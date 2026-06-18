SNSで「新体験のもちもち感」と話題！かね貞「もっち餅」全国の販売店でPOP設置し販売強化へ

株式会社かね貞

魚肉ねりものメーカーの株式会社かね貞(https://www.kanesada.com/)（本社：愛知県みよし市、代表取締役会長：松原邦夫）は、3月に発売したお魚のすり身でできた“もちもち食感”が特長の『もっち餅』について、全国のスーパー・小売店などの販売店にてPOPを設置するなど販促を強化しており、現在好評発売中です。

■料理研究家リュウジ氏コラボ！「バズレシピ」が見られるオリジナルPOPを店内設置中！

発売後、SNSでは「今までにないもちもち食感」「クセになる食感」「見つけたらつい買ってしまう」といった声が投稿されるなど注目を集めており、実食投稿や購入報告を中心に話題が広がっています。

こうした中、全国の販売店では『もっち餅』の売場展開を拡大。商品の特長である“もちもち食感”を訴求した販促POPや特設コーナーを展開する店舗も増えており、売場での注目度も高まっています。

また、2026年4月には、『もっち餅』を使用したアレンジレシピコンテストをInstagramにて開催しました。商品パッケージとともにアレンジ料理を投稿する参加型企画として実施し、多彩なアレンジメニューの投稿が集まるなど、「もっち餅」の楽しみ方がSNS上でも広がりを見せました。

※かね貞100周年キャンペーン特別サイト：https://www.kanesada.com/100thcampaign/

『もっち餅』は、ひとくち食べると広がる弾力感のあるもちもち食感が特長の商品です。おやつや軽食、おつまみなど、さまざまなシーンで楽しめる商品として幅広い世代からご好評をいただいています。かね貞ECサイト(https://kanesada.base.shop/)からも購入いただけますので、この機会にぜひ手にとってリュウジさん考案レシピもお楽しみください。

■商品詳細

・商品名：もっち餅

・発売日：2026年3月1日(日)

・規格：4枚

・販売エリア・チャネル：全国の小売販売店

・希望小売価格：218円(税抜き)/236円(税込み)

※下記 EC サイトからもご購入いただけます

https://kanesada.base.shop/

Instagramキャンペーンも大盛況！受賞レシピにも注目

▼『もっち餅』アレンジレシピコンテスト受賞者

※全応募作品はかね貞100周年キャンペーン特別サイト(https://www.kanesada.com/100thcampaign/)よりご覧いただけます。

＜会社概要＞

社名： 株式会社かね貞

本社： 愛知県みよし市莇生町上永井田48-2

代表： 代表取締役会長 松原邦夫

創業： 1925年（大正14年）

設立： 1966年（昭和41年）8月

資本金： 6,000万円

従業員数： 1,600名

売上高： 276億（2024年度）

事業内容： 魚肉ねり製品の製造及び販売、

直営店83店舗* の運営（2026年5月現在）

*ねり伝：15店舗、カネサダ：59店舗、ねり助：9店舗

HPアドレス： https://www.kanesada.com/

X： https://x.com/NelicaShop

Instagram： https://www.instagram.com/kanesada_nelicatessen/