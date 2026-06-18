【兵庫県宍粟市】全長20m・地上約8mからそうめんが流れる！夏限定「巨大流しそうめんスライダー体験」登場〈ウッドデザインパーク与位〉

ウッドデザインパーク株式会社

播州地方が誇る日本一のそうめん「揖保乃糸」を使用し、自然豊かな宍粟市のロケーションの中で、スピード感と迫力のある“体験型流しそうめん”をお楽しみいただけます。

夏休みの新定番「巨大流しそうめんスライダー体験」

本企画は、従来の流しそうめんを大幅にスケールアップした夏季限定アクティビティです。

全長20mのスライダーを、地上約8mの高さからそうめんが一気に流れ落ちる構造となっており、見て楽しむだけでなく、流れてくるそうめんをすくって食べる体験そのものが夏の思い出となる内容です。

使用するそうめんには、播州地方を代表するブランド「揖保乃糸」を採用。

揖保乃糸の生産地としても知られ、今も多くの製麺所が集まる宍粟市ならではの地域性を活かした食体験となっています。

利用概要

【利用時間】

13:00～13:30

14:00～14:30

15:00～15:30

16:00～16:30

翌11:00～11:30（宿泊者のみ）

【利用方法】

宿泊・日帰りプランのオプションより予約

【利用料金】

1セット（2～4名目安）2,500円（税込）

【追加料金】

追加そうめん：2束 300円（税込）

宍粟市ならではの“食と自然”体験

ウッドデザインパーク与位は、兵庫県宍粟市の豊かな自然に囲まれたグランピング施設です。

焚き火やBBQ、温泉などのアウトドア体験とあわせて、夏の新たなコンテンツとして本アクティビティを展開します。

単なる食事体験ではなく、「自然の中で遊ぶ・食べる・楽しむ」を一体化した体験型コンテンツとして、夏休みの思い出づくりを提案します。

注意事項

・屋外アクティビティのため、天候や設備状況により内容を変更・中止する場合があります

・ご利用人数が10名を超える場合は、順番制または待機が発生する場合があります

・スタッフが2階よりそうめんを流します

施設概要

ウッドデザインパーク与位は、兵庫県宍粟市にある温泉併設のグランピング施設です。

大阪から約1時間30分、神戸から約1時間20分、姫路市から約50分。都市部から少し足を伸ばした先にある自然豊かなロケーションで、宿泊グランピング、ログコテージ、手ぶらBBQ、焚火、季節のアクティビティなどを楽しめます。

施設名

ウッドデザインパーク与位

所在地

兵庫県宍粟市山崎町与位66-3

予約方法

公式予約ページ(https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan)より

https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan

会社概要

会社名：ウッドデザインパーク株式会社

所在地：愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地 ベルインビルB棟3階

事業内容：グランピング・BBQ・アウトドア施設の運営

公式サイト：https://wood-designpark.jp