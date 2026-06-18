当社の豊富な補助金申請支援ノウハウを凝縮した「AI面接練習システム」を提供開始

株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、当社の補助金申請支援サービスをご利用中の企業様を対象に、独自の面接支援ノウハウを搭載した「AI面接練習システム」を開発し、提供を開始しました。本システムは支援先企業様に無償で提供され、長年の支援実績に基づくプロの視点を取り入れた実践的な面接練習環境をいつでも利用できる体制を実現します。

１.「AI面接練習システム」開発の背景

一部の補助金申請において、事業計画書の書類審査を通過した後の「面接審査（プレゼンテーション審査等）」は採択を左右する最終関門です。しかし、面接対策に関しては、企業が自社単独で申請する場合も、外部の支援機関を利用する場合も、以下のような共通の課題を抱えやすいのが実情です。

・自社単独で申請する場合：

社内で本番を想定した客観的な練習相手を見つけることが難しく、対策が手探りになりがちで、適切なフィードバックを得られないまま本番を迎えてしまう。

・外部の支援機関（コンサルティング企業等）を利用する場合：

支援の多くが「申請書類の作成支援」に留まる傾向がある。面接指導が含まれる場合でも、指導内容が担当者の力量に依存（属人化）しやすく、また双方のスケジュール調整の壁から、十分な練習時間を確保できない。

当社はこれまで、数多くの中堅・中小企業様に対して補助金申請の支援を行い、膨大な採択事例や面接審査の傾向・ノウハウを蓄積してまいりました。この「プロのコンサルタントが持つ知見」をテクノロジーによって仕組み化することで、書類から面接まで一気通貫でカバーする圧倒的な支援品質を確立し、業界全体に共通する「面接対策・支援体制の不足」という課題を解決すべく、本システムを開発しました。今後は、利用企業様やパートナー企業様からのフィードバックをもとに、さらなる機能の最適化を図ってまいります。

２．豊富な支援実績に基づく「プロの面接ノウハウ」を高度にAI化

本システムの最大の特徴は、一般的な生成AIによる汎用的な質疑応答ではなく、当社のコンサルティング実績に基づく「評価のポイント」や「陥りやすい回答の落とし穴」といった実践的なノウハウが組み込まれている点です。

実際の審査員に近い鋭い視点からの質問生成や、説得力を高めるための改善フィードバックなど、採択率向上に直結するクオリティの高い模擬面接をシステム上で再現します。

なお、本システムは機密性の高い事業計画書を扱うため、外部AIの学習データとして利用されないセキュアなAPI環境で構築されています。当社の基幹サービスで培った厳格なコンプライアンスとセキュリティ基準を適用しているため、支援先企業様はもちろん、大切な顧客をご紹介いただくパートナー企業様にも安心して選ばれる安全な環境を提供します。

３．本システムの特徴・提供価値

本システムは、当社の補助金申請支援サービスの一環として、以下の機能と価値を提供します。

- 事業計画書に即した実践的なシミュレーション

当社の専任担当者が、事前に支援先企業様の事業計画書等のデータをシステムに登録します。AIがその内容を読み込み、事業の独自性や収益性、実現可能性など、審査員が実際に深掘りしてくるポイントを的確に突いた質問を投げかけます。

- コンサルタント視点での客観的なフィードバック

面接ロールプレイングの音声や発言内容をAIが解析し、当社独自の評価基準に基づいてレベル判定や総合スコアを算出します。「プレゼンテーションの構成」「ビジネスモデルの整合性」「質問に対する説得力・対話力」など、具体的な改善点を即座にフィードバックします。

- 社内でのアカウント共有・反復練習が可能

発行されたアカウントは、同一法人内の役員や従業員間で共有可能な仕様となっており、本番のプレゼン担当者だけでなく、社内メンバーが一丸となって納得がいくまで何度でも練習を繰り返すことができます。

- 支援先企業様への無償提供

当社の補助金申請支援サービスをご契約中の企業様への付加価値向上および採択支援の強化を目的としているため、追加料金なしの「無償」でご利用いただけます。

- AIとの練習データを活用したプロの個別フィードバック

AIとの練習内容や評価スコアは、当社のプロのコンサルタントへ連携されます。コンサルタントはその練習データを分析し、企業の事業特性や審査傾向を踏まえた追加のアドバイスや個別対策を実施します。AIによる反復練習とプロの知見を掛け合わせ、さらなるフィードバックで面接練習の効果を最大化します。

4．今後の展望

今回のリリースを通じて、実際にシステムをご利用いただいた企業様のデータやご意見を蓄積・分析し、フィードバック精度のさらなる向上や、追加機能（録画による表情・目線解析機能など）の実装を進めてまいります。

正式リリースに向け、「長年培ってきた対面支援のノウハウ（人）」と「最新のAI技術（テクノロジー）」をさらに高度に掛け合わせ、中堅・中小企業の成長と課題解決を強力に後押しする革新的なサービスの提供を続けてまいります。

■運営会社

株式会社エフアンドエムは、中堅・中小企業や個人事業主の成長を支える支援サービスを提供する企業です。『サービスの水道哲学』に基づいた低価格で良質なサービスにより、複雑化する環境下での経営課題を解決します。また、企業が本来持つ力を存分に発揮できる基盤を整え、持続的な成長と豊かさを実感できる社会を実現します。

【会社概要】

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M Co., Ltd.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2026年3月末現在）

連結売上高：208億767万円（2026年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス

講師派遣型研修サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：990人（2026年3月末現在・連結）

コーポレートサイト：https://www.fmltd.co.jp/

補助金エントリーサイト「補助サポ」：https://hojosapo.com/