フォロワー数は40万人を超える。「仕事や育児で忙しくても、家族が喜ぶおいしいごはんを作りたい」という自身の経験から、冷蔵庫にある身近な食材でパパッと作れる簡単・おいしいレシピを提案。毎日のごはん作りを少しでも楽に、そして家族みんなが笑顔になれるようなアイデアを日々発信し、多くの共感を集めている。

インスタグラム：@maino_gohan24

▶まいのごはん。さんのNadiaのレシピページはこちら(https://oceans-nadia.com/user/386014)

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,100名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年6月時点で合計約8,200万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp