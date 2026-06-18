『たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. ～星降るキラリウム～』7月10日（金）オープン！

株式会社ギンビス

※画像は全てイメージです。

株式会社ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベントとして、累計32万人を動員した『たべっ子どうぶつLAND』が、新たな進化を遂げ、今夏の開催が決定いたしました。

2023年の初開催以来、記念すべき5度目の開催となる今回は、『たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. ～星降るキラリウム～』と銘打ち、2026年7月10日(金)から9月27日(日)まで期間限定で、横浜・ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）にオープンいたします（企画・運営：ツインプラネット）。

星・光・デジタル演出を掛け合わせた、新しい「たべっ子どうぶつ」の体験をお届けいたします。

株式会社ギンビス：https://www.ginbis.co.jp/

未来を連想させるキラキラと輝く空間が広がる今回の『たべっ子どうぶつLAND』。

会場内には多数の"進化系"フォトスポットを用意し、メインコンテンツ「星降るキラリウム」では、直径約10m、外周約30mの巨大円形LEDモニターとミラーによって、星が降りそそぐような幻想的な空間を演出いたします。LEDモニターの下にはボールプールが登場し、中に入って写真撮影が可能。フォトジェニックな体験をお楽しみいただけます。

また、「MIRAI LAB.」のストーリーを楽しむことができる、会場内限定の専用WEBアプリも登場。ストーリーのミッションを達成することで、「たべっ子どうぶつ」のどうぶつさんのデザインが施された全9種類の「MIRAIきっぷ」をランダムで1枚お渡しいたします（※無くなり次第終了）。

そのほか、『たべっ子どうぶつLAND』開催のたびに注目を集める、イベント限定のオリジナルフードやドリンクメニュー、グッズの販売、また、どうぶつさんに直接会える「MIRAI LAB. ステージ」も実施いたします。

入場チケットの販売は、2026年6月18日(木)18時より開始いたします。

入場チケット販売サイト：https://asoview.com/base/164760/

全9種類の「MIRAIきっぷ」 ※無くなり次第終了

最新情報は、公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

公式サイト：https://mirailab.tabekkoland.jp/

公式X ：@tabekko_land（https://x.com/tabekko_land）

公式Instagram：@tabekko_land（https://www.instagram.com/tabekko_land/）

『たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. ～星降るキラリウム～』ストーリー

ここは、星のかけらが眠る「MIRAI LAB.」。

各エリアを巡って、星のかけらを集めよう！

5つ集まると、ひとつの星が完成。

その星こそが、未来に向かって夜空を走る『たべっ子どうぶつトレイン』の大切なエネルギー。

完成した星を「キラリウム」に送って『たべっ子どうぶつトレイン』に届けたら―

あなたの星が、未来をつくる。さあ、「MIRAIきっぷ」を受け取ろう！

■開催概要

名 称：たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. ～星降るキラリウム～

（読み方：たべっこどうぶつ みらいらぼ. ～ほしふるきらりうむ～）

期 間：2026年7月10日(金)～9月27日(日)

営業時間：平日 10:00～17:30（17:00最終受付）

土日祝 10:00～19:00（18:30最終受付）

※90分ごとの入れ替え制

場 所：ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）／

神奈川県横浜市西区高島2-14-9 2階

※各線「横浜駅」みなみ東口通路直通、「横浜駅」東口より徒歩2分

チケット：6月18日(木) 18時より入場チケット販売開始 https://asoview.com/base/164760/

【一般チケット（平日）】

・大人：2,000円 ・中高生：1,500円 ・小学生：1,000円 ・未就学児：無料

【一般チケット（土日祝）】

・大人：2,500円 ・中高生：2,000円 ・小学生：1,500円 ・未就学児：無料

【スペシャルチケット】

・（共通価格）平日：5,500円 ・（共通価格）土日祝：6,000円

［スペシャルチケット内容］

・入場チケット（1名様分）

・ぬいぐるみキーホルダー（1点）

※9種の中から1種選択可能

・スペシャルMIRAIきっぷ（1点）

・「どうぶつさん」との撮影券（1回分）

※購入者ご本人と同伴者5名まで

ぬいぐるみキーホルダー ※9種の中から1種選択可能

【限定カラーTシャツ付きチケット】

・（共通価格）平日：5,800円 ・（共通価格）土日祝：6,300円

［限定Tシャツ付きチケット内容］

・入場チケット（1名様分）

・限定カラーTシャツ（1点）

※S、M、Lのサイズから1種選択可能

限定Tシャツ

※価格は全て税込みです※会場受付で当日券をご購入の場合、200円が加算されます※小学生以下のお客様は必ず保護者同伴でのご来場をお願いいたします※スペシャルチケット・限定カラーTシャツ付きチケットは数量限定です※未就学児のお客様は入場のみ無料となり、スペシャルチケット・限定カラーTシャツ付きチケット購入者の同伴者であってもグッズは付きません。

■来場特典情報

「オリジナルホログラムメガネ」

のぞくと会場の光がらいおんくんに！？

「オリジナルホログラムメガネ」をチケット購入者全員にプレゼントいたします（※無くなり次第終了）。

■エリア紹介（一部）

オリジナルホログラムメガネ ※無くなり次第終了。

・キラリウム

「星降るキラリウム」

直径約10m、外周約30mの巨大円形LEDモニターとミラーによる演出で、「MIRAI LAB.」に星が降りそそぐ！

LEDモニターの下にはボールプールが登場し、中に入って写真撮影が可能。

幻想的なフォトジェニック空間をお楽しみいただけます。

「星降るキラリウム」

・フラッシュライトエリア

「キラッとへんしん！たべっ子どうぶつ」

どうぶつさんのイラストをスマートフォンでフラッシュ撮影すると、どうぶつさんが“キラッ”と変身！？

どんな姿が現れるのか、撮影してからのお楽しみです。

「キラッとへんしん！たべっ子どうぶつ」

・インタラクティブエリア

「たべっ子どうぶつ星空タッチ」

星のステッキを使って流れてくる星にタッチして、星をキラキラ輝かせよう！

思わず夢中になってしまうインタラクティブコンテンツです。

「たべっ子どうぶつ星空タッチ」

・ブラックライトエリア１.

「たべっ子どうぶつ 星のかくれんぼ」

会場にあるブラックライトをどうぶつさんのイラストに当てて、かくれている光る星を見つけよう！

全部見つけられるか、挑戦してみてください。

「たべっ子どうぶつ 星のかくれんぼ」

・ブラックライトエリア２.

「たべっ子どうぶつ 星のかくれんぼ」

会場にあるブラックライトをイラストに当てて、どうぶつさんたちが持っている星の中からピンク色に光る星を見つけよう！

全部見つけられるか、挑戦してみてください。

「たべっ子どうぶつ 星のかくれんぼ」

・グリーティングエリア

「MIRAI LAB. ステージ」

「たべっ子どうぶつ」のどうぶつさんに直接会える「MIRAI LAB. ステージ」を毎日実施！

日替わりで異なるどうぶつさんが登場し、みなさまにご挨拶します。

「MIRAI LAB. ステージ」

【どうぶつさん日替わりカレンダー】

※日替わりカレンダーは急遽変更となる場合がございます。

※その他、注意事項などは『たべっ子どうぶつLAND』公式サイト（https://mirailab.tabekkoland.jp/）よりご確認ください。

■「たべっ子どうぶつLAND」とは

フォトスポットやフード・ドリンク、グッズなど「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内イベント。「たべっ子どうぶつ」の生誕45周年を記念して、2023年3月から5月に東京ドームシティ Gallery AaMoにて初めて開催し、2023年7月から9月には横浜・ASOBUILD（アソビル）でも開催。好評につき、2024年7月から9月、また2025年7月から9月に再び横浜・ASOBUILD（アソビル）で開催。これまでの累計来場者は32万人を突破しています（企画・運営：ツインプラネット）。

■「たべっ子どうぶつ」について

たべっ子どうぶつは1978年に発売されたロングセラー商品です。

“親子のコミュニケーションビスケット”として英語を学びながら、美味しく食べてもらうことを目指しています。

「たべっ子どうぶつ バター味」は46種類のどうぶつ型のビスケットに、英語でそれぞれのどうぶつ名が印字されています。パッケージには様々なエンターテインメント性や教育的要素があり、裏面にはどうぶつの英語名と日本語名が表記されているので、ビスケットを食べながら目で見て学ぶことができます。

現在はお菓子をはじめ、キャラクターのグッズ販売、期間限定イベントやPOP UP SHOPの開催、映画公開など多様な楽しみ方で幅広い年齢層の方にご好評いただいています。

たべっ子どうぶつ：https://ginbis.co.jp/product/tabekkodobutsu/

■会社概要

(C)ギンビス

・株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）

- 代表取締役：矢嶋 健二

- 所在地：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル12階

- 事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション

- URL：https://twinplanet.co.jp

・株式会社ギンビス

- 代表者 ：代表取締役社長 宮本 周治

- 設 立 ：1930年(昭和5年) 5月5日

- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、チョコレート類、スナック等の製造・販売、

海外事業展開、ライセンス事業展開

- U R L ：http://www.ginbis.co.jp

ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。絶妙な火加減で焼き上げるビスケットやノンフライスナックは、長い歴史の中で培ってきたギンビス独自の技術です。また技術だけではなく「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう、どうぶつ型や星型にするなど形状にも工夫を凝らしています。お菓子で世界中の人を笑顔にし、世界平和に貢献していきます。