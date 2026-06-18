ビジネス向け通話管理ソリューション「トビラフォン Biz」シリーズで新機能「着信ポップアップ」を提供開始

トビラシステムズ株式会社

トビラシステムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：明田 篤、証券コード：4441、以下「トビラシステムズ」）は、ビジネスフォン向けの通話管理ソリューション「トビラフォン Biz」シリーズにおいて、新機能「着信ポップアップ」を提供開始いたしました。

■新機能「着信ポップアップ」について

今回新たに追加された「着信ポップアップ」機能は、着信時に「トビラフォン Biz」のマイページ上に電話番号などの相手先情報をポップアップ表示します。電話に出る前に、相手先情報や過去の対応履歴をスムーズに確認できるため、サービス品質や顧客満足度の向上、オペレーターの業務効率化に貢献します。

また、相手先に応じてポップアップ表示の色が変わるため、迷惑電話や詐欺の可能性がある着信などの場合は電話に出る前に判断でき、安心・安全な電話対応を実現します。

トビラシステムズは今後も、オフィス電話における課題解決と業務効率化を実現する製品・機能の提供に取り組んでまいります。

■「トビラフォン Biz」シリーズについて

オフィス電話に求められる便利な機能を1台に集約したビジネスフォン向け製品です。

カスハラ対策に有効な通話録音・録音告知や、業務効率化を支えるIVR（自動音声応答システム）・通話音声のテキスト化など、電話業務の負担軽減に役立つ機能を多数備えています。通話録音や通話履歴、電話帳などはクラウド上で一元管理が可能です。



さらに、独自の迷惑情報データベースを活用した営業電話・迷惑FAXの自動ブロック機能により、業務に集中しやすい環境づくりを支援します。

「トビラフォン Biz」公式サイト

https://tobilaphone.com/biz/gw/

■トビラシステムズについて

テクノロジーで社会課題の解決を目指し、特殊詐欺やフィッシング詐欺、グレーゾーン犯罪撲滅のためのサービスを提供しています。詐欺電話・詐欺SMS等の情報を収集・調査してデータベースを構築し、自動でフィルタリングする「迷惑情報フィルタサービス」は、固定電話、モバイル、ビジネス向けに展開し月間約1,500万人にご利用いただいています。

＜会社概要＞

会社名 ：トビラシステムズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 明田 篤

証券コード：4441（東証スタンダード市場）

設立 ：2006年12月1日

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦7F

公式サイト：https://tobila.com/