『CanCam』新星カバーガール　大野愛実（日向坂46） 専属モデル就任3か月で表紙に大抜擢!!

祝(ハート)初表紙！“まなみん”が『CanCam』の新たな顔に!!

株式会社小学館

この3月に『CanCam』専属モデルへ就任したばかりの大野愛実（日向坂46）が、8月号通常版（6月23日発売）で初の表紙を飾ります。 誌面に登場するたび大きな反響を呼んできた人気と存在感が、異例の早さでの初表紙を引き寄せました。

記念すべき初表紙を彩るのは、夏の光をまとったような素肌感にあふれるナチュラルな表情。「いつもより眉毛の色が薄かったり、下まつ毛にもマスカラを塗ったり、グロスを塗ったりと細かい差なんですが、こんなに印象が変わるんだと感動しました」とまなみん。あどけなさと透明感をあわせ持つ、19歳ならではのみずみずしい愛らしさから目が離せません(ハート)

カバーガール特集では、「大野愛実の色×色、自由研究～！」をテーマに、Blue、Khaki、Pink、Red、Whiteの5色で夏のおしゃれに挑戦。初表紙への想いやフレッシュな素顔をたっぷり明かしたスペシャルインタビューも収録するなど、まなみんの現在地がぎゅっと詰まった充実の内容となっています(ハート)

「サイリウムカラーの“赤”を着るとアドレナリンが出る（笑）」

色んな“イロ”をまといながら、大人へと進化していくまなみんの姿を楽しめる今回のカバーガール特集。“Red”のパートでは、「サイリウムカラーの“赤”を着るとアドレナリンが出る（笑）」と、16thシングル『クリフハンガー』でセンターを務めたアイドル魂がチラリ。赤ボーダー×メガネのスタイリングに、「おしゃれなウォーリーが爆誕です（笑）」とまなみん節も絶好調です♪ どの“イロ”にもまなみんの素直な想いが綴られているので、ぜひ誌面でチェックを。

さらに、理想の女性像や、アイドル、モデルとして芽生え始めた意識など、インタビューではまだまだ多彩なトピックにフォーカスします。ガールズアワードの舞台裏で先輩モデル・山下美月に初めて会い、その美しさに衝撃を受けたというエピソードや、「おいしいものを食べたいし、脂っぽいお肉もたくさん食べたい（笑）」と茶目っ気たっぷりに笑う10代ラストイヤーの意気込み（?）などなど。この1年間を振り返る秘蔵のカットの数々とともにお楽しみください！

また、まなみんの「HMV&BOOKS online限定特典カード」もお見逃しなく！ A・B・Cの3種類から好きな1枚を手に入れられる限定特典版を、HMV＆BOOKS onlineにて先着・数量限定で販売します（サイズはB5）。

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※限定特典カードは全てB5サイズです。

限定特典Aの購入はこちら :https://www.hmv.co.jp/product/detail/16982010限定特典Bの購入はこちら :https://www.hmv.co.jp/product/detail/16982011限定特典Cの購入はこちら :https://www.hmv.co.jp/product/detail/16982012

巻頭大特集は“バズコスメ大賞～！”

8月号の巻頭大特集は、「美容はもはや、生き方です！ きれいめお姉さんのバズコスメ大賞～！」。美月が美容との“イイ関係”を綴る美容エッセイに始まり、2026年上半期に本当に使われたコスメを発表する「Beauty & Life BuzzAward」。さらに、現役アイドルの「くずれないコスメ」や、タレント・村重杏奈さんやモデル・上西星来さんら“特化型マニア”が推すニッチビューティ、美容誌『美的』のお姉さん版『美的GRAND』とコラボした「親子シェアコスメ」、次にバズる「NEXT Beauty Buzz」まで、大充実の保存版でお届けします。

8月号は、通常版、特別版、スペシャル版の3バージョン（全て1,200円・税込）で6月23日（火）発売♪

⚫『CanCam』8月号通常版

発売日:6月23日（火）

価格:1,200円（税込）

発行:小学館

公式サイト:CanCam.jp(https://cancam.jp/)