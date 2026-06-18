CHAMELEONが持つ順応性と多様性を、現代の視点で再解釈。過去の名作が、いま再び新しいカルチャーのフィールドへ踏み出す。

丸紅コンシューマーリンク株式会社

米国アウトドアブランドMERRELL（メレル、輸入総代理店：丸紅コンシューマーリンク株式会社）は、MERRELL 1TRLコレクションより、ブランドを象徴するアーカイブモデル「CHAMELEON」のDNAを現代的に再解釈した新作「CHAM REDUX RMT」と、そのサマーエディション「CHAM REDUX SIEVE」を2026年6月19日(金)より限定店舗にて発売いたします。

■機能的信頼と文化的個性を両立させた新世代のスタンダード

2000年代初頭に登場し、MERRELLを代表するアイコンとして多くのファンに支持されてきた「CHAMELEON」。その独自の存在感と汎用性を継承しながら、現代的な解釈を加えたのが「CHAM REDUX RMT」です。アッパーには上質なスエードレザーと通気性に優れたオープンウィーブメッシュを組み合わせ、伝統的なレースワークを想起させる繊細なモチーフを採用。さらに、独特な陰影を生み出す“2 Tone Torn Camo”デザインを落とし込むことで、ヘリテージの空気感と現代的な感性を融合させています。着脱を容易にするトグルレーシングシステムや、安定性を高めるTPUヒールカウンターを搭載し、都市から自然までシームレスに対応する機能性を実現しました。

同時に登場する「CHAM REDUX SIEVE」は、CHAMELEONのシルエットをベースに再構築したサマーシーズンモデルです。レザーとネオプレンを組み合わせたレイヤードアッパーに、開放感のあるメッシュパネルと歴史的な意匠から着想を得たモチーフを採用。軽快な履き心地と高い通気性を確保しながら、クラフトマンシップを感じさせる表情に仕上げました。こちらも“2 Tone Torn Camo”を取り入れることで、アーカイブへの敬意と現代的なユーティリティデザインを表現しています。

両モデルには、優れたクッション性と快適な歩行体験を提供するFloatMax(TM)フォームミッドソールを搭載。日常の移動から週末のライトアウトドアアクティビティまで、幅広いシーンをサポートします。

■製品情報

名称：CHAM REDUX RMT (カメレオン リダックス リマテリアライズド)

●サイズ ・ カラー：

[UNISEX] 22.0 - 28.0, 29.0, 30.0cm ・ CASPER, COMET

●販売価格：\28,600 (税込)

●販売開始日：2026年6月19日(金)～

●販売場所： MERRELL HARAJUKU FLAGSHIP、MERRELL BRAND CENTER SHIBUYA,

MERRELL公式オンラインストア https://merrell.jp/, その他 MERRELL 1TRL取扱店

名称：CHAM REDUX SIEVE (カメレオン リダックス シーブ)

●サイズ ・ カラー：

[UNISEX] 22.0 - 28.0, 29.0, 30.0cm ・ BLACK, GREY CLOUD

●販売価格：\24,200 (税込)

●販売開始日：2026年6月19日(金)～

●販売場所： MERRELL HARAJUKU FLAGSHIP、MERRELL BRAND CENTER SHIBUYA,

MERRELL公式オンラインストア https://merrell.jp/, その他 MERRELL 1TRL取扱店

■MERRELL（メレル）とは

世界160ヵ国で愛され続けるアメリカ発祥のアウトドアブランド。1981年に、カスタムメイドのカウボーイブーツの職人ランディ・メレルが職人としての腕を試すため、ハイキングブーツを作ったことからMERRELLの歴史は始まりました。MERRELLは創業から常にこれまでにない「新しさ」を追求し続け、ハイキングブーツやトレイルランニングシューズ、スポーツサンダルなど、アウトドアからライフスタイルまで、多彩なシューズを展開しています。世界中のバックパッカーから定評のある「モアブ」シリーズや、1998年の登場以来、累計販売1,700万足を超える「ジャングルモック」シリーズ、アウトドアシーンからタウンユースまで幅広い用途で人気の「カメレオン」シリーズはMERRELLの代表作とも言えます。2021年にブランド誕生から40周年を迎えたMERRELLは、次の40年もあらゆる人と自然を楽しみ、自然を大切にしていきたい。そんな思いを抱きながら歩み続けます。

MERRELL公式ウェブサイト：https://merrell.jp/

MERRELL HISTORY：https://merrell.jp/pages/about_merrell

MERRELL YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC13E10yckCdRU8vCAhe1I-Q