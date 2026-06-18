6月18日おにぎりの日に食べて学んで健康増進

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム生活協同組合連合会（所在地：東京都新宿区、理事長：渋澤 温之）はおにぎりの日である6月18日（木）、健康経営の一環として、おにぎりを食べて食生活改善と健康増進につなげる職員向けイベント開催を機に、「おにぎりで始める！健康的でおいしい食習慣」キャンペーンを開始します。イベントでは参加数に応じて子ども食堂などへ産直米の寄付を約束する「167アクション」を達成し、米の消費拡大と困窮者支援につなげました。

おにぎりで食生活改善と健康増進

イベントは、パルシステム連合会の事業所3拠点をオンラインで結び、管理栄養士によるおにぎりの栄養解説から開始しました。ごはんソムリエの資格を持つ米穀担当職員からは2025年産米の現状や、おにぎりにおすすめの銘柄米を、商品担当からはおにぎりに合う具材などを紹介しました。東新宿本部では、「エコ・新潟こしひかり」「エコ・宮城ひとめぼれ」「エコ・庄内はえぬき」の3銘柄を用意し、おにぎりを食べて交流しました。

パルシステムは2026年度、おにぎりを握って食べて米消費を推進し、国内食料自給率向上を目指す「おにぎりgood」アクションを利用者や生産者、役職員に呼びかけています。

おにぎりを食べるなどの参加行動を「アクション」としてカウントし、1万アクション達成で1トンの産直米を子ども食堂などへ寄付する支援プログラムを実施しています。これらのアクションに職員の健康増進を掛け合わせ、米生産の応援と社会貢献を推進します。イベント開催で、オンライン視聴67アカウント、試食参加100人の合計167アクションをカウントしました。

おにぎりの健康的でおいしい食習慣の画像を投稿

イベント会場のようす。おにぎりについて学んだあとは、おにぎりを選んで、にぎって、撮影も。米穀課職員自作の「おにぎりをにぎるゲーム」も盛り上がりました。

イベント開催を機に、職員が日常的におにぎりを食生活に取り入れられるよう、写真投稿型のキャンペーンを開始します。身近なおにぎりを通じて職員が手軽に栄養を摂取し、健康的な食習慣を身に付けることを目的とし、本キャンペーンを開催します。

・実施期間：2026年6月18日（木）～7月2日（木）

・対象者：パルシステム職員

・参加方法：自身や家族が作ったおにぎりの写真を撮影し、専用フォームから投稿

・内容：期間中はひとり何回でも投稿可能です。投稿回数上位3人には景品進呈のほか、2回以上投稿した職員全員に参加賞を進呈します

【健康経営担当職員コメント】総務部総務課 主任 中山駒子・宮野あゆみ

「『おにぎりgood』アクションの担当部署との連携による本イベントとキャンペーンを通じ、職員の食生活改善のきっかけを提供します」

【関連ページ】- 「おにぎりgood」特設ページ(https://www.pal-system.co.jp/koeteku/okome/onigiri/)- サステナブルアクション「もっといい明日へ 超えてく」：お米で超えてく特設ページ(https://www.pal-system.co.jp/koeteku/okome/)

パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/