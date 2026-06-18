【京都府京田辺市】ひとり旅やワーケーションに。自然の中で仕事も休息も。アルコール飲み放題付きで楽しめる、おひとり様限定の滞在プランを公開

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社は、京都府京田辺市のアウトドアホテル＆BBQ施設「ウッドデザインパーク京都-彩-」にて、ひとり旅やワーケーション利用におすすめの宿泊プラン「Hostel｜ひとり旅＆ワーケーションプラン」を公開しました。

本プランは、自然に囲まれた環境で仕事をしたり、のんびり過ごしたり、自分のペースでひとり時間を楽しめるホステルルームでの宿泊プランです。

食事は自由に持ち込み可能で、さらにアルコール飲み放題付き。

京都・奈良・大阪方面からもアクセスしやすく、観光の拠点としても利用できる滞在スタイルを提案します。

公式HPはこちら :https://wood-designpark.jp/kyoto/

自然の景色を満喫しながら、勉強や仕事に集中も。アルコール&ソフトドリンク飲み放題付き。

自然の中で、仕事も休息も自分のペースで

「ウッドデザインパーク京都-彩-」は、京都府京田辺市にある自然体験をテーマとしたアウトドア施設です。豊かな自然に囲まれた環境の中で、宿泊・BBQ・サウナ・クラフト体験など、さまざまな過ごし方を楽しめる“アウトドアのテーマパーク”として展開しています。

今回公開した「ひとり旅＆ワーケーションプラン」は、都会の喧騒から少し離れ、自然の中で仕事や休息を自分のペースで楽しみたい方に向けた宿泊プランです。

パソコン作業に集中したり、読書をしたり、施設内を散策したり、何もせずのんびり過ごしたり。

ひとりだからこそ、誰にも気をつかわず、その日の気分に合わせて自由に滞在できます。

自然の中に囲まれたアウトドア複合施設【ウッドデザインパーク京都-彩-】

自然を正面に望む、ひとり時間に適したホステルルーム

シンプルで快適なホステルルーム外を眺めながら作業ができるデスク付き共用のシャワー室もご利用可能化粧水やアメニティ関係も幅広くご用意

当プラン対象のホステルルームは、すべて自然を正面に望む客室です。

室内には充電設備付きのデスクを備えており、窓の外に広がる緑を眺めながら、ワークや読書に集中できる環境を整えています。

仕事に向き合う時間はもちろん、時には映画を観たり、ベッドでくつろいだりと、過ごし方は自由。

自宅やオフィスとは違う自然に囲まれた空間で、気分を切り替えながら、自分だけのひとり時間を楽しめます。



アルコール飲み放題付き。仕事終わりや観光後のひとり時間にも

宿泊者は滞在中、24時間利用できるカフェラウンジ『CAFE彩』をご利用いただけます。

ソフトドリンク飲み放題に加えて、アルコール飲み放題や各種レンタル品も無料で利用可能です。

Wi-Fiも自由に利用でき、電源付きのテーブル席もご用意。



仕事を終えたあとにゆっくり一杯楽しんだり、観光から戻って自然に囲まれた施設でくつろいだり。

ひとり旅ならではの気軽さで、夜の時間まで自分らしく過ごせます。

また、施設内にはレコードスペースもあり、音楽を聴きながら読書をしたり、考えごとをしたり、何もせずゆっくり過ごしたりと、ひとりの時間に没頭できる空間としてもお楽しみいただけます。

※アルコール飲み放題は15:00～21:00まで利用でご利用可能です。



食事は持ち込み自由。素泊まりだから過ごし方も自由

本プランは、食事の付かない素泊まりプランです。

外食を楽しむのはもちろん、テイクアウトやお気に入りの食事を持ち込んで、気軽に滞在できるのも魅力。

「仕事をメインにしたい」「観光先で食事を楽しみたい」「夜は部屋やラウンジでゆっくり過ごしたい」など、目的に合わせた自由な過ごし方ができます。



24時間ラウンジには電子レンジやトースター、電気ポットなどが自由に使用できるようになっており、セルフ決済サービスを使用しての地ビールやアイス、お菓子や冷凍食品の購入も可能となっております。朝食のプレートのオプションも、和洋2種類から追加可能です。



京都・奈良・大阪観光にも便利な立地

「ウッドデザインパーク京都-彩-」がある京田辺市は、京都・奈良・大阪方面からもアクセスしやすいエリアです。

奈良市内から車で約30分、大阪市内・京都市内からも約40分と、都市部から訪れやすい立地でありながら、豊かな緑に囲まれた自然環境が広がっています。

日中は京都・宇治・奈良・大阪方面へ観光に出かけ、夜は自然に囲まれたアウトドアホテルでゆっくり過ごす。そんな“観光拠点としてのひとり旅”にもおすすめです。

プラン概要

プラン名

【Hostel｜ひとり旅＆ワーケーションに】自然の中で仕事も休息も。アルコール飲み放題付き＜素泊まり＞

プラン予約画面はこちら :https://reserve.489ban.net/client/wdp-kyoto/0/detail/1296165

対象施設

ウッドデザインパーク京都-彩-

京都府京田辺市大住竜王谷9-1

プラン内容

・ホステル宿泊

・素泊まり

・アルコール飲み放題付き

・ソフトドリンク飲み放題

・食事持ち込み自由

・カフェラウンジ利用可能

・ひとり旅、ワーケーション、観光拠点利用におすすめ

おすすめの利用シーン

・自然の中で仕事をしたい方

・ひとり旅を気軽に楽しみたい方

・京都・奈良・大阪観光の拠点を探している方

・仕事終わりにゆっくりお酒を楽しみたい方

・食事スタイルを自由に選びたい方

・都会から少し離れてリフレッシュしたい方



現代の旅は、観光だけでなく「仕事をしながら過ごす」「ひとりでリフレッシュする」「自分のペースで滞在する」といったニーズも高まっています。

ウッドデザインパーク京都-彩-では、自然に囲まれた環境を活かし、ひとりでも気軽に滞在できるワーケーションプランをご提供いたします。

仕事をしたり、観光したり、お酒を楽しんだり。

のんびりしても怒られない、自由なひとり時間を、京都・京田辺の自然の中でお過ごしください。

施設概要

施設名：ウッドデザインパーク京都-彩-

所在地：〒610-0343 京都府京田辺市大住竜王谷9-1

内容：宿泊、BBQ、サウナ、カフェ＆バー、キャンプ、クラフト体験など

アクセス：JR学研都市線「大住駅」から徒歩約25分、近鉄京都線「新田辺駅」より京阪バス乗車「大住ヶ丘西」バス停下車後徒歩約10分、車では枚方東インター・八幡東インターから約14分。