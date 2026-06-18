女性の薄毛・抜け毛に悩む方へ向けた専門情報サイト「日本メディカルスキルアップの女性AGAオンライン診療メディア」を公開

株式会社マーサリー日本メディカルスキルアップの女性AGAオンライン診療メディア

このたび、女性の薄毛・抜け毛に関する情報を発信する専門メディア「日本メディカルスキルアップの女性AGAオンライン診療メディア」を公開したことをお知らせいたします。

本メディアでは、女性の薄毛や抜け毛の原因、治療方法、治療薬の特徴、クリニック選びのポイントなど、FAGA（女性男性型脱毛症）に関する情報をわかりやすく解説しています。初めて治療を検討する方でも安心して情報収集ができるよう、専門性と分かりやすさを両立したコンテンツを提供してまいります。

サイト公開の背景

詳細を見る :https://skillup-mt.jp/female-aga/

近年、女性の薄毛や抜け毛に関する悩みは増加傾向にあり、オンライン診療を活用したFAGA治療への関心も高まっています。

当社ではこれまで、AGA治療やED治療に関する情報発信を行ってまいりました。しかし、女性特有の薄毛の悩みや治療に関する情報ニーズに対し、より専門的かつ分かりやすい形で情報提供を行う必要性を感じていました。

そこで今回、女性AGA領域に特化した専門メディアとして「日本メディカルスキルアップの女性AGAオンライン診療メディア」を立ち上げ、女性が自身に合った治療方法やクリニック選びを行えるよう支援する情報発信を開始いたしました。

【掲載コンテンツ例】

本メディアでは、女性の薄毛に関する基礎知識からクリニック比較まで幅広いコンテンツを掲載しています。

ターゲットユーザー

- 産後ハゲになる原因は？いつまで続く？抜け毛対策について(https://skillup-mt.jp/female-aga/147/)出産後に起こる抜け毛の原因や症状の特徴、改善までの期間、日常生活で実践できる対策について解説しています。- 側頭部がスカスカになる女性の原因は？薄毛対策について(https://skillup-mt.jp/female-aga/168/)女性に多い側頭部の薄毛の原因やセルフケア方法、受診を検討すべきタイミングなどを紹介しています。- 女性AGA治療おすすめクリニック12院【2026年最新】FAGA費用が安いクリニックはどこ？(https://skillup-mt.jp/female-aga/107/)オンライン診療に対応したクリニックの特徴や料金、治療内容を比較し、自分に合ったクリニック選びをサポートしています。また、診療予約から医師への相談、診察、決済、治療薬の配送までの流れも具体的に紹介し、初めてオンライン診療を利用する方でもイメージしやすい構成となっています。

本メディアは、以下のような方々を対象としています。

・薄毛や抜け毛に悩んでいる女性

・薄毛の原因や対策について知りたい女性

・受診の目安や診療科選びで悩んでいる女性

・複数のクリニックを比較して検討したい女性

今後の展望

今後も女性の薄毛・抜け毛に関する正確で信頼性の高い情報発信を継続してまいります。また、ユーザーが自身の症状や悩みに合わせた治療選択を行えるよう、セルフチェックコンテンツや比較ツールなどの機能拡充も予定しています。当社は今後も、医療情報のわかりやすい発信を通じて、女性の薄毛に関する不安や悩みの解消に貢献してまいります。

詳細を見る :https://skillup-mt.jp/female-aga/■ 会社概要

社名： 株式会社マーサリー

URL：https://marsary.co.jp/

代表取締役： 長友佑樹

設立：2012年6月

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4 5階

事業内容：

・WEBサイト制作・システム開発事業

・マーケティング支援・コンサルティング事業

・メディア運営・インターネット広告事業

・セミナー企画・コミュニティ運営事業

弊社運営メディア

日本メディカルスキルアップの女性AGAオンライン診療メディア(https://skillup-mt.jp/female-aga/)