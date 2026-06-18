ギークス、「正解のない時代を面白がろう！」をコンセプトに採用サイトを全面リニューアル！

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人、以下ギークス）は、求職者の皆さまへの情報発信の強化を目的とし、新卒・中途向け採用サイトを全面リニューアルしたことをお知らせします。

採用サイトはこちらから :https://recruit.geechs.com/

採用サイト全面リニューアルの背景と目的

AI活用の本格化をはじめとするテクノロジーの急速な進化により、あらゆる産業において、ビジネスモデルの変革や競争環境の激変が起きています。ギークスも同様に、大きな変革と進化の局面を迎え、この「正解のない時代」を楽しみ、前向きに挑戦できる人材が必要不可欠となりました。

これまでのギークスは「IT人材やAI専門人材の不足」という社会課題に対して、事業価値を提供してまいりましたが、これからは「日本全体のデジタル実装の遅延」という、より大きな社会課題の解決へと挑戦していきます。従来の枠組みに囚われないスピードで、日本全体のDXを加速させていくこと。それが、これからのギークスが担う新たな挑戦です。

今回の採用サイトのリニューアルでは、この決意とともに、私たちの「現場での奮闘」と「それぞれの挑戦」をより分かりやすく届けるために実施いたしました。「正解のない時代」を脅威と捉えるのではなく、不確実な状況そのものを楽しみ、イノベーションへと変えていける。そんな「変化を恐れず、挑戦そのものを楽しみ、称える組織づくり」をともに推進し、この時代や環境を面白がっていただける仲間と出会えることを楽しみにしています。

採用サイトのコンセプト

「正解のない時代を面白がろう」

テクノロジーの進化が加速する中で、これまでの「当たり前」が全く通用しない時代が訪れました。この激動の時代を、受け身のまま過ごすのか、それともチャンスとして活かすのか。未知の状況や激しい変化すらも肯定的に受け入れ、自ら面白がれる人たちこそが、これからの社会、そしてこれからのギークスを創っていくと私たちは信じています。

このコンセプトは、私たちが大切にしている価値基準「10の心得（ギークスサイクル）」の中にある「変化を楽しむ」「年中無休の好奇心」の精神そのものです。そして、失敗を恐れず挑戦する背中を押し、称え合う組織ポリシー「いいぞ、もっとやれ」の体現にも繋がっています。

「正解」を待つのではなく、自ら仕掛け、プロセスごと面白がる。そんな熱意を持った仲間とともに、私たちは新たな未来を切り拓いていきます。

リニューアルのポイント・特長

１. 必要な情報へ迷わずアクセスできる「動線のわかりやすさ」

求職者の視点に立ち、求める情報へ迷わずスムーズに入手できるようサイトの設計を刷新しました。「動線のわかりやすさ」を徹底的に追求することで、ストレスのない心地よいユーザー体験（UI/UX）の実現を目指しています。

２. 「人とAIの共創」を体現する「組織風土の発信」

ギークスでは、「人とAIの共創」の組織風土が根付いており、新サイト内でも「ギークス AIステートメント」や「AI利活用プロジェクト」などを紹介しています。その一方で、私たちが重視しているのが「人にしかできない仕事」です。テクノロジーの利便性と、人間ならではの創造性や介在価値が融合する「共創の未来」を打ち出しています。

３.社内外の憧れとなる「キャリアの可視化」

▲新コンテンツ「CAREER」のページ

サイト内には30名を超える多様なメンバーが登場しており、新コンテンツ「CAREER」では、自らのキャリアの歩みや奮闘をリアルに振り返っています。求職者の皆様に入社後の働くイメージやキャリアパスをわかりやすく伝えるコンテンツであると同時に、社内メンバーにとっても「ここに掲載されることが一つのマイルストーン（目標）」となるような設計を意図しています。

採用サイト・エントリー案内

▲新コンテンツ「CAREER」のメンバー紹介のページ

ギークスの採用サイト（新卒・中途）

https://recruit.geechs.com/

募集職種や詳しい採用状況などは、採用サイト内の右上にございます「新卒採用」「中途採用」のボタンよりご確認ください（スマートフォン版はフッター）。

会社概要

会社名：ギークス株式会社

本社住所：〒150-6139

東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 39階（WeWork内）

事業内容：IT人材事業（国内）、IT人材事業（海外）、Seed Tech事業

代表取締役CEO：曽根原 稔人

Webサイト：https://geechs.com/