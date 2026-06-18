【トマム】移動時間も家族の楽しい思い出に！周囲に気兼ねなく乗れるお子さま連れ専用バス「TOMAMU Fami Fami Bus」運行開始

星野リゾートトマムの夏と冬をイメージしたオリジナルデザインを施した「TOMAMU Fami Fami Bus」

北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」は、2026年7月1日から10月31日の期間に、札幌から新千歳空港、ホテルまでを結ぶ、お子さま連れ専用バス「TOMAMU Fami Fami Bus（トマムファミファミバス）」を運行します。本企画は、お子さま連れ家族の旅を応援する「トマムファミリーステイプロジェクト」が考案しました。家族専用の空間や、アメニティ完備により、長距離運転の疲労や公共交通機関での気兼ね、荷物の多さといった移動の壁を解消。さらに、車窓から見える景色と連動したビンゴゲームやスマートフォンで撮影したくなる提案を通じ、移動時間を我慢の時間から、親子のふれあいや到着への期待感を醸成する家族のアトラクションへと昇華させます。

背景

本企画は、「わが子も、わたしも主人公」を合言葉に、お子さま連れ家族の旅を応援する「トマムファミリーステイプロジェクト」の一環として誕生しました。子育て中のスタッフを中心に企画する中で、「実は、旅先に到着するまでの移動に大きなストレスが隠れている」という当事者ならではの気づきや周囲の声がきっかけとなりました。北海道旅行での長距離運転の疲労・不安やサービスエリア不足（＊）によるトイレの心配、公共交通機関における周囲への気兼ね、といった悩みを解消するのはもちろんのこと、移動中に動画やゲームに頼り切ってしまう罪悪感や、パパやママが運転に追われ、家族の会話の輪に入れない孤独感といった心理的な負担にも寄り添います。さらに、3世代旅行などで、車が複数台に分かれてしまう寂しさを解消し、移動中から全員で旅の喜びを共有できる時間を提供。誰も主役を譲ることなく、準備や配慮に縛られない「心躍る一生の思い出」を作れるようサポートします。

＊高速道路の休憩施設の不足解消に向けた社会実験について(https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001554.html)

「TOMAMU Fami Fami Bus」のポイント■乗り込む前から冒険が始まる、オリジナルのバスデザイン雲海テラスや放牧される牛たちが彩る「トマムの夏」幻想的なアイスヴィレッジが広がる「トマムの冬」

デザインを手掛けたのは、株式会社COBIN DESIGNの谷越のりあき氏（北海道旭川市）。「”この世界にこれから行くんだ”というワクワクを感じていただけるデザインを目指しました。 小さい子どもとの旅行は、まさに移動時間が勝負。 この時間をいかに快適に、心地よく過ごせるかが、その後の滞在の充実度をも大きく左右します。 だからこそ、デザインも楽しくワクワクするものに。 そこで、北欧と似ている北海道の気候からインスピレーションを受け、北欧デザインを意識した配色と、あえてザラつきを残した質感で、品のあるイラストに仕上げました。空港や札幌市内のバス乗り場でこのバスを目にした瞬間から、ご家族の冒険はすでに始まっています。 乗り込む前からワクワクしていただき、これから始まる特別な滞在へのプロローグとして楽しんでいただければ嬉しいです。」

参考：https://cobin-d.com/

■移動のストレスを軽減する、安心・快適な「親の休息」空間もしものときも安心の車載グッズ到着後の過ごし方専用サイト「トマムFami楽ナビ」

車内は乗客全員がお子さま連れの家族のため、気兼ねなく過ごすことができます。「泣いてもぐずってもお互い様」という温かな空気感の中、公共交通機関で感じがちな周囲への配慮を脱ぎ捨てて、親子で心ほどける時間を過ごせます。また、かさばるオムツやおしりふき、飲料水、トイレを車内に完備。道中の「もしも」に備えるアイテムを揃えることで、大荷物や準備のプレッシャーを軽減します。シートポケットの中にある案内や、到着後の過ごし方を予習できる専用サイトも用意し、移動時間を親にとっても心穏やかな休息の時間へと変えます。

■移動時間を「アトラクション」に変える！子どもが夢中になる「冒険」エンタメ移動中の景色も楽しめる車窓ビンゴ移動中も旅の思い出になるARフレーム

移動時間を遊びに変える、オリジナル「車窓ビンゴ」を配布します。道中の信号や標識、遠くに見える動物などを実際の車窓から探して、手元のシートに穴を開けていくゲームです。自然と遠くの景色に目が向くため、刻々と変わる景色に夢中になりながら、ワクワク感の醸成や車酔い防止にも繋がります。

シートにはトマム特有のシンボルもあり、到着まで楽しみが持続。さらに、スマートフォンを利用してトマムの森や動物が描かれたARフレームで記念撮影も楽しめます。運転から解放された親も一緒に景色を楽しみ、お子さまと触れ合える豊かな時間を提案します。

■実際の体験者の声でバスを進化させる、モニターキャンペーン

運行開始を記念し、7月1日から10月31日の間、毎日1組限定で、往復運賃が無料になるモニターキャンペーンを実施します。本企画は、体験乗車する家族のリアルな本音を大切に受け止め、より心地よい旅の形を追求し続けることを目的としています。実体験に基づく声をヒントに、旅行における家族の移動がもっと笑顔で溢れるものになるよう、お客様と共にこのバスをどこまでもアップデートし続けていきます。

TOMAMU Fami Fami Busで行くトマム家族旅！往復無料モニターキャンペーン

■乗車対象期間： 2026年7月1日（水）～ 10月31日（土）

■内容：札幌・新千歳空港～星野リゾート トマム間のバス往復運賃を無料招待（片道利用も可）

参加方法は以下の通り：

１. 公式アカウント（＠hoshinoresorts.tomamu(https://www.instagram.com/hoshinoresorts.tomamu/?hl=ja)）をフォロー＊InstagramまたはX

２. 対象となるキャンペーン投稿にいいね、またはリポスト

３. 応募フォーム（https://x.gd/qk6CM(https://forms.gle/gYYio7kw679ZUAAV8)）へ記入

＊詳細：https://www.snowtomamu.jp/summer/topics/famifamibus/

「TOMAMU Fami Fami Bus」概要

期間：2026年7月1日～10月31日

時間：10:00札幌 発→11:10新千歳空港 発→13:00トマム ザ・タワー 着／13:05リゾナーレトマム着

14:50トマム ザ・タワー 発／15:00リゾナーレトマム発→16:50新千歳空港 着→18:00札幌 着

料金：札幌⇔トマム ：大人7,000円、11歳以下無料（対象は大人1名につき5名まで）

新千歳空港⇔トマム：大人6,000円、11歳以下無料（対象は大人1名につき5名まで）

場所：星野リゾート トマム

定員：26名（自由席）

予約：専用サイト（https://x.gd/b4IAV(https://www.access-n.jp/summer2026/kankou_shuttle/detail/tomamu_fami-fami_bus.html)）にて要予約

対象：トマム ザ・タワー、リゾナーレトマム宿泊者限定

備考：＊所要時間、時刻表の運行時刻は、天候や交通事情により前後する場合がございます。

＊バスは定刻に出発いたします。あらかじめご了承ください。

＜参考情報＞

「トマムファミリーステイプロジェクト」とは

私たちの合言葉は、「わが子も、わたしも主人公」。家族全員が心躍る体験を通じて、トマムの滞在が一生の物語になるよう寄り添い続けます。本プロジェクトでは、子育て中のスタッフを中心に、実体験をもとに家族全員が満足できるサービスや宿泊プランを企画しています。ライフステージが変わっても、いつでも家族全員が主役になれる場所でありたい。それが私たちの願いです。

参考：https://www.snowtomamu.jp/summer/family/

家族の滞在の様子

星野リゾート トマム

星野リゾート トマム 夏の全景

北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ

のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。リゾナーレトマム

は、全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あ

ふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：735室(トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室)

チェックイン ：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：トマム ザ・タワー1泊12,900円～、リゾナーレトマム1泊26,100円～

アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

（乗り換えあり・トマム駅より無料送迎バスあり・予約不要）

URL ：https://www.snowtomamu.jp

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H5DeHXuDO2Y ]