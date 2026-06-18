支配株主等に関する事項について

株式会社WOWOW

当社のその他の関係会社である株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び株式会社TBSホールディングスについて、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

1.親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

※なお、2026年6月16日付の「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社は2026年6月15日の取締役会決議において、払込期日を2026年10月1日として株式会社NTTドコモに対し第三者割当による新株式の発行を行うことを決定しております。当該第三者割当による新株式の発行により、株式会社フジ・メディア・ホールディングスの持株比率は20.33％、株式会社TBSホールディングスの持株比率は15.58％となる予定です。

2.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

（1）名称：株式会社フジ・メディア・ホールディングス

（2）理由：当社の議決権所有割合が最も高いため

3.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

株式会社フジ・メディア・ホールディングスは、当社の議決権の20.92％を所有するその他の関係会社、主要株主及び筆頭株主であります。当社は株式会社フジ・メディア・ホールディングスの子会社との間に映像・放送関連等の取引関係があります。株式会社TBSホールディングスは当社の議決権の16.03％を所有するその他の関係会社、主要株主であります。当社は株式会社TBSホールディングスの子会社との間に映像・放送関連の取引関係があります。

人的関係につきましては、提出日現在、当社取締役（監査等委員である取締役を含む）10名のうち「その他の関係会社」の兼任取締役は半数以下になっており、当社の事業運営に対する制約はなく、独立性をもって経営判断が行なえる状況にあると認識しております。なお、従業員の出向者の受け入れはありません。

4.支配株主等との取引に関する事項

当社とその他の関係会社との取引につきましては、記載すべき重要なものはありません。

以上