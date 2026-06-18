【 6/27開催 Rd.3 】エキシビションレース出走選手決定！～eモータースポーツプレイヤーに加えて、オリンピック陸上競技メダリストなど様々なメンバーが出走！～

一般社団法人日本eモータースポーツ機構

6月27日（土）に開催するUNIZONE 2026 Rd.3のエキシビションレース出走選手が決定しましたのでお知らせします。

エキシビションレースとは

エキシビションレースとは、本戦と同日に開催される特別レースです。シリーズポイントを争う本戦とは異なり、UNIZONEというプラットフォームを起点に、ジャンルや垣根を越えた新しい交流の場を生み出すことを目的としています。

iRacingに親しむプレイヤーの輪を広げ、UNIZONEを応援してくださるファンを更に増やしていくための取り組みとして、様々なフィールドで活躍する選手同士の対戦、新たなUNIZONEドライバー候補の発掘、そしてUNIZONEというリーグの可能性を広げる挑戦を織り込んでいます。

今回のエキシビションレースには、UNIZONE所属チームの選手やeモータースポーツプレイヤーに加え、オリンピック陸上競技メダリスト、学生ドライバーなど普段は別々のフィールドで活動する多彩なメンバーが出走。LIME ROCK PARKを舞台に、オンラインで熱いバトルを繰り広げます。

UNIZONE Rd.3 大会概要

UNIZONE 2026 Rd.3 エキシビションレース出走選手

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/42_1_a6270ec290d7d245145356ea0db425dd.jpg?v=202606180851 ]

今回の舞台はLIME ROCK PARK 。アメリカ合衆国コネチカット州北西部のバークシャー山脈の麓に位置するLIME ROCK PARK は、訪れる人々にとって絵のように美しい景観を誇る一方で、ドライバーにとっては挑戦しがいのあるコースです。全長わずか1.53マイル（約2.4キロメートル）と比較的短いコースレイアウトは、一見シンプルに見えますが、プロのドライバーでさえ、最速ラップタイムを出す秘訣を見つけるのは容易ではありません。意気込み十分の選手たちの中、勝利を掴むのは誰だ！

※本レースは交流戦となるため、UNIZONEドライバーは最後方からのスタートとなります

UNIZONEライセンスホルダー

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/42_2_6064a03f2f262a89387829b885806902.jpg?v=202606180851 ]

※JeMO（UNIZONE運営母体）が定める条件をクリアし、ライセンスを取得しているメンバー

JeMOが発行するライセンスを取得したドライバーからの参戦。

あなたもUNIZONEライセンスを取得すれば、エキシビジョンレースへの参戦が可能となります！

福永 龍我

【自己紹介・意気込み】

UNIZONEのエキシビジョンレースに出れることをすごく楽しみにしてました！

チームメイトには絶対勝ちたいです！！

岩田 晶

【自己紹介・意気込み】UNIZONEライセンスホルダーの岩田晶です！

普段は""レンディ""という名前で色々な所にてレースさせて頂いてます。

前回のGR86レースではてっぺんまでわずかに届かないところで終わってしまったので、今回のレースではより上位を目指して、盛り上がるレースが出来るよう頑張ります！！

@rendysafely(https://x.com/rendysafely)で普段の近況などポストしているので、こちらも合わせて応援よろしくお願いしますm(_ _)m

桑原 航佑

【自己紹介・意気込み】これまでレーシングカートでレースをしており、今年度は四輪カテゴリーに挑戦しています。iracingは四輪走行のためのトレーニングとして頻繁にプレイし、昨年度はSeCRでトップ争いを繰り広げることができました。今年度はZENKAIRACINGさんからSeCRエキスパートクラスでレースをしています。今回は得意なマシンなので、これまで培った技術を活かして上位でレースを終えられるように頑張ります！

UNIZONEチーム推薦ドライバー

UNIZONEに参戦している6チームから、それぞれチームが推薦する1名が参戦。

推しチームへのアピールで、あなたもエキシビジョンレースへの参加が可能になるかも知れません！

※（）内は推薦チーム名

栗林 怜央（恒志堂レーシング北海道）

【推薦チームコメント】KOSHIDO RACING HOKKAIDOから2回目の挑戦の栗林です。前回はスタートでミスをしてしまい、本人は悔しがっていたので2度目の挑戦でしっかりスタートを決めて一つでも順位を上げて欲しいなと思います！北海道の未来のスターの応援をよろしくお願いいたします！/【自己紹介・意気込み】前回はかなりのミスをしてしまったので今回のレースで挽回したいと思います！

未熟者ですが応援よろしくお願いします！

岩手馬コレーシング 応援団長（岩手馬コレーシング）

【推薦チームコメント】地元・滝沢市から、岩手馬コレーシング応援団長が誕生しました！もはやチームの一員として、いつも最前線でチームを応援してくれている「岩手馬コレーシング応援団長」がEXレースにも参戦します！当日は、応援団長らしい全力の走りにご期待ください！/【自己紹介・意気込み】ビリになっても良いけど、一生懸命走ります！

善生 健三（東京ヴェルディレーシング）

【推薦チームコメント】東京ヴェルディレーシングと立教大学スポーツウェルネス学部が相互協力・連携に関する包括的協定を結んでいる縁から、立教大学自動車部の健三選手が参戦！東京会場には教授・先輩・同期など大応援団も来場予定。大学生らしい積極的な走りに注目です！！/【自己紹介・意気込み】6月頭にsc430を納車しました。今日は、公道ではできない走りを楽しみたいと思います。

まさき先輩に引き離されないように頑張ります！

西川 颯（遠州ハママツモータース）

【推薦チームコメント】『遠州ハママツモータース 2nd』所属。静岡県沼津市在住『はやてまるぅ。』（X、フォローヨロシク！）Rd.2に続いてのEXレース参戦。前回の悔しさからiRacingを購入！？トレーニングの成果を出して、リベンジ、果たします！！/【自己紹介・意気込み】前回に続き参加させて頂くことになりました！自宅にゲーミングPCをお迎えしiRacingを始めました。前回は悔しい思いをしたので、今回はいい順位を目指してがんばります！

田中 響貴（名古屋OJA）

【推薦チームコメント】地元愛知県出身のUNIZONEライセンスを保有する高校生ドライバーです。他レーシングタイトルで実施されている、全国都道府県対抗eスポーツ選手権 愛知県 U18の部の代表実績を持つなど、愛知ゆかりの期待の新星です！よろしくお願いいたします。/【自己紹介・意気込み】前回のレースが接触などで好成績を残すことが出来なかったので今回こそより高い順位でのゴールを目指して全力を尽くします。

伊藤 剛（Saishunkan Sol 熊本）

【自己紹介・意気込み】開幕戦では優勝できましたが、前回の第2戦ではオーバーテイクできず2位フィニッシュとなってしまったため、今回はバトルに勝って優勝を取り返せるように頑張ります！

JeMO招待ドライバー

UNIZONEを運営するJeMOが招待したドライバー。

今回は名門立教大学自動車部やオリンピック陸上競技のメダリストなど幅広い業界から参戦！

原田 義治（賛助会員）

【JeMO推薦コメント】JeMOの賛助会員として開幕シーズンからサポートいただいている原田製作所様から、満を持しての参戦です！/【自己紹介・意気込み】この度、招待枠として最高の舞台に立てることを光栄に思います。私には「eモータースポーツを誰もが熱狂できる本物の『文化』にしたい」という強い想いがあります。バーチャルだからこそ世代や環境を超えて繋がれる無限の可能性と、純粋な楽しさを画面の向こうまで届けたいです。当日はチャレンジャーとして全力で挑み、熱い走りで魅力を発信します！応援よろしくお願いします。

三田 和弘（賛助会員推薦）

【JeMO推薦コメント】JeMOの賛助会員である原田製作所様からの推薦で、共に今後のUNIZONEを盛り上げていくメンバーに期待です！/【自己紹介・意気込み】こういうレースは初めてなので緊張しますが頑張ります。

古川 健太(グラスルーツパートナー推薦)

【JeMO推薦コメント】UNIZONE検定でも連携させていただいているJiqoo Racing様からの推薦を受けたJiqoo Racingドライバーが参戦です！/【自己紹介・意気込み】迷惑かけないように頑張ります。

塚原 直貴（陸上オリンピアン）

【JeMO推薦コメント】実は実車の操縦もこなすレーサーでもある北京五輪4×100mリレー第一走者の銀メダリストが、UNIZONE参戦です！/【自己紹介・意気込み】陸上元日本代表2008年北京オリンピック男子4×100mリレー銀メダリストの塚原直貴です。初参戦で緊張感高いですが、eスポーツを通じてトップドライバーと一緒にレースさせてもらえてとても光栄です。速さを競う者同士思う存分楽しませていただきます！

齋藤 正喜（立教大学自動車部）

【JeMO推薦コメント】GT College Leagueにも参戦している名門立教大学の自動車部が、大学の自動車部としてUNIZONE初登場です！/【自己紹介・意気込み】今回素敵なご縁を頂き、本大会に参加させていただきました。今までレースゲームはグランツーリスモとアセットコルサしかやったことが無く、iRacingは初めての経験ですが、接触しないを第一に、良い順位を狙えるように頑張っていきたいと思います。

UNIZONEドライバー

※UNIZONEライセンスホルダーの中でチームと契約して本戦に出場しているトップドライバー

UNIZONE本戦に出走しているチーム契約ドライバーからの参戦。

いつも見ている国内トップドライバーにチャレンジできる絶好のチャンスです！

※（）内は所属チーム名

加藤 達彦（恒志堂レーシング北海道）

三井 優介（岩手馬コレーシング）

佐々木 藍咲（東京ヴェルディレーシング）

百瀬 翔（遠州ハママツモータース）

石野 弘貴（名古屋OJA）

黒沢 和馬（Saishunkan Sol 熊本）

UNIZONEについて

UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。

eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。

これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。

UNIZONEオフィシャルサイト(https://unizone-emotorsport.com/)

UNIZONEオフィシャルX(https://twitter.com/UNIZONE_eMS)

UNIZONEオフィシャルInstagram(https://www.instagram.com/unizone_emotorsport/)

UNIZONEオフィシャルYouTube(https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport)

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）法人概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/42_3_141929d2e05dd66b53c8bd264fdceb8b.jpg?v=202606180851 ]