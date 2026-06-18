TIMEWELL、「AI博覧会 Nagoya 2026」に登壇　製造業4大業務をAIエージェントで自動化する具体論を解説

株式会社TIMEWELL

自律型AIエージェントを開発する株式会社TIMEWELL（本社：神奈川県横浜市、代表取締役CEO：濱本 隆太）は、2026年6月16日（火）から17日（水）に名古屋コンベンションホールで開かれたAIカンファレンス「AI博覧会 Nagoya 2026」（主催：株式会社アイスマイリー）に登壇しました。6月16日のセッションに立ったのは、代表取締役CEOの濱本 隆太と取締役CTOの内藤 一樹。製造業の「提案書作成」「図面対応」「現場カイゼン」「輸出管理」という4大業務をAIエージェントで自動化する具体論を解説しました。

■ 登壇概要

「AI博覧会 Nagoya 2026」で講演する株式会社TIMEWELL 代表取締役CEO 濱本 隆太（2026年6月16日／名古屋コンベンションホール）- イベント名：AI博覧会 Nagoya 2026（主催：株式会社アイスマイリー）- 会期・会場：2026年6月16日（火）～17日（水）／名古屋コンベンションホール 3F・4F（愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12）- セッション：「製造業の提案・図面・輸出をAIエージェントで9割カイゼン！」- 日時：6月16日（火）14:00～14:40 A会場- 登壇者：濱本 隆太（株式会社TIMEWELL 代表取締役CEO／信州大学 特任准教授）、内藤 一樹（株式会社TIMEWELL 取締役CTO）

「AI博覧会 Nagoya 2026」は、産業界の現場課題に効くAIソリューションが集まる、名古屋初開催のカンファレンスです。セッションで示したのは、繰り返しの定型業務はAIエージェントに任せ、人は付加価値の高い判断に集中する、という考え方。製造業の具体的な業務シーンに沿って紹介しました。

■ 背景：製造業の「4大業務」に共通する負荷

満席の聴衆が詰めかけた講演会場（名古屋コンベンションホール）

人手不足が進み、熟練者が現場を去っていく。製造業の「提案書作成」「図面対応」「現場カイゼン」「輸出管理」は、いずれも特定の担当者の経験と時間に依存しがちな業務です。社内外に散らばる大量の資料や図面、規制情報を横断して読み解く必要があり、どうしても属人化し、時間もかかる。TIMEWELLが講演で示したのは、この下調べから整理、たたき台づくりまでをAIエージェントに担わせ、最終判断は人が行う「協働」へ組み替える発想でした。

■ 講演ハイライト：2つのAIエージェントで4業務をカバー

講演で示したスライド。「DXの時代（システムに業務を“入れる”）」から「AIエージェントの時代（業務を“任せる”）」への転換を提示した提案書作成・図面対応・現場カイゼン（汎用AIエージェント「ZEROCK」）

ZEROCKは、ユーザーの指示を待たずに自律的にタスクを進める国内初※の自律型汎用AIエージェントです。社内資料や過去案件、図面や技術文書を横断して読み込み、提案書のたたき台づくり、図面まわりの情報整理、現場改善の検討までを下支えします。

※自律型汎用AIエージェントとして（当社調べ）

輸出管理（輸出管理特化AIエージェント「TRAFEED」）

TRAFEEDは、日本の安全保障輸出管理（リスト規制・キャッチオール規制）に特化したAIエージェントとしては世界初※のサービスです。Claude・GPT・Geminiなど複数のLLMが合議制で判断し、決定論ルールによってハルシネーション（事実誤認）を構造的に抑止する独自アーキテクチャを採用。論文・特許・研究者情報など2億件規模の独自データベースを参照し、輸出取引の懸念度をわずか5秒で可視化、一連の調査も最短10分で根拠付きレポートまで自動生成します。中核となるリスク（懸念度）判定ロジックについては技術特許を取得済みです（特許第7862062号）。最終判断は人が責任を持って行う「human-in-the-loop」を前提としています。

※日本の安全保障輸出管理の分野で世界初（2026年3月現在 当社調べ）

TRAFEEDは岡山大学をデザインパートナーに迎えて開発・検証を進めており、すでに製造業・商社・研究大学・独立行政法人など20組織以上で導入が決定。岡山大学との共同実証および過去審査データ約3万件を用いた検証では、95%以上の精度を確認しています（当社調べ）。

■ 登壇者コメント

代表取締役CEO 濱本 隆太 「製造業の現場には、人にしかできない判断と、AIに任せられる調べ物・たたき台づくりが混在しています。私たちが目指すのは、AIに仕事を奪わせることではなく、煩雑な下準備をAIエージェントに任せ、人が本来集中すべき意思決定に時間を取り戻すことです。名古屋の製造業の皆さまと、その具体像を共有できたことを大変うれしく思います。」

取締役CTO 内藤 一樹 「輸出管理のように『間違えられない』業務こそ、AIの精度と説明責任が問われます。TRAFEEDは複数LLMの合議と決定論ルール、そして根拠リンク付きのレポートで、判断の透明性を担保しています。製造業の4大業務に共通する『大量の情報を横断して読み解く』負荷を、テクノロジーで軽くしていきます。」

■ 今後の展開

TIMEWELLは今後も、製造業をはじめ各業界の現場課題に向き合い、ZEROCKとTRAFEEDの機能拡充と導入支援を進めます。輸出管理の分野では、2026年に予定される米国EAR（輸出管理規則）の改正をはじめ、規制の変更にも先回りで対応を強化していきます。

製品情報

会社概要

本件に関するお問い合わせ

- TRAFEED（トラフィード）：日本の安全保障輸出管理に特化したAIエージェント。輸出取引の懸念度を5秒で可視化し、根拠付きの調査レポートを自動生成。- - 製品サイト：https://timewell.jp/trafeed?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=nagoya2026(https://timewell.jp/trafeed?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=nagoya2026)- ZEROCK（ゼロック）：指示を待たず自律的にタスクを遂行する汎用AIエージェント。- - 製品サイト：https://timewell.jp/zerock?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=nagoya2026(https://timewell.jp/zerock?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=nagoya2026)- 会社名：株式会社TIMEWELL- 代表者：代表取締役CEO 濱本 隆太- 所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい- 設立：2022年11月1日- 事業内容：自律型AIエージェント「ZEROCK」「TRAFEED」等の開発・提供- PR TIMES 企業ページ：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/119271- 株式会社TIMEWELL- Email：timewell@timewell.jp- TEL：050-1808-0468