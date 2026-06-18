『デイヴ・ザ・ダイバー』の新DLC「イン・ザ・ジャングル」がPCと各コンソールで配信開始！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、同社の連結子会社であるMINTROCKET（所在地：韓国京畿道城南市、CEO：ファン・ジェホ）が開発するハイブリッド・海洋アドベンチャーゲーム『デイヴ・ザ・ダイバー』（DAVE THE DIVER）の新DLC「イン・ザ・ジャングル」を、2026年6月18日（木）より配信開始したことをお知らせいたします。

「イン・ザ・ジャングル」DLCは、PC（Steam、Epic Games Store）、PlayStation 5、PlayStation 4、XboxおよびNintendo Switch/Switch 2でプレイ可能です。

「イン・ザ・ジャングル」DLCでは、主人公デイヴがまったく新しいエリアとなるジャングル奥地の村「ウタラ」に足を踏み入れ、現地の人々と交流し、おなじみのメンバーを手助けしながら、未知の水域を探索していきます。ジャングルの下に広がる湖は、これまでとは異なる生態系が広がっており、新たなミッションや発見がデイヴを待ち受けます。寿司職人バンチョも心機一転、新しいレストラン「バンチョグリル」で、淡水魚などの食材を使ったグリル料理を振る舞います。

「イン・ザ・ジャングル」DLCには約10時間分の新たなストーリーやコンテンツが収録されています。『デイヴ・ザ・ダイバー』本編やこれまでのDLCとは一味違った、驚きに満ちた新しい出会いや新たなゲームシステムをお楽しみください！

また、「イン・ザ・ジャングル」DLCの配信開始を記念した、実写ショートフィルムを公開いたしました。本作は『シャークネード』シリーズや『ドラッグ・ゲイター』などで知られるアサイラム社とのコラボレーションにより制作されています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ahhs3GK0IoI ]

「イン・ザ・ジャングル」DLCの概要は、下記をご参照ください。

「イン・ザ・ジャングル」DLCの主な特徴

■まったく新しい環境：

見たことのない生物たちが棲む新たな環境で、異国情緒あふれる新食材を発見しましょう。ジャングルの湖底に眠る、古代の水中文明に潜む謎を解き明かすストーリーもお楽しみください。

■新たなレストラン、変わらぬこだわり：

ジャングルならではの大胆なフレーバーと、バンチョの妥協なき料理の腕前が出会う場所、「バンチョグリル」へようこそ。村人たちとの関係を築き、新しい常連客を獲得しましょう。

■村人たちの心を開く：

村の人々を手助けして、信頼を勝ち取りましょう。最初は“よそ者”に警戒する村人もいるかも知れませんが、心のこもった贈り物やおいしい食事があれば、どんな固い扉も開くはず。

■見た目以上の奥深さ：

ジャングルにあるのは、湖や村だけではありません。神秘的な古代寺院から、不気味な未踏の森まで…デイヴと彼の仲間たちは未知の世界の奥にある秘密を解き明かしていきます。

＜DLC概要＞

●DLC名：デイヴ・ザ・ダイバー イン・ザ・ジャングルContent Pack

●配信開始日：2026年6月18日（木）

●対象プラットフォーム：PC（Steam/Epic Games Store）、PlayStation 4、PlayStation 5、

Xbox Series X|S、Nintendo Switch/Switch 2

●ストアページ：『デイヴ・ザ・ダイバー』公式サイトをご確認ください。

https://www.mintrock.et/jp/game/game.php#davejungle

●価格：1,200円 （価格はストアによって異なる場合があります）

注意事項：

・DLCのプレイには、『デイヴ・ザ・ダイバー』のゲーム本編を所有している必要があります。

・「イン・ザ・ジャングル」DLCのコンテンツは、『デイヴ・ザ・ダイバー』本編クリア後にアクセスできます。ただし、本編をクリアしていなくても「イン・ザ・ジャングル」DLCから直接プレイを開始するオプションも選択可能です。

豪華特典満載のパッケージ版も発売予定

今までの冒険をまとめたパッケージ版2種類が、PlayStation 5およびNintendo Switch 2向けに、今年後半に発売予定です。

『デイヴ・ザ・ダイバー コンプリート・エディション』は、「イン・ザ・ジャングル」を含む、これまでに配信されたすべてのDLCが収録されたパッケージです。

『デイヴ・ザ・ダイバー コレクターズ・エディション』は、ゲーム本編とすべてのDLCに加えて、豪華スペシャルグッズが同梱された、コレクター垂涎のパッケージです。

日本国内での予約受付および発売開始時期については、後日公式サイトや公式Xなどでお知らせします。

＜コレクターズ・エディション特典内容＞

・バンチョ寿司レストラン アクリルスタンディ

・メタルピンバッジ ×4種

・アクリルキーホルダー

・イルカのペンダントネックレス

・マリンカカード ×2枚

・ポスター

・ポストカード ×4枚

▼『デイヴ・ザ・ダイバー』（DAVE THE DIVER）について▼

『デイヴ・ザ・ダイバー』は、神秘的なブルーホールにダイブして昼は魚を獲り、夜は海辺の寿司レストランでお客さんに新鮮な寿司を提供する、「ハイブリッド・海洋アドベンチャー」です。

プレイヤーは、レストランで提供する魚を獲るために、活気に満ち、時には危険な海を行き来することになります。

レストラン経営で得た収益でダイビングギアを改良すれば、より深く長時間潜水することができるようになり、遭遇する驚異をかわしてさらにたくさんの珍しい魚を獲ることができます。

ブルーホールの探索を通して展開される魅力的なストーリーや、中毒性のあるゲームプレイをお楽しみください。

■公式サイト：https://www.mintrock.et/jp/game/game.php#dave

■公式X：https://twitter.com/DaveDiverGameJP

■商品ページ

- PC（Steam）版：https://store.steampowered.com/app/1868140/_/- PC（Epic Games Store）版：https://store.epicgames.com/ja/p/dave-the-diver-ed092a- Nintendo Switch版：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060371.html- PlayStation版：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10009413- Xbox版（Xbox Play Anywhere対応）：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/dave-the-diver/9pc1zmd65l0t

■MINTROCKET（ミントロケット） https://www.mintrock.et/jp/

韓国を拠点とするMINTROCKETは、カジュアルで愉快な、遊び心あふれるゲーム作りを目指しています。『デイヴ・ザ・ダイバー』を筆頭に様々な新作を手掛けており、そのどれもがスタジオならではのテイストが息づく斬新なタイトルとなるよう、スタッフ一同、全力を尽くしています。

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。