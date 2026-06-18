真中満らレジェンドOBが『セ・パ交流戦』激闘を徹底解説、視聴者が選ぶ交流戦MVP＆超豪華プレゼント当選者も発表！BS10『ダグアウト!!!』6月18日（木）よる9時～今夜生放送決定！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

「日本生命セ・パ交流戦パートナー」として、全国無料放送では史上初となる“全日程連続生中継”をお届けし、日本中の野球ファンとともに熱く駆け抜けた全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）。この歴史的な中継プロジェクトの締めくくりとして、今夜2026年6月18日（木）よる9時より、人気野球番組『ダグアウト!!!』を生放送でお届けいたします。レジェンド解説陣によるディープな振り返りはもちろん、視聴者参加型のMVP発表、開幕前の順位予想の答え合わせ、さらには今後のプロ野球シーズン後半戦の注目中継カード発表など、盛りだくさんでお届けする1時間の生放送をぜひご覧ください。

■【6/18(木)よる9時から生放送！『ダグアウト!!!』 「セ・パ交流戦振り返りスペシャル」見どころ】

・セ・パ交流戦2026年の名シーン・好プレーをプレイバック！レジェンドOBによる徹底解剖も

今年の交流戦を元東京ヤクルトスワローズの真中満氏、元千葉ロッテマリーンズの成瀬善久氏、元広島東洋カープの安部友裕氏の3名が、プロの目線で選び抜き交流戦の決定的な名シーンや好プレーを徹底解説。さらに、交流戦開始前にレジェンドOBらが掲げた「順位予想」の答え合わせも生放送内で敢行！大波乱となった今年の交流戦を前に、レジェンドたちの予想の行方はいかに──？

・総数5,000件超のファン投票から決定！「BS10勝手にMVP」大発表！

交流戦期間中、当番組では独自「あなたが選ぶ交流戦MVP」を大募集。今年の「日本生命セ・パ交流戦」は、最後の最後まで優勝争いの行方が分からな、近年稀に見る大混戦のペナントレースとなりましたが、展開に応じてファン投票も熱い応募が殺到、総数はなんと約5,000件にも及びました。セ・パ両リーグ全12球団から、視聴者が選ぶMVPの座はだれの手に渡るのか！？ご注目ください。

・超豪華プレゼント企画当選者発表！

BS10では交流戦を通じて豪華プレゼントが当たるプレゼント企画を実施。ご応募いただいた中から豪華プレゼントの当選者を番組放送中にリアルタイムで大発表いたします！ご応募いただいたあなたが当選者かも！？お見逃しなく！

▼視聴者プレゼント一覧

・交流戦期間中に出演した解説者全員の直筆サインが入ったボードとBS10PR 大使ポチャッコの3Lぬいぐるみのセット（1名様）

・セ・パ交流戦マスコットキャラクター、セカパカくんのクッション（4名様） 提供：日本生命

・BS10PR大使 ポチャッコのベースボールTシャツ（5名様）

■『ダグアウト!!!』放送概要

「ダグアウト」とは、試合中に監督や選手が待機するベンチのこと・・・

番組では、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」で話しているかのように球界のアレコレを語りつくします！

さらに、自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」など、試合以外でも楽しめる野球トークバラエティ番組です。

【放送時間】

毎週 月曜 よる9:00 ～ 10:00

【出演者】

真中満・成瀬善久

安部友裕・レッド吉田（TIM）

上田まりえ

【放送形態】

BS10（BS200ch）

※本番組のアプリ同時配信・TVer見逃し配信はございません。テレビの前でリアルタイムにてお楽しみください。

■シーズン後半戦も30試合以上を生中継！『BS10はデータで深読み！超解説！プロ野球中継』

BS10では今期、シーズンを通して60試合以上を全国無料生中継。交流戦終了後のプロ野球シーズン後半戦の中継の対戦カードを番組内で紹介します。

【6月、7月中継日程】

※放送日時・解説者は変更になる可能性がございます

※公式アプリの同時配信や見逃し配信はございません。BS放送にてお楽しみください。

8月以降の試合日程や中継解説ゲスト、中継テーマなどの詳細は特設サイトをご覧ください。

■公式アプリ「つながるジャパネット」

BS10プロ野球中継スケジュール :https://www.bs10.jp/baseball/

BS10無料公式アプリ「つながるジャパネット」では番組放送中にリアルタイムコメントを大募集！いただいたコメントは中継内で発表します。みなさんの熱いコメントをお待ちしております！

※詳細は下記URLをご覧ください

■放送局概要

つながるジャパネット :https://www.bs10.jp/app/

放送局：BS10（読み：ビーエステン）

チャンネル番号：BS200ch

放送エリア：全国（BS放送）

放送形態：無料

BS10公式ホームページ：https://www.bs10.jp/

BS10公式X：https://x.com/BS10_TEN