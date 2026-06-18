阪神・コラッキーと北海道日本ハム・カビーが大阪で夢の共演！両球団OB・今成亮太と繰り広げる、笑いと癒し満載のマスコット交流戦を6/21(日)開催！

株式会社GAORA

6月20日(土)・21日(日)、大阪梅田・茶屋町エリアで“好き（推し）”をテーマにしたイベント「ちゃやまち推しフェスティバル2026」が開催されます。

2日目の6月21日(日)には、MBS本社1階の特設ミニステージにて、タイガースとファイターズ、そして両球団のOBである今成亮太さんを迎えたイベント『GAORA SPORTS presents タイガース×ファイターズ マスコット交流戦 ～プロ野球界のアイドルにイマナリ（今成）たい！～』を、観覧無料で開催します。

今回のステージには、プロ野球の現役時代に明るいキャラクターで多くのファンを魅了し、現在は野球解説者やタレントとしてマルチに活躍中の今成亮太さんが登場。持ち前の抜群のトーク力で、ステージを爆笑の渦に巻き込みます。

また、阪神タイガースのファーム本拠地・兵庫県尼崎市の「SGLスタジアム」から人気マスコットのコラッキーが参戦！

さらに、北海道日本ハムファイターズのファーム本拠地・千葉県鎌ケ谷市の「鎌ケ谷スタジアム」からも、人気マスコットのカビーがはるばる大阪まで駆けつけ、東西ファームの人気マスコットによる夢の共演が実現します。

普段はなかなか見ることができない、この激レアな共演をお見逃しなく。

注目のステージでは「プロ野球界の真のアイドル」の座をかけて、今成さんから出されるお題やクイズにコラッキーとカビーが挑戦。真剣に、でもお茶目に回答していく姿は、野球ファンならずとも胸キュン必至です。今成さんとマスコットたちが繰り広げる、笑いと癒し満載の予測不能なステージにぜひご注目ください。

なお、本イベントについては、大阪・MBSテレビの番組「よんチャンTV特別編」および「よんタメ」にて紹介される予定です。こちらもぜひチェックしてください。

さらに、6月20日(土)、21日(日)の2日間、「推しフェス」のメイン会場であるMBS本社1階ロビーに、両チームの人気選手とマスコットの「3D動画」が登場します！

◆登場メンバー

阪神タイガース：中野拓夢選手＆トラッキー

北海道日本ハムファイターズ：北山亘基投手＆フレップ

まるで本人が目の前にいるかのような、臨場感あふれるリアルな体験をお届け。憧れの選手やマスコットと一緒に、特別なセルフィー(自撮り)撮影をお楽しみいただけます。

ぜひ今週末は、MBS本社1階ロビーへ足をお運びください！

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【イベント概要】

■ステージ名

GAORA SPORTS presents タイガース×ファイターズ マスコット交流戦

～プロ野球界のアイドルにイマナリ（今成）たい！～

■開催日時

6月21日(日) 13:00～13:30 観覧無料

■開催場所

MBS本社1階 特設ミニステージ（大阪市北区茶屋町17番1号）

■出演

今成亮太（阪神タイガース・北海道日本ハムファイターズOB）

コラッキー（阪神タイガース マスコットキャラクター）

カビー（北海道日本ハムファイターズ マスコットキャラクター）

ガオやん（GAORA SPORTS マスコット キャラクター）

大村浩士（MBSアナウンサー）

■ちゃやまち推しフェスティバル2026公式サイト

https://www.mbs.jp/oshifes/

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【放送概要】

■番組名

よんチャンTV特別編 梅田に新祭典！推しフェス＆ちゃいぱ２大推し祭SP

■放送日時

6月21日（日）13:00～14:30 生放送

※今成亮太、コラッキー、カビーが中継出演予定

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■番組名

深夜のエンターテインメント情報番組「よんタメ」

■放送日時

毎週月・木・金・土、深夜放送

(本イベントについては7月3日、7月4日OA予定)

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※記載の内容は予告なく変更になる場合があります