【『SPORTEC 2026』出展情報 第2弾】JUNO PILATES、展示内容を公開。新製品「X2 SPRING」初披露、GRATZ PILATES取扱開始、業界講師による特別セミナーも開催

株式会社JUNO

株式会社JUNO（本社：大阪府）は、2026年7月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトにて開催される日本最大級の国際スポーツ・健康産業専門展「SPORTEC 2026」への出展に伴い、展示内容および展示会限定特典の詳細を公開いたしました。

今回のJUNO PILATESブースは、前回を上回る過去最大規模となる「9コマ」にて展開。ブース番号は【E2-15-27】となります。

会場では、JUNO PILATES(https://juno-pilates.jp/)をはじめ、Balanced Body(https://www.pilates.com/)、into PILATES(https://intopilates.jp/)、care pilates(http://carepilates-global.com/)、GRATZ PILATES(https://www.gratzpilates.com/)の、複数ブランドのピラティスマシンを展示予定。

合計10台のマシンを実際に比較・試乗いただける体験型ブースとして展開いたします。

“比較できる”展示体験を提供

近年、ピラティススタジオの新規開業やマシン導入需要が高まる中、

「ブランドごとの違いを体感したい」

「サイズ感や動きの違いを比較したい」

「自分のスタジオに合うマシンを選びたい」

という声も増えています。

JUNOブースでは、実際に試乗しながら、

・スプリング感の違い

・サイズ感

・動きや使用感

・ブランドごとの特徴

などを比較いただけます。

導入検討中のスタジオオーナー様はもちろん、インストラクターの方や、これから開業を予定されている方にも、実機を体感いただける機会となっております。

◇展示会限定特典を実施

SPORTEC 2026開催期間中限定で、特別キャンペーンを実施いたします。■ 本体購入特典

本体価格550,000円（税込）以上ご購入で、

・本体価格より50,000円割引

または

・Balanced Bodyアクセサリー51,880円（税込）相当分をプレゼント

のいずれかをお選びいただけます。

さらに、

複数台購入で総額2,200,000円（税込）以上の場合は、追加特別割引もご用意しております。■ JUNO PILATES BASE掲載商品 20％OFF

JUNO PILATES BASE掲載商品を、展示会期間中限定で20％OFFにて販売いたします。

■ 最短14日納品対応

在庫商品に限り、最短14日での納品も可能。

開業準備や増設をお急ぎの方にも対応いたします。

中古マシンの試乗・在庫確認・購入相談も承ります。

新品・中古の両面から、スタジオづくりをご提案いたします。

◇新製品「X2 SPRING」を初公開

会場では、JUNOオリジナル新製品「X2 SPRING」を初披露いたします。

従来モデルより耐久性向上を目指して開発された新型スプリングで、展示会期間中は特別価格として【50％OFF】にて受注を承ります。

◇GRATZ PILATESとの販売契約を開始

このたびJUNO PILATESは、クラシカルピラティスブランド「GRATZ PILATES」との販売契約を開始いたしました。

SPORTEC会場では、一部製品を展示予定です。

クラシカルピラティスに関心をお持ちの方や、スタジオコンセプトに合わせたマシン選定を検討されている方にも、実際に製品をご覧いただけます。

◇業界で活躍する講師陣による特別セミナーを開催

SPORTEC 2026会期中、JUNO PILATESブースでは、ピラティス業界で活躍する講師・経営者を招いた特別セミナーを開催いたします。

クラシカルピラティスとモダンピラティスの違い、マシン選びやスタジオ運営、人材育成、さらには日韓のピラティス市場の違いなど、現場で活躍する講師陣だからこそ語れる実践的な内容をお届けします。

【7月8日（水）】

ウォン・ユギョン氏（Won Yu Kyoung）

shuv PILATES代表／ジョセフ・ピラティス第3世代弟子

トークテーマ

「クラシカルピラティスとモダンピラティスの違いについて」

クラシカルピラティスの継承者として活動するウォン氏を迎え、ピラティスの原点と現代の指導法の違いについて解説いただきます。

【7月9日（木）】

松澤 哲平 氏

イエデスタ代表

海川 ひとみ 氏

一般社団法人日本ピラティスヨガグリーン協会 代表理事

トークテーマ

・マシン実演を見ながらマシン選びについて

・ピラティス求人、育成のリアル話について

スタジオ運営やマシン導入、人材採用・育成など、経営視点からピラティス業界のリアルについて語っていただきます。

【7月10日（金）】

Uyeon 氏

BICA Pilates代表

トークテーマ

「日韓のピラティスの違いについて」

韓国と日本、それぞれの市場や指導文化の違いについて、海外での実践経験を交えながらお話しいただきます。

マシン導入を検討されている方はもちろん、インストラクターやスタジオ経営者の皆さまにも学びの多い内容となっております。

【SPORTEC 2026】

【SPORTEC 2026】 2026年7月8日（水）～7月10日（金）

会場：東京ビッグサイト

SPORTEC（スポルテック）は、スポーツ・フィットネス・健康産業に関する日本最大級の専門展示会です。フィットネス機器やウェルネスサービス、ヘルスケアソリューションなど、業界の最新製品・サービスが集結し、多くの事業者や専門家が来場する業界注目のイベントとして知られています。

JUNO PILATES

JUNO PILATESでは、会場での導入相談や比較相談も随時受付予定です。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

「JUNO PILATES」(https://juno-pilates.jp/)は、プロフェッショナルから個人インストラクターまで、幅広い層に信頼されるマシンピラティス専門ブランドです。

業界最大級の取り扱い数を誇るマシンラインナップと、実際に「見て・触れて・試せる」ショールーム展開が特徴。導入から設置、アフターサポートまでを一貫して提供することで、スタジオ運営の「不安ゼロ」を実現しています。

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