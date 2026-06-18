株式会社リーピー代表・川口聡が名古屋商工会議所講演会で採用戦略を解説――人手不足時代の中小企業に向けたAI活用と経営直轄の採用戦略を紹介しました。

株式会社リーピー

株式会社リーピー（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：川口聡、以下：当社）は、2026年6月2日に名古屋商工会議所「印刷・紙・木材部会」主催の講演会において、当社代表の川口聡が「人手不足時代に中小企業が生き残るための採用戦略」と題して講演を行ったことをお知らせいたします。

本講演は、中部経済新聞の連載「採用と組織の次の一手」や当社のDX生産性向上への取り組みをご評価いただき、印刷・製本・紙加工・木材関連企業を中心とした部会会員約40名を対象に実施されました。川口は、自社の採用実践と生成AI活用の知見をもとに、求人広告に依存しない採用モデルやAI時代の人材獲得ノウハウを具体的な事例とともに紹介しました。

講演内容

講演では、人口減少とAIの進化が採用市場に大きな変革をもたらしている現状を紹介し、「企業が人を選ぶ」時代から「人が企業を選ぶ」時代へとシフトしていることを指摘しました。そのうえで、中小企業が優秀な人材に選ばれるための具体策として、次のようなポイントを解説しました。

- 採用を経営戦略の核心に位置づける：採用は単なる人員補充ではなく、会社の成長と差別化を決定づける最重要ミッションであり、他の業務を捨ててでも力を入れるべき経営の柱であると強調しました。採用部門は経営直轄の攻めの部門として組織すべきであることを示しました。- 母集団形成と面談数の最大化：優秀な人材を見つけるには膨大な人数と面談することが不可欠であり、採用は量からしか質を生まないと説明。そのうえで、人材確保には給与を「コスト」ではなく「投資」と捉え、期待値への前払いとして考えるべきであり、安い給与で奇跡的な人材が集まることを期待してはならないと述べました。- 生成AIの活用：AIの発展によって採用活動の相手が人からAIに変わりつつあり、AIを味方につけなければ企業が求職者に選ばれない時代が到来していると指摘しました。採用担当における各ステップでの具体的なAI活用方法を紹介しました。また、生成AIの特性をもとに企業側がすぐに取り組める対策についてもお伝えしました。- AI時代における経営者の役割と組織づくり：AIが社内外に浸透すると、社員や取引先が「AIがこう言っている」と発言する場面が増え、AIによる分析結果が意思決定に影響を及ぼすようになることを指摘しました。そのため、AIが代替できる作業領域と、人間に残される推進・意思決定領域の違いを理解し、経営者自らがAIを積極的に活用して時間効率を高めることが重要であると説明しました。

▼講演会スライド一部

参加者の反応

聴講者からは「採用を経営の最重要テーマと位置づける視点が新鮮だった」「AIを活用した採用戦略の具体策が分かりやすかった」などの声が寄せられました。このような声が寄せられた一方で、「高い給与で採用した人材が活躍しなかった場合、どのように考えるべきか」といった採用や人事に関する悩みや、採用サイト制作についての具体的な相談も寄せられました。最近は、「AIがこう言っています」と社員がAIの見解を根拠に判断を求めるケースへの対応について、経営者からの相談も増えており、AI時代における経営者の意思決定や組織運営のあり方について川口の見解を述べました。

今後も当社は、地域企業の採用力向上とDX推進に貢献する情報提供を続けてまいります。

【地方の未来をおもしろくする】をビジョンに掲げるデザイン会社「リーピー」について

当社は、WebマーケティングやAIを活用し、「売上」「採用」における課題を伴走支援しています。企業が抱えるマーケティング専任者や採用専任者の不足といった課題を、アウトソーシングを通じて長期的にサポート。ブランディング策定支援やWebサイト制作、Webマーケティングによる集客支援に加え、人材紹介事業やRPO事業を通じた人手不足の解消など、幅広いサービスで地方企業の成長に貢献しています。

さらに新たな事業として、岐阜の地域創生に特化した「リープ・グッド」を展開。地域創生コンサルティング事業を通じて、地域貢献に関心のある民間企業と、地域活性や社会貢献に取り組む団体を繋げることで、新たな地域創生のカタチを目指しています。その一環として、共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)』を運用するなど、地域の魅力を発信しながら持続可能な地域活性化を目指しています。

株式会社リーピー

■設立：2013年10月 https://leapy.jp/

■代表取締役：川口 聡 https://twitter.com/satoshi_leapy

■事業内容：

クリエイティブ事業

・Webサイト制作

https://leapy.jp/website-production/corporate-site/

https://leapy.jp/website-production/recruitment-site/

・ブランディング支援

・印刷物のデザイン

資産型アウトソーシング事業

・資産型集客アウトソーシング「リープ・プロジェクト」

https://leapy.jp/leap-project/

・資産型採用アウトソーシング「リープ・リクルーティング」

https://leapy.jp/leap-recruiting/

・岐阜・愛知に特化したハイクラス人材紹介サービス「リープ・キャリア」

https://leap-career.jp/

地域創生コンサルティング事業

・岐阜の地域創生に特化したソーシャルグッドを目指す共創プロジェクトの実施

・ぎふの共感型ふるさと納税メディア「ぎふちょく(R)」の運営 https://gifuchoku.jp/

Webサービス事業

・日報型の工数管理ツール「Pace」https://paces.jp

▼株式会社リーピーでは事業拡大に伴い、採用活動にも力を入れています。

採用サイト：https://leapy.co.jp/

募集要項：https://herp.careers/v1/leapy

※現在、学生インターンシップの採用強化中！詳しくは採用サイトをご覧くださいませ。

■地方企業特化型の総合採用支援サービス「地方採用WORKS」の運営

https://local-saiyo.jp/

■岐阜県内のリーダーインタビューメディア「GIFU42メディアネットワーク」の共同運営

https://gifu42.net/

※取引者数は、1,380社を超えています。

※ぎふSDGs推進パートナー登録制度 ゴールドパートナー登録

※岐阜県ワークライフバランス推進エクセレント企業・認定企業

※岐阜市男女共同参画優良事業者、ぎふし共育・女性活躍企業

※ISMS認証【ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024】取得（本社） 認証登録番号 JP026210

※経済産業省認定「事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画認定事業者」