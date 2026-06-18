INDIA IS BEAUTIFULとの特別なセッションによって生まれた、全ラインナップがROSE BUD別注となるエクスクルーシブなコレクションが登場。

株式会社ビーズインターナショナル

今季お届けするのは、〈INDIA IS BEAUTIFUL〉との特別なセッションによって生まれた、全ラインナップが完全別注となるエクスクルーシブなコレクションが2026年6月17日（水）よりROSE BUD全店にて随時発売を開始、6月20日（土）よりルミネエスト新宿店、mozoワンダーシティ店、ルクア大阪店、天王寺MIO店にてPOP UPを開催いたします。



ブランドの代名詞である手仕事の温もりや、心地よいヴィンテージライクな空気感はそのままに。私たちが今、心惹かれるロマンティックなエッセンスをたっぷりと注ぎ込み、ゼロから物語を紡ぎ上げました。



風をはらむノスタルジックなテキスタイル、遊び心溢れる手描きのプリント、そして柔らかなレースや繊細な刺繍たち。まるで遠い異国の街角で見つけた宝物のように、どのアイテムもここでしか手に入らない、愛着の湧く特別なワードローブに仕上がっています。



現実と白昼夢の境界線をゆらゆらと漂うような、新しいINDIA IS BEAUTIFULの世界。

あなただけのセンチメンタルな旅を共にする、運命の一着を見つけてください。

EMBROIDERED SHEER TULLE SHIRT \10,780SHORT-SLEEVE PRINTED SHIRT \10,780SHORT-SLEEVE PRINTED SHIRT \10,780BLACK BANDANA CAMISOLE \11,880BLACK DRESS \14,080BLACK BANDANA DRESS \14,080PRINTED SKIRT \11,880PRINTED SKIRT \11,880EMBROIDERED TOTE BAG \3,080

ー INDIA IS BEAUTIFUL ROSE BUD EXCLUSIVE 26SS COLLECTION ー

■発売日

2026年6月17日（水）よりROSE BUD全店舗、オンラインストアにて随時発売を開始。

■発売店舗情報

ROSE BUD公式オンラインストア： https://rosebud-web.com/

ROSE BUD 新宿

☎︎03-53682-767

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 地下2階

平日 11:00-20:00 土日祝 10:30-21:00

ROSE BUD 札幌

☎︎011-209-5244

〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西２丁目 札幌ステラプレイス EAST 2F

10:00-21:00

ROSE BUD mozoワンダーシティ

☎︎052-982-7090

〒450-0002 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ 1F

10:00-21:00

ROSE BUD 梅田

☎︎06-6151-1244

〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア3F

10:30-20:30

ROSE BUD 天王寺

☎︎06-6773-5375

〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館2F

11:00-21:00

ROSE BUD なんばシティ

☎︎06-6556-7451

〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばシティ本館B1F

11:00-21:00

ROSE BUD 広島

☎︎082-248-7474

〒730-0035 広島県広島市中区本通10－1 広島パルコ本館2F

10:00-20:30

ROSE BUD 鹿児島

☎︎099-248-9511

〒892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ1F

10:00-20:00

[About ROSE BUD]

1993年、原宿と渋谷を結ぶ明治通り沿いにレディースセレクトショップの先駆けとしてROSE BUDは誕生しました。

豊富なカラー、ファブリックを使用した様々なアイテムを展開するオリジナルブランド「ROSE BUD」をはじめ、アメリカ、ヨーロッパを中心に世界中からセレクトしたインポートブランドからモード感溢れるドレスやデニムブランドが揃い、旅先で新しい発見をしたかのような感動を与えるセレクトショップです。

”ROSE BUD”は英語でバラの蕾の意味です。

バラの蕾には希望といった花言葉があり、大切に育てられた蕾が花を咲かせて実になるように、ROSE BUDを通して出会った人々の縁を大切に未来へ繋げていきたいという思いが込められています。

Instagram：https://www.instagram.com/rosebud_official_

[About INDIA IS BEAUTIFUL]

すべてのお洋服を美しいインドにて制作しているブランド「INDIA IS BEAUTIFUL／インディア イズ ビューティフル」。

すべてのお洋服をインドで作るという「ローカルメイド」にこだわり、古くから伝わるクラフトや、歴史的なテクニックを守り、世界のさまざまな文化をインスピレーションにした「価値のある創造」をテーマに活動しています。

今まで十分に機能している技術を駆使して…

焦らず、無理をせず、無駄をそぎ落としながら、ファッションを創造し、長く楽しむという、

「スロウファッション」という考えで作られた、健やかなお洋服をお届けします。

Instagram：https://www.instagram.com/india_is_beautiful_official/