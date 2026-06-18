【島根電工グループ】岡田電工株式会社の「境港営業所」新社屋が竣工！6月22日(月)より営業開始、さらなる地域密着を目指す

島根電工株式会社

『あたりまえの毎日をつくる』をスローガンに掲げる島根電工グループ会社の岡田電工株式会社（本社：鳥取県米子市、代表取締役社長：河原厚）は、かねてより進めておりました「境港営業所」の新社屋建替工事が無事完了し、2026年6月22日（月）より新社屋での業務を開始いたします。これに先立ち、6月15日（月）には関係者を招き、竣工式および披露宴を執り行いました。

新社屋外観

■ 新社屋での営業開始について

鳥取県境港市上道町に位置する境港営業所は、旧事務所と同一の所在地にて全面建替えを行いました。地域の皆様の生活や産業を支える電気設備工事の拠点として、所員一同、いっそう社業に専念し、これまで以上にお客様のご期待に沿うべく努力いたす所存です。

■ 竣工式・披露宴の開催レポート（6月15日）

業務開始に先立つ6月15日（月）には、新社屋にて施設竣工式を、その後「境港市民交流センター（みなとテラス）」にて竣工披露宴を開催いたしました。

披露宴では、島根電工株式会社の野津廣一社長より施主挨拶を行った後、ご来賓として赤澤亮正 経済産業大臣（※令夫人ご代理出席）や、伊達憲太郎 境港市長をはじめとする多数の皆様にご臨席賜り、温かいご祝辞を頂戴しました。 また、設計・施工にご尽力いただいた株式会社平設計様、株式会社リンクス様への感謝状の贈呈や、境港商工会議所 三輪陽通会頭による乾杯、株式会社山陰合同銀行 吉川浩頭取による中締めなど、新たな門出を地域・業界の皆様と共に祝う素晴らしい会となりました。

社屋前にて 関係者集合写真岡田電工 社長河原による玉串拝礼

■ 岡田電工株式会社 境港営業所 概要

業務開始日：2026年6月22日（月曜日）

所在地：〒684-0033 鳥取県境港市上道町3306（※元事務所所在地と同じ）

電話番号：0859-44-6261（※変更なし）

FAX番号：0859-44-6349（※変更なし）

営業所長：平野 秀治

【岡田電工株式会社 概要】

会社名：岡田電工株式会社（島根電工グループ）

代表者：代表取締役社長 河原 厚

本社所在地：鳥取県米子市西福原６丁目６－１０

事業内容：電気設備工事、電気通信設備工事、管工事（空気調査設備・給排水衛生設備）、消防施設工事、上記各種設備の設計・管理及びメンテナンス業務

グループ公式サイト：https://www.sdgr.co.jp/

島根電工グループ：島根電工株式会社（島根県松江市）、シンセイ技研株式会社（島根県松江市）、協和通信工業株式会社（島根県松江市）

【本件に関するお問い合わせ先】

島根電工株式会社 経営企画本部 経営戦略部 小畑 香織

電話：0852-26-2833

Email：kobata@sdgr.co.jp