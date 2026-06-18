『Dinkum(ディンカム)』、Nintendo Switch(TM)&Steamにてセール開催中！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社は、本日2026年6月18日(木)よりサバイバルライフシミュレーションゲーム『Dinkum(ディンカム)』にて特別価格で購入できる「KRAFTONセール」を開始したことをお知らせいたします。

■Steam(PC)版セール概要

Steam版は下記2つのエディションをご購入いただけます。

・『Dinkum(ディンカム)』Steam版：セール価格1,840円 ※通常価格の20％引き

・『Dinkum(ディンカム)』オフィシャル・サウンドトラック・エディション：セール価格1,813円 ※通常価格の30％引き

・割引価格期間 2026年6月18日(木) ～ 6月26日(金) 午前1時59分まで

詳細につきましては『Dinkum(ディンカム)』Steamページをご覧ください。

https://krafton-jp.com/Dinkum-steam

■Nintendo Switch(TM)＆Nintendo Switch(TM) 2版セール概要

Nintendo Storeにて、Nintendo Switch(TM)ならびにNintendo Switch(TM) 2用ソフト(ダウンロード版)をご購入いただけます。

・『Dinkum(ディンカム)』Switchソフト：セール価格1,840円 ※通常価格の20％引き

・『Dinkum(ディンカム)』Switch 2 Edition：セール価格1,840円 ※通常価格の20％引き

・割引価格期間 2026年6月18日(木) ～ 7月9日(木) 午後11時59分まで

詳細につきましては『Dinkum(ディンカム)』Nintendo Storeページをご覧ください。

https://krafton-jp.com/4gww36C

＊Nintendo Switch(TM) 2用ソフトでは、フレームレートやグラフィック解像度などNintendo Switch(TM) 2向けに最適化されたビジュアルで『Dinkum(ディンカム)』をお楽しみいただけます。

当タイトルのNintendo Switch(TM)版をお持ちの方は、専用アップグレードパスを通じて100円(税込)でNintendo Switch(TM) 2版へアップグレードすることが可能です。

■Dinkum(ディンカム)について

『Dinkum(ディンカム)』はオーストラリアのJames Bendon氏(ジェームズ・ベンドン)が1人で開発し、2022年7月にSteamで早期アクセス版としてリリースされたタイトルです。KRAFTONは2025年2月より、本作のグローバルパブリッシングを担当しており、約3年にわたる早期アクセス期間を経て、2025年4月に正式版をリリースしました。早期アクセス期間中、『Dinkum(ディンカム)』は累計販売数100万本を突破し、Steamユーザーレビューでも「非常に好評(Very Positive)」を維持し続け、世界的な人気を博しています。



■『Dinkum(ディンカム)』公式チャンネル

●『Dinkum(ディンカム)』公式サイト :https://krafton-jp.com/Dinkum-prweb

●『Dinkum(ディンカム)』日本公式X :https://krafton-jp.com/Dinkum-prx

●『Dinkum(ディンカム)』Steamページ:https://krafton-jp.com/Dinkum-steam

●『Dinkum(ディンカム)』Nintendo Store:https://krafton-jp.com/4gww36C

●『Dinkum(ディンカム)』公式Discord :https://krafton-jp.com/Dinkum-prdiscord

●『Dinkum(ディンカム)』公式YouTube:https://krafton-jp.com/Dinkum-prytb

最新情報につきましては、日本公式Xアカウントをご覧ください。

この機会に、ぜひ『Dinkum(ディンカム)』の世界をお楽しみください。

■KRAFTON,Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、差別化されたクリエイティブを持つグローバル開発スタジオと独自の楽しさを備えたゲームを制作すると同時に、潜在力のあるゲームIPを発掘し、世界中にパブリッシングしています。予想を超える大胆な想像力と技術によって、世界中のゲームファンにとって忘れられない世界を創り出すため、果敢な挑戦を続けています。

2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」、「JOFSOFT」、「Eleventh Hour Games」、「OmniCraft Labs」、「Olivetree Games」、「Loonshot Games」、「9B STUDIO」等のクリエイティブスタジオで構成されています。

各スタジオは、継続的な挑戦と新たな技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンに愛されるためにプラットフォームとサービスを拡張しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『inZOI』、『MIMESIS』、『Hi-Fi RUSH』、『Dinkum』、『TERA』、『My Little Puppy』等様々なゲームを開発およびパブリッシングしています。

「Pioneer the Undiscovered」というスローガンのもと、KRAFTONはファン中心の思考とグローバルな感覚を基盤に、新たなジャンルと技術領域を開拓し、AIをはじめとする技術力を拡張しながら、ゲーム産業の未来の可能性を拡げていきます。

詳細はhttps://krafton-jp.com/3EPy5Ap をご覧ください。

(C) 2026 KRAFTON, INC