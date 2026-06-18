エクサウィザーズ、AI専門ジャーナル「AI新聞」をリニューアル公開

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、AI専門ジャーナル「AI新聞」をリニューアルし、本日より公開したことをお知らせします。本リニューアルでは、これまで既存顧客向けに限定公開してきた「AI新聞」と、一般公開中の「DXコラム」を統合し、発信内容を拡充しました。国内外の最新AIトレンドから技術・戦略の専門解説、エクサウィザーズの社内AI活用事例まで、企業の具体的なAI活用の実践やAX推進に役立つ情報を届けるAI専門メディアとして始動します。

AI新聞はこちらよりご覧いただくことができます。

https://exawizards.com/column/ai-trend

☑ リニューアルの背景

生成AIの進化とAIエージェントの普及により、企業の業務や組織のあり方は根本から問い直される局面に入っています。多くの企業がAI活用に本腰を入れ始める一方、個人の効率化にとどまらず事業・組織そのものを変革するAX（AIトランスフォーメーション）をいかに実現するかは、経営層から推進担当者まで、多くの企業に共通する課題です。

「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」をミッションに掲げるエクサウィザーズは、幅広い業種の企業に深く入り込み、多種多様な専門家がAI導入・AX推進を支援してきました。自らもAIドリブン経営を実践し、管理職を含む営業、採用、エンジニア、デザイナーなど全部門の社員があらゆるテクノロジーを積極的に活用しています。例えば、コーディングエージェントやタスク特化型の専用エージェントを自律的に動かし、複数人分の業務を任せることや、個人業務への適用にとどまらず、属人化していたノウハウや判断基準をAIエージェントに学習させ、組織全体の共通資産へと変換する取り組みも推進しています。こうした社内外の実践から得た知見やノウハウを広く社会に開放し、メディアを通じたAIを用いた社会課題解決の手段の一つとして、今回のリニューアルを行いました。



リニューアル後のAI新聞は、2017年に創刊した既存顧客むけのAI新聞の名称を引き継ぎ、シリコンバレー黎明期からハイテク産業を取材し続けるテクノロジージャーナリストである湯川 鶴章が編集長を続任します。最新トレンドだけではなく、 AI活用の実践知を広く届ける一般向けメディアとして運営していた「DXコラム」を統合することで、より充実した情報を発信し、企業のAI活用やAX推進に役立てていただくことを目的としています。

☑ 概要と5つのカテゴリー

意思決定の質を上げる、変革プロセスの解像度を上げる、現場活用のヒントや次の一手を明確にするなど、 目的や推進フェーズに応じた必要な情報を得やすくするため、5つのカテゴリーを設けています。最新トレンドから経営・技術・現場など多角的な観点で、情報を得ることが可能です。

・トレンド：国内外のAI動向・規制・政策を整理。日本企業への影響と戦略示唆を提供

・解説：最新技術の基礎から、業務・戦略への適用に向けた実践的な考え方まで、実践のヒントにもなる情報を提供

・特集：社内外の先進事例・経営層インタビュー・イベントレポートなど、さまざまな視点で深掘りする特集コンテンツ

・AI専門家Q&A：現場の疑問にエクサウィザーズの専門家が回答

・お役立ち資料：ホワイトペーパー・事例集・実務ノウハウ資料をダウンロード提供

☑ 「AI新聞」編集長 湯川 鶴章からのコメント

AIの進化が加速してきました。新しい機能が１つ誕生するだけで、AI業界の勢力図が大きく塗り替えられるようになっています。こうした状況の中では、正確な情報を掴み、少し先の未来を正確に予測することが、これまで以上に重要になってきています。「エクサウィザーズ（10の18乗の魔法使い）」という社名のように、当社にはいろいろな分野の「魔法使い（スペシャリスト）」が多数存在します。そうしたスペシャリストたちの知見を１箇所に集めることで、読者の少し先の未来を照らしていければと思っています。

【湯川 鶴章 プロフィール】

米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続けており、通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』（2015年）、『次世代マーケティングプラットフォーム』（2007年）、『ネットは新聞を殺すのか』（2003年）、「『生成AIで心が折れた』（2025年）などがある。

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/