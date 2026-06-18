「ABEMA」、『大相撲パリ公演』の裏側に密着した特別取材の様子を無料配信！豊昇龍「パリの皆さんに会えて光栄」、エッフェル塔前では大の里へフランスパンを「あーん」！？

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月13日（土）および14日（日）にフランス・パリのアコー・アリーナで開催された「大相撲パリ公演」に密着し、力士たちの現地での様子や独占インタビューを収めた特別取材コンテンツを配信いたしました。

約30年ぶりの開催となった歴史的なパリ公演。本コンテンツでは、最高峰の力士たちが日本の国技を世界へ届ける姿だけでなく、土俵上では見ることのできない貴重なオフショットや現地での心温まる交流の様子を余すところなくお届けしています。

■豊昇龍と大の里がパリの街を満喫！記者会見での意気込みとエッフェル塔でのお茶目な一幕

6月11日に行われた記者会見では、豊昇龍が「人生で初めてパリに来ました。大相撲でパリの皆さんに会えることができて光栄に思っています」と挨拶。「きのうは1日休みだったのでパリの色々な所を旅して、見たいものをほぼ全て見ることができました」「2日間しっかり気合を入れて、“これが大相撲だ”というところをフランスの皆さんに見ていただきたい」と意気込みを語りました。大の里も「まだ時差が治っていない部分もあるんですけど…」と前置きをした上で「観光したり、食べ物を食べたり楽しんで、土日に向けて頑張っていきたい」「フランスの皆さんに、いいものを見せられるように頑張っていきます」と期待に胸を膨らませる様子を見せました。さらに会見後には、豊昇龍が笑顔で「メルシー」とフランス語で挨拶し、場を和ませる場面も収められています。

さらにエッフェル塔を訪れた2人。大の里がエッフェル塔を見上げて「東京タワーよりデカいなと。形似てるっすけど」「やっぱパリに来たって感じしますね」と感動を口にすると、豊昇龍が大の里へフランスパンを「あーん」と食べさせようとするお茶目な一幕も。フランスパンを口にした豊昇龍は「ロンドンのホットドック思い出すわ」と笑いを誘うなど本場所では見られないリラックスした素顔を見せています。

■翔猿がK-1レジェンドに遭遇して大興奮！ワイングラスでブドウジュースを嗜む裏話も

密着カメラは、パリの街を散策する翔猿の姿も捉えています。日仏文化交流のイベント会場では、フランス出身でK-1のレジェンド格闘家であるジェロム・レ・バンナに遭遇し、「ヤバいっす。格好良かったっす」と大興奮で振り返りました。さらに、街中で地元のパリジェンヌから記念撮影を求められるなど、フランスでの大相撲人気と歓迎ぶりを物語る場面も。撮影後には翔猿から「メルシー」と声をかけ、相手の女性も「ありがとうございます」と日本語で返すなど、言葉の壁を越えた異文化交流を満喫。パリの印象については「雰囲気めちゃくちゃいいっすね」と笑顔を見せ、今後の過ごし方については「モン・サン＝ミシェルにお出かけしようかなと思ってます」と観光を楽しみにする姿も記録されています。

■若元春と阿炎がフランスの小学校を訪問！「柔道」「漫画」など日本の文化を通じた交流

6月12日には、若元春と阿炎が現地の小学校を訪問しました。大歓迎を受けた2人にはフランスの有名なケーキが振る舞われ、思わず「メルシー」と感謝を伝える一幕もありました。子どもたちとの交流の中で、阿炎が「行った方がいい観光地と、お土産は何を買ったらいいかを聞きたいです」と尋ねて和やかに会話を楽しむほか、若元春が「僕らは日本の文化や相撲の文化を広めに来ている存在なので、フランスで広まっている日本の文化は何かありますか？」と問いかけました。すると子どもたちからは「柔道や漫画」「『ドラゴンボール』や『NARUTO』」といった声が上がり、若元春と阿炎も人気キャラクターをジェスチャーで表現するなど、日本文化が海を越えて深く愛されていることを実感する心温まる時間となりました。

世界を魅了する力士たちの魅力が詰まった「大相撲パリ公演」の特別取材コンテンツは、現在「ABEMA」にて配信中です。

■ABEMA『【大相撲パリ公演 特別コンテンツ】超貴重!! パリ公演前の力士たちに密着!』 配信概要

Ep.1配信URL：https://abema.tv/video/episode/394-72_s10_p2005

Ep.2配信URL：https://abema.tv/video/episode/394-72_s10_p2006

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」